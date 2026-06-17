Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? + videó

Sorozatunkban ilyen, méltatlanul elfeledett krimiket mutatunk be. Az első részben az 1972-es A mesterdetektívet, majd az Egy kínai bukméker meggyilkolása című neo-noir klasszikust ajánlottuk. Harmadik állomásunk egy rendhagyó, fekete humorral átitatott bűnügyi történet: a Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit?

Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? – Gyilkosságok a gasztronómia világában

A Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? (Who Is Killing the Great Chefs of Europe?) 1978-ban készült, és már az alapötlete is annyira különleges, hogy nehéz elfelejteni. A történet szerint Európa leghíresebb mesterszakácsai sorra rejtélyes körülmények között életüket vesztik. A különös gyilkosságok között ráadásul van egy bizarr összefüggés: az áldozatokat mindig olyan módon ölik meg, amely emlékeztet egyik híres fogásukra.

A gasztronómia szerelmesei külön élvezhetik a történetet - Fotó: Mafab.hu

A nyomozás középpontjába egy amerikai gyorsétteremlánc tulajdonosa, valamint egy neves cukrász kerül, akik igyekeznek megfejteni, ki és miért vadászik Európa legjobb séfjeire.

A filmet Ted Kotcheff rendezte, akinek nevéhez később az első Rambo-film is fűződött. A forgatókönyv Ivan Lyons és Barry Sandler munkája. A főszerepekben olyan kiváló színészeket láthatunk, mint George Segal, Jacqueline Bisset és Robert Morley. Utóbbit alakításáért Golden Globe-díjra is jelölték.