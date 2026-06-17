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Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? + videó

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Mi történik, ha Európa leghíresebb séfjei egymás után gyanús körülmények között meghalnak? A válasz egy különös, fekete humorral átszőtt krimiben rejlik, amely egyszerre bűnügyi történet, gasztronómiai szatíra és remek szórakozás. Sorozatunk harmadik részében a méltatlanul elfeledett Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? című filmet ajánljuk.

Csépányi Balázs
2026. 06. 17. 18:30
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Sorozatunkban ilyen, méltatlanul elfeledett krimiket mutatunk be. Az első részben az 1972-es A mesterdetektívet, majd az Egy kínai bukméker meggyilkolása című neo-noir klasszikust ajánlottuk. Harmadik állomásunk egy rendhagyó, fekete humorral átitatott bűnügyi történet: a Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit?

Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? – Gyilkosságok a gasztronómia világában

A Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? (Who Is Killing the Great Chefs of Europe?) 1978-ban készült, és már az alapötlete is annyira különleges, hogy nehéz elfelejteni. A történet szerint Európa leghíresebb mesterszakácsai sorra rejtélyes körülmények között életüket vesztik. A különös gyilkosságok között ráadásul van egy bizarr összefüggés: az áldozatokat mindig olyan módon ölik meg, amely emlékeztet egyik híres fogásukra.

konyhafőnökeit, krimi
A gasztronómia szerelmesei külön élvezhetik a történetet - Fotó: Mafab.hu

A nyomozás középpontjába egy amerikai gyorsétteremlánc tulajdonosa, valamint egy neves cukrász kerül, akik igyekeznek megfejteni, ki és miért vadászik Európa legjobb séfjeire.

A filmet Ted Kotcheff rendezte, akinek nevéhez később az első Rambo-film is fűződött. A forgatókönyv Ivan Lyons és Barry Sandler munkája. A főszerepekben olyan kiváló színészeket láthatunk, mint George Segal, Jacqueline Bisset és Robert Morley. Utóbbit alakításáért Golden Globe-díjra is jelölték.

A zenét a legendás Henry Mancini szerezte, aki többek között a Rózsaszín Párduc dallamaival írta be magát a filmtörténetbe. Mancini könnyed, elegáns muzsikája tökéletesen illik a film egyszerre komikus és feszültséggel teli hangulatához.

Érdekességek és kulisszatitkok

A film egyik legnagyobb különlegessége, hogy a krimit és a gasztronómiát olyan módon kapcsolja össze, amire korábban alig akadt példa. Ma, a főzőműsorok és sztárséfek korában talán természetesnek tűnik egy ilyen történet, 1978-ban azonban kifejezetten eredeti ötletnek számított.

konyhafőnökeit, krimi
Érdekesség, hogy a film több ponton kifigurázza a fine dining világának túlzásait Fotó: Mafab.hu

A készítők több európai helyszínen forgattak, köztük Londonban, Velencében és Párizsban. A film így nemcsak bűnügyi történetként működik, hanem egyfajta látványos európai körutazásként is.

Robert Morley figuráját sok kritikus a film titkos fegyverének nevezte. A színész hatalmas étvággyal, remek humorral és kiváló időzítéssel formálta meg a gasztronómia megszállottját, akinek jelenetei ma is a film legemlékezetesebb pillanatai közé tartoznak.

Érdekesség, hogy a film több ponton kifigurázza a fine dining világának túlzásait. Bár a történet nyilvánvalóan nem veszi teljesen komolyan magát, a gasztronómiai divatokkal és a szakácsok körüli sztárkultusszal kapcsolatban meglepően aktuális megállapításokat tesz.

konyhafőnökeit, krimi
A történet szerint Európa leghíresebb mesterszakácsai sorra rejtélyes körülmények között életüket vesztik. - Fotó: Port.hu

Henry Mancini zenéje szintén sokat tett azért, hogy a film megőrizze könnyed hangvételét. Egy hagyományos thrillerzenével a történet jóval sötétebbnek hatna, Mancini dallamai azonban végig megőrzik az alkotás játékos karakterét.

Miért érdemes megnézni?

A Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? azok közé a filmek közé tartozik, amelyek egyszerre több műfajban is otthonosan mozognak. Krimi, vígjáték, szatíra és utazófilm egyben, miközben végig megőrzi a rejtély központi szerepét.

Különösen ajánlható azoknak, akik szeretik az olyan klasszikus bűnügyi történeteket, amelyek nem veszik magukat túl komolyan. A film humora ma is működik, a gyilkosságok ötletessége pedig még évtizedekkel később is mosolyt csalhat a néző arcára.

A gasztronómia szerelmesei külön élvezhetik a történetet, de azok is jól szórakozhatnak rajta, akik egyszerűen egy szellemes, fordulatos és szokatlan krimit keresnek. Nem tartozik a legismertebb műfaji klasszikusok közé, de éppen ezért lehet igazi felfedezés a mai néző számára.

A mesterdetektív az intelligens párharcok, az Egy kínai bukméker meggyilkolása a karakterközpontú neo-noir miatt került fel listánkra. A Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? pedig azt bizonyítja, hogy egy krimi lehet egyszerre izgalmas, elegáns és kifejezetten szórakoztató is.

Borítókép: Robert Morley figuráját sok kritikus a film titkos fegyverének nevezte. (Fotó: Port.hu)

 

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