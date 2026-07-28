Az UEFA hazugságvizsgálaton átesett ukrán bírót küld a Fradi fontos El-meccsére
Szokatlan eset kapcsolódik ahhoz a játékvezetőhöz, aki csütörtökön a Ferencváros és a Twente egymás elleni Európa-liga-selejtezőjének a budapesti visszavágóját vezeti majd. Az ukrán Viktor Kopijevszkijt 2024-ben egy vitatott tizenegyes megítélése után poligráfos vizsgálatnak vetették alá. A hazgugságvizsgálaton átesett játékvezetőt az UEFA most a Fradi továbbjutásról döntő meccsére jelölte ki.
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