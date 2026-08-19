hőhullámgazdasági hatásdesztinációturizmus

A hőhullámok átírják Európa turizmusát: a nyári vakáció is új időszámításba léphet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A hőhullámok, az erdőtüzek, az aszályok és az áradások már nem csupán időjárási kellemetlenséget jelentenek az európai turizmus számára, hanem egyre komolyabb gazdasági kockázatot is. A turisták utazási szokásai változnak, a legforróbb hónapokban egyes mediterrán úti célok veszíthetnek vonzerejükből, miközben felértékelődhetnek a hűvösebb régiók. Az alkalmazkodás azonban jelentős beruházásokat igényel a szálláshelyektől a közlekedésen át a vízellátásig és a városi infrastruktúráig.

Magyar Nemzet
2026. 08. 19. 6:30
Fotó: Mediaworks
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ez a turizmus számára nem feltétlenül jelent azonnali keresletcsökkenést, inkább a kereslet időbeli és földrajzi átrendeződését. Egy turista ugyanis nem feltétlenül mond le a spanyolországi, olaszországi vagy görögországi nyaralásról, de lehet, hogy július helyett májusban vagy októberben utazik. Más esetben pedig a 35–40 Celsius-fokos mediterrán nyár helyett Portugália északi része, Franciaország atlanti térsége, az Egyesült Királyság vagy akár Skandinávia kerülhet fel a kívánságlistára.

A mediterrán úticélok helyett sokan választanak északabbra fekvő desztinációkat
Fotó: Mediaworks

A változásnak komoly gazdasági jelentősége van. A turizmusnak ugyanis nem mindegy, hogy az év tíz-tizenkét hónapjára oszlik el a kereslet, vagy néhány nyári hónapban koncentrálódik. 

A szezon meghosszabbodása előnyös lehet a szállodáknak és a vendéglátásnak, ugyanakkor beruházásokat és munkaerő-átcsoportosítást igényel. Azok a vállalkozások pedig, amelyek kizárólag a hagyományos főszezonra építették üzleti modelljüket, könnyen veszíthetnek.

A hőség közvetlenül is megváltoztatja a turisták viselkedését. Az OECD szerint Lisszabonban például a nagyon forró napokon romlik a látogatói elégedettség: a turisták kevesebb időt töltenek a szabadban, kevesebb látványosságot keresnek fel, szélsőséges esetben pedig elhalasztják vagy lemondják az utazást. A túrázás, kerékpározás és városnézés helyett felértékelődnek az árnyékos, légkondicionált vagy beltéri programok. Ez pedig már a turisztikai kínálat átalakulását is kikényszeríti.

Spanyolország: a turisták még maradnak, de a kockázat nő

Spanyolország jó példája annak, hogy a szélsőséges időjárás és a turizmus kapcsolata korántsem egyszerű. Az országot 2026-ban súlyos erdőtüzek sújtották, a Copernicus adatai szerint mintegy 275 ezer hektár terület károsodott. A tüzek jelentős természeti és társadalmi károkat okoztak, a turizmus gazdasági hatása azonban egyelőre meglepően mérsékelt maradt.

Az Oxford Economics elemzése szerint a tűz által érintett spanyol régiók bankkártyás adatai alapján a külföldi turisták költésében nem mutatkozott egyértelmű visszaesés. A belföldi fogyasztás ugyan átmenetileg csökkent az evakuálások miatt, de az országos vészhelyzet megszűnése után gyorsan visszatért a korábbi trendhez.

Ez arra utal, hogy a turisták egyelőre képesek áthelyezni a fogyasztásukat a veszélyeztetett területekről más régiókba. Ha egy partszakasz vagy turisztikai körzet tűz miatt megközelíthetetlenné válik, egy másik régió profitálhat a keresletből.

A hőhullámok azonban már nagyobb gazdasági problémát jelentenek. A Guardian szerint Spanyolországban az év végéig akár 47, a szokásosnál melegebb nap is összejöhet, és a Triodos szerint a hőség csaknem egy százalékponttal csökkentheti az ország idei GDP-növekedését.

Vagyis a turizmus egyelőre ellenálló, de ez nem jelenti azt, hogy a spanyol modell hosszú távon változatlanul működhet. A kérdés az lesz, hogy meddig tudja a kereslet egyik régióból a másikba átterelni a forgalmat, ha egyre nagyobb területeket érint egyszerre a hőség, az aszály és a tűzveszély.

Olaszország lehet az egyik legnagyobb vesztes

Olaszország még kitettebb lehet, mivel gazdasága egyszerre támaszkodik erősen a turizmusra és a mezőgazdaságra. Az országban található az EU-ban a legtöbb szállodai férőhely, így ha a turisták tartósan elkezdik elkerülni a legforróbb nyári hónapokat, annak jelentős gazdasági következménye lehet.

A probléma ráadásul nem áll meg a szállodák és éttermek előtt. A klímaváltozás az olívaolaj-, bor- és paradicsomtermelést is sújtja: a Coldiretti szerint az éghajlati hatások az elmúlt négy évben mintegy 20 milliárd eurónyi veszteséget okoztak ezeknek és más mezőgazdasági termékeknek az előállítóinál.

A turizmus és az agrárium összekapcsolódása itt különösen fontos. A turisták nemcsak szállást és repülőjegyet vásárolnak, hanem éttermekben fogyasztanak, helyi termékeket vesznek, borvidékeket és olívaültetvényeket keresnek fel. Ha az időjárás egyszerre teszi drágábbá az élelmiszer-termelést és nehezebbé a turizmust, akkor a gazdasági hatások összeadódnak.

A Triodos számításai szerint Olaszország az EU által vizsgált országok közül a második legnagyobb GDP-veszteséget szenvedheti el: a hőhullámok 1,1 százalékponttal csökkenthetik a GDP-t.

Róma, Firenze, Velence vagy Szicília turizmusa számára ezért egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan lehet a nyári látogatást biztonságosabbá és komfortosabbá tenni. A Colosseumnál már most is hűtőpermettel próbálják enyhíteni a hőséget, de hosszabb távon ennél jóval nagyobb alkalmazkodásra lesz szükség.

Franciaországban már az energiaellátás is a turizmus problémája

Franciaország esetében a klímaváltozás közvetett hatása különösen jól látható. Az ország villamosenergia-termelésének több mint kétharmada nukleáris erőművekből származik, ezek egy része azonban folyók mellett működik. Amikor a folyók vízszintje túlságosan alacsony, vagy a víz hőmérséklete túl magas, korlátozni kell az erőművek működését.

Augusztus közepén a francia nukleáris kapacitás mintegy 15 százaléka lehetett kiesőben. A kisebb áramtermelés pedig magasabb energiaárakon keresztül a gazdaság valamennyi szereplőjét érintheti, így a szállodákat, éttermeket és egyéb turisztikai szolgáltatókat is. A Triodos szerint Franciaország lehet az egyik legnagyobb európai vesztes, a hőhullámok 1,4 százalékponttal vethetik vissza a GDP-t.

A tanulság az, hogy a turizmus klímakockázata sokkal szélesebb annál, mint hogy „túl meleg van a turistáknak”. Ha egy folyó kiszárad, az egyszerre okozhat problémát az erőműveknek, a hajózásnak, az iparnak és végső soron a szállodáknak is. Az extrém időjárás így olyan ágazatokat kapcsol össze, amelyek korábban csak közvetetten függtek egymástól.

Németország és Lengyelország: a hőség nem csak a tengerpartokon okoz gondot

Németország esetében a turizmusra leselkedő egyik legfontosabb veszély a Rajna vízszintjének drámai csökkenése. A folyó a német belvízi áruszállítás egyik legfontosabb útvonala, különösen a szén, a kőolaj, a gáz és a finomított termékek szállításában. A kritikus szakaszokon a hajók már csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, helyenként pedig gyakorlatilag leáll a hajóforgalom.

Ez első látásra nem turisztikai probléma, de jól mutatja az extrém időjárás gazdasági természetét. Ha az ipar ellátási láncai akadoznak, emelkednek az energia- és működési költségek, ami végül a turisztikai vállalkozások költségeiben is megjelenhet. A Triodos szerint Németország GDP-vesztesége ugyanakkor várhatóan egy százalék alatt marad.

Lengyelország ezzel szemben egyelőre inkább kivétel. Az országban 2026-ban csak kevéssel volt több forró nap a szokásosnál, így a gazdasági hatás mérsékeltebb. A csapadékhiány azonban itt is alacsony folyóvízszinteket okozott, ami például a Visztula mellett működő erőműveket is érintette. A Triodos szerint a lengyel gazdaság idén 2,9 százalékkal növekedhet, ami alig tér el a korábbi előrejelzéstől.

A különbség fontos: Európában nem minden turisztikai régió lesz vesztes, és a klímaváltozás a kontinensen belül is átrendezheti a turizmus térképét.

A turizmusnak nem kevesebb turistára, hanem más turistákra kell felkészülnie

Az OECD szerint a megoldás nem egyszerűen az, hogy a turisztikai ágazat védekezik az egyes katasztrófák ellen. A hosszú távú alkalmazkodásnak át kell alakítania a turizmus működését. Ehhez fejlettebb kockázatértékelésre, korai figyelmeztető rendszerekre, ellenállóbb infrastruktúrára és az érintett ágazatok közötti szorosabb együttműködésre van szükség.

Az egyik legkézenfekvőbb változás a szezon átalakítása lehet. Ha júliusban és augusztusban egyre gyakoribbak a 40 fok közeli vagy azt meghaladó hőmérsékletek, a mediterrán térségnek érdemes lehet a tavaszi és őszi hónapokra áthelyeznie a kereslet egy részét. Ez azonban csak akkor működik, ha a szállodák, éttermek, közlekedési szolgáltatók és attrakciók is egész éves működésre állnak át.

A másik irány a turisztikai termék átalakítása. Madridban például a „Refúgiate en la cultura”, vagyis „Menekülj a kultúrába” program keretében múzeumokat és kulturális intézményeket népszerűsítettek hőmenedékként, ingyenes flamencoelőadásokkal is kiegészítve a kínálatot.

Ez jól mutatja, hogy az alkalmazkodás nem feltétlenül csak drága beruházást jelent. Sok esetben a meglévő turisztikai infrastruktúrát kell másképpen használni. 

A szabadtéri városnézést felválthatja a múzeumlátogatás, a déli túrákat a kora reggeli vagy esti program, a strandolás mellett pedig felértékelődhetnek a kulturális és gasztronómiai élmények.

A nagyobb beruházások azonban elkerülhetetlenek lesznek. Árnyékolás, víztakarékos rendszerek, hűtés, tűzvédelem, ellenállóbb utak és épületek, korai riasztási rendszerek, illetve a turisztikai infrastruktúra klímakockázatainak újratervezése mind pénzbe kerülnek. Az OECD szerint ezért a turizmus alkalmazkodóképességének javítása nemcsak vállalati, hanem kormányzati feladat is.

 

 

 

 

 


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vésey Kovács László
idezojelekpaks

A beton nem gyógyít

Vésey Kovács László avatarja

A beszántott, de máig beépítetlen árterek most a legsilányabb termőföldjeinknek számítanak, holott gazdag vizes élőhelyek is lehetnének újra.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.