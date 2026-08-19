A hőhullámok átírják Európa turizmusát: a nyári vakáció is új időszámításba léphet

Ez a turizmus számára nem feltétlenül jelent azonnali keresletcsökkenést, inkább a kereslet időbeli és földrajzi átrendeződését. Egy turista ugyanis nem feltétlenül mond le a spanyolországi, olaszországi vagy görögországi nyaralásról, de lehet, hogy július helyett májusban vagy októberben utazik. Más esetben pedig a 35–40 Celsius-fokos mediterrán nyár helyett Portugália északi része, Franciaország atlanti térsége, az Egyesült Királyság vagy akár Skandinávia kerülhet fel a kívánságlistára.

A mediterrán úticélok helyett sokan választanak északabbra fekvő desztinációkat

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A változásnak komoly gazdasági jelentősége van. A turizmusnak ugyanis nem mindegy, hogy az év tíz-tizenkét hónapjára oszlik el a kereslet, vagy néhány nyári hónapban koncentrálódik.

A szezon meghosszabbodása előnyös lehet a szállodáknak és a vendéglátásnak, ugyanakkor beruházásokat és munkaerő-átcsoportosítást igényel. Azok a vállalkozások pedig, amelyek kizárólag a hagyományos főszezonra építették üzleti modelljüket, könnyen veszíthetnek.

A hőség közvetlenül is megváltoztatja a turisták viselkedését. Az OECD szerint Lisszabonban például a nagyon forró napokon romlik a látogatói elégedettség: a turisták kevesebb időt töltenek a szabadban, kevesebb látványosságot keresnek fel, szélsőséges esetben pedig elhalasztják vagy lemondják az utazást. A túrázás, kerékpározás és városnézés helyett felértékelődnek az árnyékos, légkondicionált vagy beltéri programok. Ez pedig már a turisztikai kínálat átalakulását is kikényszeríti.

Spanyolország: a turisták még maradnak, de a kockázat nő

Spanyolország jó példája annak, hogy a szélsőséges időjárás és a turizmus kapcsolata korántsem egyszerű. Az országot 2026-ban súlyos erdőtüzek sújtották, a Copernicus adatai szerint mintegy 275 ezer hektár terület károsodott. A tüzek jelentős természeti és társadalmi károkat okoztak, a turizmus gazdasági hatása azonban egyelőre meglepően mérsékelt maradt.

Az Oxford Economics elemzése szerint a tűz által érintett spanyol régiók bankkártyás adatai alapján a külföldi turisták költésében nem mutatkozott egyértelmű visszaesés. A belföldi fogyasztás ugyan átmenetileg csökkent az evakuálások miatt, de az országos vészhelyzet megszűnése után gyorsan visszatért a korábbi trendhez.

Ez arra utal, hogy a turisták egyelőre képesek áthelyezni a fogyasztásukat a veszélyeztetett területekről más régiókba. Ha egy partszakasz vagy turisztikai körzet tűz miatt megközelíthetetlenné válik, egy másik régió profitálhat a keresletből.

A hőhullámok azonban már nagyobb gazdasági problémát jelentenek. A Guardian szerint Spanyolországban az év végéig akár 47, a szokásosnál melegebb nap is összejöhet, és a Triodos szerint a hőség csaknem egy százalékponttal csökkentheti az ország idei GDP-növekedését.