„Hétköznap sincs orvos. Hogyan lesz hétvégén?” – szétszedték a kommentelők a kormány várólista-csökkentési tervét, Magyar Péter is hozzászólt a vitához, csak olaj volt a tűzre

A létszámhiány megoldását keresik a hozzászólók

A kommentelők a kormány javaslatát sem kímélték. Többen is felhívták a figyelmet arra, hogy a javaslat végrehajtásához egészen biztosan nincsen elegendő orvos. Egy hozzászóló szerint végrehajtható a javaslat, csak még fel kell venni pár ezer orvost és tízzernél is több egyéb egészségügyi dolgozót. Egy másik kommentelő szerint az orvosok is emberek, apák, férjek, nem kellene őket minden percben a műtőben dolgoztatni. Ugyanez a hozzászóló úgy véli, sok betegnek nem is lesz bátorsága rábízni magát egy olyan orvosra, aki ledolgozta a napján és még utána is holtfáradtan műt.

Egy pesszimista kommentelő szerint úgy értik a javaslatot, hogy hagyják meghalni a betegeket, így lekerülek a várólistáról.

Szintén nem az optimizmusról tanúskodik az a bejegyzés, amelynek szerzője nem biztos benne, hogy egyáltalán megéri a javaslat végrehajtását. Egy másik hozzászóló azt írta, szerencsére nem hiszékeny típus. A kormány bejegyzése alatt tömegével jelentek meg az olyan kommentek, amelyek az orvosok létszámát keveslik a javaslat végrehajtásához. Volt, aki felhívta a figyelmet, hogy május óta csak nőtt a várólisták hossza.

Orsolya szerint a cél, hogy végül mindent privatizáljanak. Más azt javasolta, hogy a nővérek is diagnosztizálhassanak, hátha úgy sikerül végrehajtani a tervet.

József azt tervezi, hogy elvégzi az orvosi egyetemet és saját magát műti meg, így kerülhet a leggyorsabban sorra.

Volt olyan hozzászóló, aki szerint az orvosok délután nem operálhatnak a kórházban, hiszen a magánrendelésen vannak olyankor. Egy kommentelő szerint pár havonta bejelentik a várólisták csökkentését, aztéán nem történik semmi.

Judit tömören így foglalta össze a várható eseményeket.

Több műtét, fáradt orvosok. Így jön létre a műhiba.

Tibor kívánsága, hogy csak egyszer írjanak ki valamit múltidőben. Javaslatot is tesz: „Csökkentettük a várólistákat”. Katalin azt vetíti előre, hogy a maradék szakember is távozik az állami egészségügyből, Annamária pedig lózungnak nevezte a javaslatot, szerinte ilyet bárki tud írni.