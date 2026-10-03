Ilaria Salis a véres francia diáktüntetések mintájára csatatérré változtatná az olasz utcákat

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Franciaországban már az irányítás elvesztésével küzdenek a hatóságok az országos diáklázadások miatt, és a konfliktus átterjedt más országokra is. Ilaria Salis, az Európai Parlament szélsőbaloldali, korábban Budapesten is letartóztatott olasz képviselője a nyilvánosság előtt nyíltan arra szólította fel az olasz ifjúságot, hogy kövessék a francia diákok mintáját, vigyék utcára a dühüket, és bénítsák meg az oktatási intézményeket Olaszországban is.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 19:35
Ilaria Salis erőszakos zavargásokra szólította fel az olasz diákokat
Ilaria Salis erőszakos zavargásokra szólította fel az olasz diákokat Fotó: VLASOV SULAJ Forrás: NurPhoto
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Az olasz közoktatást rombolnák le

Ilaria Salis a közösségi médiában és politikai megnyilvánulásaiban nem titkolta lelkesedését a franciaországi események iránt. Szerinte az olasz középiskolásoknak és egyetemistáknak minden okuk megvan arra, hogy lemásolják a francia blokádokat, mivel az olasz oktatási rendszer strukturális problémái még a franciákénál is súlyosabbak.

Salis élesen bírálta a Giorgia Meloni vezette jobboldali római kormányt, rámutatva, hogy Olaszország a nemzeti jövedelem lényegesen kisebb arányát fordítja oktatásra, mint a környező nyugat-európai államok. A képviselő szerint az elavult, omladozó és télen fűtetlen iskolaépületek, a megalázóan alacsony pedagógusi bérek, valamint az osztálytermek krónikus túlzsúfoltsága mind olyan tényezők, amelyek legitimálják a radikális, erőszakos fellépést is

A francia diákok megmutatták az utat. A méltóságot nem kérik, hanem kikényszerítik az utcákon

– fogalmazott a szélsőbaloldali politikus. Salis felhívásáról a Hír TV olaszországi tudósítója is beszámolt.

Politikai csatatér a parlamentben

A kormányoldal szerint Salis felelőtlen politikát folytat, ami a fiatalok frusztrációjának kihasználására és a társadalmi káoszra törekszik. Ezzel szemben a radikális olasz baloldal és egyes egyetemi autonóm csoportok védelmükbe vették a képviselőt, hangsúlyozva, hogy a véleménynyilvánítás és a tiltakozás joga szent, a kormány pedig csak el akarja terelni a figyelmet a közoktatás siralmas állapotáról.

Csataterekké változtak a francia utcák a diáktüntetések miatt (Fotó: MUHAMMED SAID TAKO / ANADOLU)
Csataterekké változtak a francia utcák a diáktüntetések miatt (Fotó: MUHAMMED SAID TAKO / ANADOLU)

Az olasz nagyvárosok – különösen Milánó, Róma és Torino – egyébként diákszervezetei már elkezdték a tüntetések szervezését. Október közepére több olyan országos demonstrációt is meghirdettek, amelyeket Salis felhívása után kifejezetten a „francia blokádmódszerek” szerint terveznek végrehajtani. A római rendőrség és a terrorellenes egységek fokozott készültséget rendeltek el az egyetemi negyedek és a kiemelt intézmények környékén, attól tartva, hogy a franciaországi szikra Salis közvetítésével Olaszországban is rászabadítja a városokra az erőszakot.

Ilaria Salis története 2023 februárjában kezdődött, amikor a magyar hatóságok őrizetbe vették. A vád szerint egy külföldi, radikális antifasiszta csoport tagjaként társaival együtt hátulról, lesből támadt rá és brutálisan bántalmazott olyan járókelőket, akiket a ruházatuk alapján szélsőjobboldali szimpatizánsnak véltek. A magyar ügyészség bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt 11 év letöltendő börtönbüntetést kért rá, miközben Salis végig tagadta a bűnösségét. A magyar bíróság végül 16 millió forintos óvadék ellenében engedélyezte, hogy Salis budapesti házi őrizetbe kerüljön. A végső fordulatot az olasz belpolitika hozta meg: az ottani zöld–baloldali koalíció felvette Salist az európai parlamenti választási listájára, és mivel 2024 júniusában sikeresen mandátumot szerzett, automatikusan megillette őt az EP-képviselőknek járó mentelmi jog. A magyar bíróság jogilag kénytelen volt felfüggeszteni az eljárást, Salisról levették a nyomkövetőt, ő pedig szabadon visszatérhetett Olaszországba, majd elfoglalhatta a helyét Brüsszelben.

 

Ilaria SalisOlaszországzavargásokSzóljon hozzá!

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