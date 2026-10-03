Ilaria Salis a véres francia diáktüntetések mintájára csatatérré változtatná az olasz utcákat

Az olasz közoktatást rombolnák le

Ilaria Salis a közösségi médiában és politikai megnyilvánulásaiban nem titkolta lelkesedését a franciaországi események iránt. Szerinte az olasz középiskolásoknak és egyetemistáknak minden okuk megvan arra, hogy lemásolják a francia blokádokat, mivel az olasz oktatási rendszer strukturális problémái még a franciákénál is súlyosabbak.

Salis élesen bírálta a Giorgia Meloni vezette jobboldali római kormányt, rámutatva, hogy Olaszország a nemzeti jövedelem lényegesen kisebb arányát fordítja oktatásra, mint a környező nyugat-európai államok. A képviselő szerint az elavult, omladozó és télen fűtetlen iskolaépületek, a megalázóan alacsony pedagógusi bérek, valamint az osztálytermek krónikus túlzsúfoltsága mind olyan tényezők, amelyek legitimálják a radikális, erőszakos fellépést is

A francia diákok megmutatták az utat. A méltóságot nem kérik, hanem kikényszerítik az utcákon

– fogalmazott a szélsőbaloldali politikus. Salis felhívásáról a Hír TV olaszországi tudósítója is beszámolt.

Politikai csatatér a parlamentben

A kormányoldal szerint Salis felelőtlen politikát folytat, ami a fiatalok frusztrációjának kihasználására és a társadalmi káoszra törekszik. Ezzel szemben a radikális olasz baloldal és egyes egyetemi autonóm csoportok védelmükbe vették a képviselőt, hangsúlyozva, hogy a véleménynyilvánítás és a tiltakozás joga szent, a kormány pedig csak el akarja terelni a figyelmet a közoktatás siralmas állapotáról.