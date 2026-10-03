Megalázó kiütés lett a Nemzetek Ligája rangadójából

Bilic volt a szövetségi kapitány akkor is, amikor a 2008-as torna selejtezőjében oda-vissza legyőzve Angliát elütötték a horvátok az Eb-szerepléstől, most alaposan visszakapta a kölcsönt.
A horvát válogatott legsúlyosabb vereségei
Horvátország szintén a Nemzetek Ligájában, még az első, 2018/19-es kiírásban Spanyolország vendégeként kapott ki 6-0-ra, az lett akkor a válogatott történetének legsúlyosabb veresége.
A mostani még nagyobb pofon lett, s nem csak azért, mert hazai pályán kapták Modricék, ugyanis az utolsó percekben Morgan Rogers is betalált.
A horvát válogatottra korábbi legsúlyosabb hazai vereségét is Anglia mérte tétmeccsen, de a 2008-as 1-4 vállalható eredmény volt. A mostani 0-7 aligha.