Az edző, aki két év lelki fájdalom után tudta csak elengedni, hogy kirúgták a Honvédtól

– Supka Attila munkanélküli edzőként hogyan és mivel töltötte el a napokat?

– Az első pár hónap nagyon rossz volt. A család adott erőt. Korábban Sopronban laktunk, nem olyan régen elköltöztünk Hegykőre. Kertészkedtem, mindig volt az új ház körül tennivaló. De tudom, ez persze nem az igazi. Nem elégített ki, ezért jártam osztrák bajnoki mérkőzésekre.

– Magyarra nem?

– Oda nem. Vagyis csak nagyon keveset.

– Azért, hogy a mindig szenzációra éhes sajtó ne kezdjen el olyan cikkeket írni, hogy lám-lám, Supka Attila felbukkant Zalaegerszegen vagy Győrben, három nap múlva ő lesz az edző?

– Ez is benne volt, nem tagadom, de nem ez motivált, amikor az osztrákokat választottam. Jó, néha elmentem a Honvéd meccseire, de már akkor, amikor fel tudtam magamban dolgozni a kirúgásomat. A barátait nem tagadja meg az ember, velük mentünk ki a Bozsik Arénába.

– Jegyet vett?

– Persze. Csodálkozik? Beültünk a stadionba, a VIP-szektorral szemben a napos oldalra, onnan néztük a meccset. Miért vettem jegyet? Jobb volt ez így mindenkinek.

– Most annál a Kisvárdánál lett az NB I-es csapat trénere, amelytől 2021-ben távozott. Azok után, hogy a szabolcsi csapattal ötödik lett a bajnokságban, ami minden idők legjobb kisvárdai helyezése volt az élvonalban akkor. Nem félt újra igent mondani Révész Attilának?

– Sokan mondták nekem, hogy semmiképpen nem dolgoznának ott, ahol Révész úr a főnök. Én ezt másképp látom. A mi együttműködésünk mindig is korrektül működött, ez most sincs másképpen. Megkértem, hogy ne üljön mellém a padra, elfogadta. Mindent megbeszélek vele, de ez teljesen normális.

Eddig én voltam az egyetlen olyan kisvárdai edző, aki egy bajnokságban 33 mérkőzésen ülhetett a kispadon, azaz kitöltötte itt az idejét.

Ez is megmutat valamit kettőnk viszonyáról. 2021 nyarán Révész Attila úgy döntött, hogy a portugál vonalat akarja erősíteni, így került ide Szegedről João Janeiro. Ezt a döntését én akkor elfogadtam. Nem vesztem vele össze, miért is tettem volna.