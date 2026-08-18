Görögország bekeményített a migráció kérdésében, már látszanak az első eredmények

Ugyanez a megközelítés kezd terjedni Görögországon túl is. Athén Németországgal, Hollandiával, Ausztriával és Dániával együttműködve harmadik országokban hoz létre közös visszaküldési és tranzitközpontokat, a kormányok pedig olyan megállapodásokat keresnek, amelyek révén az első létesítmények 2027-ben működőképessé válhatnának.
Borítókép: Migránsok Görögországban (Fotó: AFP)
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