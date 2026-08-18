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Görögország bekeményített a migráció kérdésében, már látszanak az első eredmények

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Görögország keményvonalas „börtön vagy visszatérés” migrációs politikája meghozta első mérhető eredményeit. Görög kormányzati adatok szerint február és július eleje között 599 migráns választotta az önkéntes visszatérést ahelyett, hogy az ország új illegális tartózkodási rendszere értelmében börtönbüntetésre számítana.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 18. 19:01
Migránsok a görög partoknál Fotó: ELEFTHERIOS ELIS MITZA Forrás: AFP
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Ugyanez a megközelítés kezd terjedni Görögországon túl is. Athén Németországgal, Hollandiával, Ausztriával és Dániával együttműködve harmadik országokban hoz létre közös visszaküldési és tranzitközpontokat, a kormányok pedig olyan megállapodásokat keresnek, amelyek révén az első létesítmények 2027-ben működőképessé válhatnának.

Borítókép: Migránsok Görögországban (Fotó: AFP)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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