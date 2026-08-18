Bajnokok LigájaVarga BarnabásVitális MilánLevszki SzófiaAEK Athén

Varga Barnabás félórát kapott, kínzóan unalmas döntetlenre volt képes a BL-ben az AEK Athén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Marko Nikolics, az AEK Athén edzője Varga Barnabást nem nevezte a kezdőbe, a görög bajnok pedig olyan meccset játszott Bulgáriában, amellyel vallatni lehetett. A Levszki Szófia sem mert futballozni, így ennek a BL-playoff meccsnek nem lehetett más a vége, mint gólnélküli döntetlen. Varga Barnabás az 58. percben lépett pályára a bolgár fővárosban.

Lantos Gábor
2026. 08. 18. 22:48
Varga Barnabás volt az egyetlen labdarúgó, aki kihagyta a tizenegyest az AEK Athén és az OFI Kréta döntőjében, utóbbié a Görög Szuperkupa
Varga Barnabás csak csereként lépett pályára Szófiában Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Labdarúgó Bajnokok Ligája, rájátszás az alapszakaszba jutásért, 1. mérkőzések:
Levszki Szófia (bolgár) – AEK Athén (görög) 0-0
Dinamo Zagreb (horvát) – Viking Stavanger (norvég) 2-2
Fenerbahce (török) – Lyon (francia) 1-1

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekruff bálint

Ruff vasökle lesújt a fideszes dalárdákra

Pilhál Tamás avatarja

Mintha az 1950-es Szabad Népet olvasgatnánk, valami kulákozós revolvercikket. Ami után jött a koncepciós per meg a bitófa.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.