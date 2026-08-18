Labdarúgó Bajnokok Ligája, rájátszás az alapszakaszba jutásért, 1. mérkőzések:
Levszki Szófia (bolgár) – AEK Athén (görög) 0-0
Dinamo Zagreb (horvát) – Viking Stavanger (norvég) 2-2
Fenerbahce (török) – Lyon (francia) 1-1
Varga Barnabás félórát kapott, kínzóan unalmas döntetlenre volt képes a BL-ben az AEK Athén
Marko Nikolics, az AEK Athén edzője Varga Barnabást nem nevezte a kezdőbe, a görög bajnok pedig olyan meccset játszott Bulgáriában, amellyel vallatni lehetett. A Levszki Szófia sem mert futballozni, így ennek a BL-playoff meccsnek nem lehetett más a vége, mint gólnélküli döntetlen. Varga Barnabás az 58. percben lépett pályára a bolgár fővárosban.
Labdarúgó Bajnokok Ligája, rájátszás az alapszakaszba jutásért, 1. mérkőzések:
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