Szalai Ádám a központi pénzekről az NB I-ben: „Azért álljunk meg egy pillanatra”

A fiatalszabály első idénye utáni statisztikák:
- Az NB I bajnoka a második legfiatalabb átlagéletkorú csapat lett.
- A harmadik legtöbb fiatalpercet felmutató csapat feljutott az NB I-be.
- A 6 legfiatalabb NB I-es csapat közül 5 bent tudott maradni az első osztályban.
- A 25/26-os szezon végén az akadémiák első csapatainak átlagéletkora 0,3 évvel volt fiatalabb, mint az előző szezonban.
- Csapatonként átlagosan 6591 percet játszottak a fiatalok egész szezonban, amely 3,5 fiatal játékost jelent csapat/mérkőzés viszonylatában.
- Míg az NB I 24/25 szezonjában átlagosan 2,2 játékos debütált csapatonként, a 25/26 szezonban ez a szám már 3,6-ra nőtt.
- Az akadémiával rendelkező NB I-es klubok 24/25 idényben 44, a 25/26 szezonban pedig 67 fiatalnak adtak játéklehetőséget, amely 34,3%-os növekedést eredményezett e tekintetben.
- A fiatal játékperceket tekintve a 25/26-os szezon +32% növekedést hozott a 24/25 szezon összehasonlításában. Ezek közül voltak olyan akadémiával rendelkező NB I-es klubok, ahol a korábbi szezonhoz képest 50% feletti növelés volt tapasztalható.
- A két szezon összevetésében szintén jelentős volt a növekedés, mivel az akadémiával rendelkező NB I-es csapatok fiatal átlagai mérkőzésenként 1,15-ről 3,5-re nőttek.
- Az NB I-ben az U21 játékperceket tekintve a teljes mezőny több, mint 60.000 U21-es percet tud felmutatni, amely az előző szezonhoz képest 44%-os, míg a 2 évvel ezelőtti szezonhoz képest közel 200%-os növekedést jelent.
- Az U19-es játékpercek is látványos robbanást mutatnak, hiszen az akadémiával rendelkező NB I-es csapatok 25/26 szezonban (7), több mint háromszor annyi U19-es játékost szerepeltettek, mint a teljes 12 csapatos (!) mezőny a korábbi szezonban.
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