ryan goslingoscar díjdenis villeneuveszárnyas fejvadász 2049

Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Szárnyas fejvadász 2049 + videó

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Minden idők egyik legnagyobb sci-fijének méltó folytatása.

Csépányi Balázs
2026. 07. 10. 20:00
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1. Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

A Szárnyas fejvadász 2049 2017-ben bemutatott amerikai sci-fi thriller, amely az 1982-es kultikus klasszikus folytatása. A filmet Denis Villeneuve rendezte, a forgatókönyvet Hampton Fancher és Michael Green írta. Az eredeti film rendezője, Ridley Scott ezúttal producerként vett részt a munkában.

Ryan Gosling, film
A film látványvilágát sok kritikus minden idők legszebb sci-fi képi megoldásai közé sorolta. - Fotó: Mafab.hu

A főszerepet Ryan Gosling alakítja, mellette Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright, Sylvia Hoeks és Dave Bautista is fontos szerepet kapott.

A film lenyűgöző látványvilágával, filozofikus történetével és mély emberi kérdéseivel hamar a modern sci-fi egyik legnagyobb alkotásává vált. Bár a mozipénztáraknál nem hozta a várt bevételt, a kritikusok és a közönség egyaránt méltó folytatásnak tartották az eredeti filmhez.

A történet

Eheti mozink harminc évvel az első film eseményei után játszódik. K, a Los Angeles-i rendőrség új szárnyas fejvadásza szolgálata során olyan titokra bukkan, amely alapjaiban változtathatja meg az emberek és a replikánsok közötti viszonyt.

Ryan Gosling, film
A film operatőre Roger Deakins volt, aki ezért az alkotásért nyerte el pályafutása első Oscar-díját. - Fotó: Mafab.hu

A nyomozás során K egy régóta eltűnt egykori szárnyas fejvadász, Rick Deckard nyomára ered. Miközben egyre közelebb kerül az igazsághoz, saját identitásával és létezésének értelmével kapcsolatban is egyre több kérdés merül fel.

A film zenéje

A film zenéjét Hans Zimmer és Benjamin Wallfisch szerezte. Eredetileg Jóhann Jóhannsson dolgozott a produkción, de a fejlesztés késői szakaszában távozott a projektből. A végleges filmzene tudatosan idézi meg az eredeti alkotás legendás elektronikus hangzását, amelyet annak idején Vangelis teremtett meg. A monumentális elektronikus hangzás, a mély basszusok és az atmoszférikus dallamok tökéletesen illeszkednek a film melankolikus, futurisztikus világához. A zene nemcsak kíséri a történetet, hanem a film egyik legfontosabb hangulatformáló eleme is.

Az 1982-es Szárnyas fejvadász öröksége

Az 1982-ben bemutatott Szárnyas fejvadász ma már a filmtörténet egyik legfontosabb sci-fijének számít. Ridley Scott rendezése Philip K. Dick 1968-as Álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? című regényének szabad adaptációja volt. 

Ryan Gosling, film
A Szárnyas fejvadász 2049 tisztelettel épül az eredeti történetre - Fotó: Mafab.hu

Bár a film bemutatásakor megosztotta a kritikusokat és mérsékelt anyagi sikert ért el, az évek során kultikus státuszba emelkedett. Sötét, cyberpunk hangulata, filozófiai kérdésfelvetései és vizuális világa generációk filmes alkotóira gyakorolt hatást.

A Szárnyas fejvadász 2049 nem egyszerű folytatás, hanem tisztelettel épül az eredeti történetre, miközben új szereplőkkel és új dilemmákkal gazdagítja a Blade Runner-univerzumot. A legtöbb kritikus szerint ritka példája annak, hogy egy évtizedekkel később készült folytatás képes felérni legendás elődjéhez.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling K tiszt szerepében pályafutása egyik legvisszafogottabb és legösszetettebb alakítását nyújtja. A replikánsként dolgozó szárnyas fejvadász kezdetben hűségesen végrehajtja a parancsokat, ám egy különös felfedezés hatására fokozatosan megkérdőjelezi saját múltját, identitását és helyét a világban. 

Ryan Gosling, film
A Szárnyas fejvadász 2049 nem csupán látványos sci-fi, hanem filozófiai mélységű alkotás is - Fotó: Mafab.hu

Gosling szinte teljesen a finom gesztusokra, a tekintetére és a mimikájára építi játékát, így karakterének belső vívódása rendkívül hitelesen jelenik meg. Alakítása tökéletesen illeszkedik a film melankolikus, filozofikus hangvételéhez, és sok kritikus szerint karrierje egyik legérettebb teljesítménye.

Érdekességek a filmről

  • A film operatőre Roger Deakins volt, aki ezért az alkotásért nyerte el pályafutása első Oscar-díját.
  • A forgatás jelentős része Budapesten, az Origo Filmstúdióban zajlott, több külső jelenetet is magyar helyszíneken rögzítettek.
  • A rendező a lehető legtöbb díszletet és effektet valódi helyszíneken, minimális CGI alkalmazásával készítette el.
Ryan Gosling, film
 A modern sci-fi rajongói számára kihagyhatatlan alkotás. - Fotó: InterCom
  • A produkció több mint harminc évvel az eredeti film után készült el, mégis sikerült megőriznie annak hangulatát és filozófiai mélységét.
  • A film látványvilágát sok kritikus minden idők legszebb sci-fi képi megoldásai közé sorolta.
  • A film két Oscar-díjat nyert: a legjobb operatőri munkáért és a legjobb vizuális effektekért.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Szárnyas fejvadász 2049 nem csupán látványos sci-fi, hanem filozófiai mélységű alkotás is, amely olyan kérdéseket feszeget, mint az identitás, az emlékezet, a mesterséges intelligencia és az emberség. Denis Villeneuve rendezése, Ryan Gosling visszafogott, mégis erőteljes alakítása, Roger Deakins lélegzetelállító operatőri munkája és a különleges zenei világ együtt egy olyan filmélményt teremtenek, amely még hosszú ideig a stáblista után is gondolkodásra készteti a nézőt. A modern sci-fi rajongói számára kihagyhatatlan alkotás.

Idővonal – 2017, amikor a Szárnyas fejvadász 2049 bemutatásra került 🎬

  • A világ mozijait meghódította a Az, amely minden idők egyik legsikeresebb horrorfilmje lett.
  • Bemutatták a Dunkirk című háborús filmet, amelyet szintén nagy kritikai elismerés övezett.
  • A tudomány világában nagy figyelmet kapott a Cassini–Huygens küldetés befejezése, amikor a Cassini űrszonda küldetése véget ért a Szaturnusznál.
  • A zenei élet egyik legnagyobb slágere a Shape of You volt.
  • A világ technológiai eseményei közül kiemelkedett az iPhone X bemutatása, amely az Apple első, teljes előlapos kijelzővel rendelkező csúcskészüléke volt.

A Ryan Gosling filmjeit bemutató minisorozatuk végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek világában.

Borítókép: Gosling K tiszt szerepében pályafutása egyik legvisszafogottabb és legösszetettebb alakítását nyújtja. (Fotó: InterCom)

 

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