Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Szárnyas fejvadász 2049 + videó

1. Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

A Szárnyas fejvadász 2049 2017-ben bemutatott amerikai sci-fi thriller, amely az 1982-es kultikus klasszikus folytatása. A filmet Denis Villeneuve rendezte, a forgatókönyvet Hampton Fancher és Michael Green írta. Az eredeti film rendezője, Ridley Scott ezúttal producerként vett részt a munkában.

A film látványvilágát sok kritikus minden idők legszebb sci-fi képi megoldásai közé sorolta. - Fotó: Mafab.hu

A főszerepet Ryan Gosling alakítja, mellette Harrison Ford, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright, Sylvia Hoeks és Dave Bautista is fontos szerepet kapott.

A film lenyűgöző látványvilágával, filozofikus történetével és mély emberi kérdéseivel hamar a modern sci-fi egyik legnagyobb alkotásává vált. Bár a mozipénztáraknál nem hozta a várt bevételt, a kritikusok és a közönség egyaránt méltó folytatásnak tartották az eredeti filmhez.

A történet

Eheti mozink harminc évvel az első film eseményei után játszódik. K, a Los Angeles-i rendőrség új szárnyas fejvadásza szolgálata során olyan titokra bukkan, amely alapjaiban változtathatja meg az emberek és a replikánsok közötti viszonyt.

A film operatőre Roger Deakins volt, aki ezért az alkotásért nyerte el pályafutása első Oscar-díját. - Fotó: Mafab.hu

A nyomozás során K egy régóta eltűnt egykori szárnyas fejvadász, Rick Deckard nyomára ered. Miközben egyre közelebb kerül az igazsághoz, saját identitásával és létezésének értelmével kapcsolatban is egyre több kérdés merül fel.

A film zenéje

A film zenéjét Hans Zimmer és Benjamin Wallfisch szerezte. Eredetileg Jóhann Jóhannsson dolgozott a produkción, de a fejlesztés késői szakaszában távozott a projektből. A végleges filmzene tudatosan idézi meg az eredeti alkotás legendás elektronikus hangzását, amelyet annak idején Vangelis teremtett meg. A monumentális elektronikus hangzás, a mély basszusok és az atmoszférikus dallamok tökéletesen illeszkednek a film melankolikus, futurisztikus világához. A zene nemcsak kíséri a történetet, hanem a film egyik legfontosabb hangulatformáló eleme is.