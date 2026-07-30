Fiatal tehetségek és elismert művészek is felsorakoznak a XX. Ars Sacra Fesztiválon

Forrás: Ars Sacra Fesztivál Facebook oldala

Különleges programnak ígérkezik még a Gazdagréti Szent angyalok templomban a jubileumi gálaműsor is, ahol az elmúlt húsz év meghatározó fellépői közül több művész és művészeti együttes is fellép, köztük a Gemma Énekegyüttes, a Jazzation, Lackfi János, a Misztrál együttes és a StEfrem férfikar. Az est házigazdája Oberfrank Pál lesz.

A fesztivál az ország számos településére, sőt az egész Kárpát-medencére kiterjed, a főváros mellett Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is lesznek programok, a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, valamint városi- és templomi séták is.

A fesztivál megnyitóját szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, és a tervek szerint szeptember 20-án hálaadó szentmisével zárják majd a budapesti Szent István-bazilikában. A programokban közreműködni kívánó intézmények, helyszínek, fellépők csatlakozását továbbra is várják augusztus 31-ig.

Fotó: Kis Kata Linda / Ars Sacra Fesztivál Facebook oldala

Ladányi Krisztina, a miskolci Ars Sacra Fesztivál fő szervezője elmondta, hogy Miskolc negyedik alkalommal kapcsolódik a fesztiválhoz, idén több mint ötven programot szerveznek mintegy hatszáz közreműködő segítségével. Az események között koncertek, kiállítások, színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek, gyermekprogramok és városi zarándokutak is lesznek.