Fiatal tehetségek és elismert művészek is felsorakoznak a XX. Ars Sacra Fesztiválon

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Az Ars sacra fesztivál idén szeptember 12. és 20. között várja a közönséget, komolyzenei koncertekkel, kiállításokkal, irodalmi estekkel, színházi előadásokkal, valamint városi és templomi sétákkal, a főváros mellett Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is. Az idén jubiláló rendezvény a szakrális művészet ünnepe, amely immár huszadik alkalommal hívja közös élményre a művészet, a hit és a közösség iránt nyitott embereket.

Munkatársunktól
2026. 07. 30. 17:13
Fotó: Antal Zsani Forrás: Ars Corona Fesztivál
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Forrás: Ars Sacra Fesztivál Facebook oldala

Különleges programnak ígérkezik még a Gazdagréti Szent angyalok templomban a jubileumi gálaműsor is, ahol az elmúlt húsz év meghatározó fellépői közül több művész és művészeti együttes is fellép, köztük a Gemma Énekegyüttes, a Jazzation, Lackfi János, a Misztrál együttes és a StEfrem férfikar. Az est házigazdája Oberfrank Pál lesz. 

A fesztivál az ország számos településére, sőt az egész Kárpát-medencére kiterjed, a főváros mellett Kaposváron, Miskolcon, Vácon, Nagyszebenben és Kolozsváron is lesznek programok, a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, valamint városi- és templomi séták is.

 A fesztivál megnyitóját szeptember 11-én tartják a Magyar Nemzeti Múzeumban, és a tervek szerint szeptember 20-án hálaadó szentmisével zárják majd a budapesti Szent István-bazilikában. A programokban közreműködni kívánó intézmények, helyszínek, fellépők csatlakozását továbbra is várják augusztus 31-ig.

Fotó: Kis Kata Linda / Ars Sacra Fesztivál Facebook oldala

Ladányi Krisztina, a miskolci Ars Sacra Fesztivál fő szervezője elmondta, hogy Miskolc negyedik alkalommal kapcsolódik a fesztiválhoz, idén több mint ötven programot szerveznek mintegy hatszáz közreműködő segítségével. Az események között koncertek, kiállítások, színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek, gyermekprogramok és városi zarándokutak is lesznek.

 

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