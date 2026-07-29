Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Looper – A jövő gyilkosa + videó

Az első részben A Sorsügynökséget, a másodikban a Gattacát, a harmadikban pedig a K–PAX – A belső bolygót ajánlottuk. Ezúttal egy időutazással, sorssal és erkölcsi dilemmákkal játszó modern sci-fi következik: a Looper – A jövő gyilkosa.

Looper – A jövő gyilkosa – Amikor te magad válsz a saját a célpontoddá

Kevés időutazós film tud egyszerre intelligens, izgalmas és érzelmileg is erős lenni. A Looper – A jövő gyilkosa pontosan ilyen alkotás. Egy olyan jövőt mutat be, ahol az időutazás ugyan illegális, de a bűnszervezetek mégis kihasználják: a jövőben megölni valakit túl kockázatos, ezért az áldozatokat visszaküldik a múltba, ahol úgynevezett „looperek” végeznek velük.

Joseph Gordon-Levitt megjelenését speciális sminkkel alakították Bruce Williséhez hasonlóvá - Fotó: Mafab.hu

Joe az egyik legjobb looper. Munkája egyszerű: megjelenik az áldozat, meghúzza a ravaszt, felveszi a fizetséget, és soha nem tesz fel kérdéseket. Egy napon azonban a következő célpont saját harminc évvel idősebb énje lesz, aki nem hajlandó meghalni. Ettől kezdve kezdetét veszi a macska-egér játék, amelyben nemcsak az idő, hanem a jövő sorsa is tét.

A filmet Rian Johnson írta és rendezte, aki később a Csillagok háborúja: Az utolsó Jedik és a Tőrbe ejtve rendezőjeként vált világhírűvé. A főszerepben Joseph Gordon-Levitt látható, idősebb énjét pedig Bruce Willis alakítja. A szereplőgárdát Emily Blunt, Paul Dano, Jeff Daniels, Noah Segan és a fiatal Pierce Gagnon teszi teljessé.