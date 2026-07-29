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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Looper – A jövő gyilkosa + videó

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Mi történik, ha a legveszélyesebb célpont nem más, mint a saját jövőbeli énünk? A Looper – A jövő gyilkosa erre a kérdésre ad izgalmas és meglepően mély választ.

Csépányi Balázs
2026. 07. 29. 18:30
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Az első részben A Sorsügynökséget, a másodikban a Gattacát, a harmadikban pedig a K–PAX – A belső bolygót ajánlottuk. Ezúttal egy időutazással, sorssal és erkölcsi dilemmákkal játszó modern sci-fi következik: a Looper – A jövő gyilkosa.

Looper – A jövő gyilkosa – Amikor te magad válsz a saját a célpontoddá

Kevés időutazós film tud egyszerre intelligens, izgalmas és érzelmileg is erős lenni. A Looper – A jövő gyilkosa pontosan ilyen alkotás. Egy olyan jövőt mutat be, ahol az időutazás ugyan illegális, de a bűnszervezetek mégis kihasználják: a jövőben megölni valakit túl kockázatos, ezért az áldozatokat visszaküldik a múltba, ahol úgynevezett „looperek” végeznek velük.

sci-fi, Looper, Bruce Willis
Joseph Gordon-Levitt megjelenését speciális sminkkel alakították Bruce Williséhez hasonlóvá - Fotó: Mafab.hu

Joe az egyik legjobb looper. Munkája egyszerű: megjelenik az áldozat, meghúzza a ravaszt, felveszi a fizetséget, és soha nem tesz fel kérdéseket. Egy napon azonban a következő célpont saját harminc évvel idősebb énje lesz, aki nem hajlandó meghalni. Ettől kezdve kezdetét veszi a macska-egér játék, amelyben nemcsak az idő, hanem a jövő sorsa is tét.

A filmet Rian Johnson írta és rendezte, aki később a Csillagok háborúja: Az utolsó Jedik és a Tőrbe ejtve rendezőjeként vált világhírűvé. A főszerepben Joseph Gordon-Levitt látható, idősebb énjét pedig Bruce Willis alakítja. A szereplőgárdát Emily Blunt, Paul Dano, Jeff Daniels, Noah Segan és a fiatal Pierce Gagnon teszi teljessé.

A film zenéjét Nathan Johnson, a rendező unokatestvére szerezte. Elektronikus elemeket és feszültségkeltő motívumokat ötvöző filmzenéje tökéletesen illeszkedik a történet komor, futurisztikus hangulatához.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • A forgatókönyv évekkel a film elkészülte előtt született. Rian Johnson már korán kidolgozta az alapötletet, de csak később talált rá a megfelelő stúdióra, amely vállalta a megvalósítását.
  • Joseph Gordon-Levitt megjelenését speciális sminkkel alakították Bruce Williséhez hasonlóvá. A cél nem a tökéletes hasonmás elkészítése volt, hanem az, hogy a két színész mozdulatai, mimikája és beszédstílusa is összhangba kerüljön.
  • A rendező tudatosan nem próbálta minden részletében tudományosan megmagyarázni az időutazás működését. Egy jelenetben az idősebb Joe maga mondja ki, hogy ha elkezdenék elemezni az időparadoxonokat, egész nap csak szívószálak fölött rajzolgatnának. Rian Johnson ezzel jelezte, hogy számára a karakterek és a történet fontosabbak voltak, mint a matematikai pontosság.
sci-fi, Looper, Bruce Willis
Bár a Looper nem lett kasszarobbantó siker, világszerte jelentős kritikai elismerést aratott - Fotó: Mafab.hu
  • A film egyik legnagyobb erőssége a fiatal Pierce Gagnon alakítása. Az akkor még mindössze hétéves színész meglepően összetett és hátborzongató karaktert formált meg, amelyet sok kritikus a film egyik legjobb teljesítményének nevezett.
  • Bár a Looper nem lett kasszarobbantó siker, világszerte jelentős kritikai elismerést aratott. Az évek során egyre többen kezdték a 2010-es évek egyik legjobb eredeti science fiction filmjeként emlegetni.

Miért érdemes megnézni?

A Looper – A jövő gyilkosa ritka példája annak, hogy egy látványos sci-fi egyszerre tud izgalmas akciófilm és gondolatébresztő történet lenni. Az időutazás itt nem öncélú trükk, hanem az emberi döntések, a bűntudat és a megváltás eszköze.

sci-fi, Looper, Bruce Willis
 A Looper egyszerre izgalmas thriller, időutazós sci-fi és emberi dráma - Fotó: Mafab.hu

Joseph Gordon-Levitt és Bruce Willis remek párost alkotnak, Emily Blunt érzelmi mélységet ad a történetnek, a film pedig egészen a befejezéséig képes meglepetéseket tartogatni. Az akciójelenetek feszesek, a világ hiteles, a forgatókönyv pedig intelligensen bánik a nézővel.

Azoknak ajánljuk, akik szeretik az olyan science fiction filmeket, amelyek nemcsak szórakoztatnak, hanem gondolkodásra is késztetnek. A Looper egyszerre izgalmas thriller, időutazós sci-fi és emberi dráma, amely a bemutatója után több mint egy évtizeddel is frissnek és eredetinek hat.

Míg a Sorsügynökség a szabad akaratot, a Gattaca a genetikai meghatározottságot, a K–PAX – A belső bolygó pedig a valóság és a hit határát vizsgálta, addig a Looper – A jövő gyilkosa azt kérdezi: megváltoztatható-e a jövő, ha hajlandók vagyunk feláldozni önmagunkat érte?

Borítókép: Joseph Gordon-Levitt és Bruce Willis remek párost alkotnak (Fotó: Mafab.hu)

 

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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – K–PAX – A belső bolygó + videó

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