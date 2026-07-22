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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – K–PAX – A belső bolygó + videó

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Kevin Spacey és Jeff Bridges emlékezetes játéka teszi igazán különlegessé ezt a rejtélyes sci-fit, amely egészen a végéig bizonytalanságban tartja a nézőt.

Csépányi Balázs
2026. 07. 22. 18:30
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Sorozatunkban olyan sci-fiket mutatunk be, amelyek méltatlanul háttérbe szorultak az évek során, pedig különleges történetük és gondolatébresztő mondanivalójuk miatt ma is megérdemlik a figyelmet. Az első részben a Sorsügynökséget, a másodikban a Gattacát ajánlottuk, ezúttal pedig egy különleges pszichológiai sci-fi következik: a K–PAX – A belső bolygó.

K–PAX – A belső bolygó – Ki is valójában Prot?

Kevés olyan film készült, amely ennyire elegánsan egyensúlyoz a science fiction és a pszichológiai dráma határán. A K–PAX – A belső bolygó egyszerre misztikus történet, emberi dráma és filozófiai utazás, amely végig bizonytalanságban tartja a nézőt: vajon főhőse valóban egy távoli bolygóról érkezett, vagy csupán egy súlyosan traumatizált ember különleges személyiségével találkozunk?

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A film Gene Brewer 1995-ben megjelent regényének adaptációja - fotó: Mafab.hu

A filmet Iain Softley rendezte, a forgatókönyv alapjául Gene Brewer azonos című regénye szolgált.

A történet középpontjában egy különös férfi áll, aki Protnak nevezi magát, és azt állítja, hogy a K–PAX nevű bolygóról érkezett a Földre. A pszichiátriai intézetbe kerülő férfit Dr. Mark Powell, a kiváló pszichiáter próbálja megérteni. Miközben Prot története egyre hihetetlenebbnek tűnik, rendkívüli tudása és nyugalma még a legszkeptikusabbakat is elbizonytalanítja.

Prot szerepében Kevin Spacey nyújt rendkívül visszafogott, mégis lenyűgöző alakítást, míg Dr. Mark Powellt Jeff Bridges formálja meg. A további fontos szerepekben Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly és Saul Williams látható.

A film zenéjét Edward Shearmur komponálta. A finom, atmoszférikus dallamok végig fokozzák a történet misztikumát, miközben soha nem uralják el a cselekményt.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • A film Gene Brewer 1995-ben megjelent regényének adaptációja. A szerző később további könyveket is írt Prot történetéhez, de a film kizárólag az első regényt dolgozza fel.
  • A rendező tudatosan kerülte a látványos sci-fi megoldásokat. Nincsenek hatalmas űrhajók, idegen lények vagy számítógépes trükkök – a történet erejét a szereplők közötti párbeszédek és a folyamatos bizonytalanság adja.
sci-fi
A K–PAX – A belső bolygó nem a hagyományos értelemben vett sci-fi - Fotó: Mafab.hu
  • Kevin Spacey alakítását sok kritikus pályafutása egyik legjobb teljesítményeként emelte ki. Prot figuráját úgy formálta meg, hogy egyszerre tűnjön teljesen hétköznapinak és megmagyarázhatatlanul különlegesnek.
  • A film egyik legnagyobb erénye, hogy soha nem ad egyértelmű választ a legfontosabb kérdésre. A néző maga döntheti el, hogy Prot valóban földönkívüli utazó-e, vagy csupán egy ember, aki a traumái elől egy különleges történetbe menekült.
  • Bár bemutatásakor vegyes kritikákat kapott, az évek során egyre többen fedezték fel újra. Ma már sokan a kétezres évek egyik leginkább alulértékelt science fiction filmjeként tartják számon.

Miért érdemes megnézni?

A K–PAX – A belső bolygó nem a hagyományos értelemben vett sci-fi. Sokkal inkább egy emberi történet, amely a hitről, az empátiáról, a veszteség feldolgozásáról és a reményről szól. 

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Kevin Spacey alakítását sok kritikus pályafutása egyik legjobb teljesítményeként emelte ki - Fotó: Mafab.hu

Éppen ezért azok is könnyen megszerethetik, akik egyébként ritkán néznek science fiction filmeket.

Kevin Spacey és Jeff Bridges kiváló játéka önmagában is elegendő ok a megtekintésre, de a film igazi ereje abban rejlik, hogy még hosszú idővel a stáblista után is gondolkodásra készteti a nézőt.

Ha szereti az intelligens, lassan építkező történeteket, amelyek nem minden kérdésre adnak kész válaszokat, akkor a K–PAX – A belső bolygó kihagyhatatlan élmény. Ez a film nem a látványával, hanem a hangulatával, a karaktereivel és a felvetett kérdéseivel válik emlékezetessé.

A Sorsügynökség a szabad akaratot, a Gattaca a genetikai meghatározottságot állította középpontba. A K–PAX – A belső bolygó pedig azt a kérdést teszi fel: vajon mindig az igazság a legfontosabb, vagy néha fontosabb az, hogy miben hiszünk? Éppen ezért méltó helyet foglal el sorozatunkban.

Borítókép: Prot szerepében Kevin Spacey nyújt rendkívül visszafogott, mégis lenyűgöző alakítást, míg Dr. Mark Powellt Jeff Bridges formálja meg. - (Fotó: Mafa.hu)

 

add-square Filmkép

Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Sorsügynökség + videó

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