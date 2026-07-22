Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – K–PAX – A belső bolygó + videó

Sorozatunkban olyan sci-fiket mutatunk be, amelyek méltatlanul háttérbe szorultak az évek során, pedig különleges történetük és gondolatébresztő mondanivalójuk miatt ma is megérdemlik a figyelmet. Az első részben a Sorsügynökséget, a másodikban a Gattacát ajánlottuk, ezúttal pedig egy különleges pszichológiai sci-fi következik: a K–PAX – A belső bolygó.

K–PAX – A belső bolygó – Ki is valójában Prot?

Kevés olyan film készült, amely ennyire elegánsan egyensúlyoz a science fiction és a pszichológiai dráma határán. A K–PAX – A belső bolygó egyszerre misztikus történet, emberi dráma és filozófiai utazás, amely végig bizonytalanságban tartja a nézőt: vajon főhőse valóban egy távoli bolygóról érkezett, vagy csupán egy súlyosan traumatizált ember különleges személyiségével találkozunk?

A film Gene Brewer 1995-ben megjelent regényének adaptációja - fotó: Mafab.hu

A filmet Iain Softley rendezte, a forgatókönyv alapjául Gene Brewer azonos című regénye szolgált.

A történet középpontjában egy különös férfi áll, aki Protnak nevezi magát, és azt állítja, hogy a K–PAX nevű bolygóról érkezett a Földre. A pszichiátriai intézetbe kerülő férfit Dr. Mark Powell, a kiváló pszichiáter próbálja megérteni. Miközben Prot története egyre hihetetlenebbnek tűnik, rendkívüli tudása és nyugalma még a legszkeptikusabbakat is elbizonytalanítja.

Prot szerepében Kevin Spacey nyújt rendkívül visszafogott, mégis lenyűgöző alakítást, míg Dr. Mark Powellt Jeff Bridges formálja meg. A további fontos szerepekben Mary McCormack, Alfre Woodard, David Patrick Kelly és Saul Williams látható.