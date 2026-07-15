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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Gattaca + videó

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Mi történik, ha egyetlen DNS-minta többet számít az ember tehetségénél és álmainál? A Gattaca intelligens, időtálló sci-fi, amely ma talán még aktuálisabb, mint a bemutatásakor volt.

Csépányi Balázs
2026. 07. 15. 18:30
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Az első részben a Sorsügynökséget ajánlottuk, amely a szabad akarat és a szerelem kapcsolatát vizsgálta. Ezúttal egy olyan alkotás következik, amely a genetikai tökéletesség, az előítéletek és az emberi kitartás kérdését állítja a középpontba: az 1997-es Gattaca.

Gattaca – Amikor a génjeink döntik el a jövőnket

Kevés olyan science fiction készült, amely ennyire visszafogott eszközökkel, mégis ennyire erőteljesen beszél a jövőről. A Gattaca egy olyan világba kalauzolja a nézőt, ahol az emberek sorsát már születésük pillanatában meghatározza a DNS-ük. A genetikai vizsgálatok alapján eldől, ki milyen életre számíthat, milyen munkát végezhet, és meddig élhet. A tökéletesnek tervezett emberek előtt minden ajtó nyitva áll, míg a természetes úton születettek szinte esélyt sem kapnak.

sci-fi, Gattaca
Bár a mozikban mérsékelt sikert aratott, az évek során igazi kultuszfilm lett.  - Fotó: Mafab.hu

A film főhőse Vincent Freeman, akit Ethan Hawke alakít. Vincent természetes úton született, ezért genetikailag „érvénytelennek” számít, ennek ellenére gyermekkora óta arról álmodik, hogy űrhajós lesz. Hogy megvalósítsa álmát, egy genetikai értelemben tökéletes férfi, Jerome Eugene Morrow (Jude Law) személyazonosságát veszi kölcsön. Terve azonban veszélybe kerül, amikor egy gyilkossági nyomozás a Gattaca Űrkutató Központba vezet.

A Gattacát Andrew Niccol írta és rendezte. Bár ez volt első nagyjátékfilmes rendezése, már ekkor megmutatkozott különleges érzéke az intelligens science fiction iránt. A főbb szerepekben Ethan Hawke és Jude Law mellett Uma Thurman, Alan Arkin, Loren Dean, Gore Vidal és Ernest Borgnine is látható.

sci-fi, Gattaca
A forgatás során Ethan Hawke és Uma Thurman egymásba szerettek. - Fotó: Mafab.hu

A mozi zenéjét a többszörös Oscar-jelölt Michael Nyman szerezte. A lírai, zongorára és vonósokra épülő dallamok különleges érzelmi mélységet adnak a történetnek, és sokak szerint a film egyik legnagyobb erősségét jelentik.

Érdekességek és kulisszatitkok

A film címe nem véletlen. A Gattaca szó kizárólag a DNS négy nukleotidjának betűiből áll: G, A, T és C (guanin, adenin, timin és citozin). Már a cím is jelzi, hogy a történet középpontjában a genetika áll.

 Andrew Niccol zseniális forgatókönyvét a genetikai kutatások rohamos fejlődése ihlette. A kilencvenes évek végén még sokan távoli jövőnek gondolták a film világát, ma azonban a génszerkesztés és a mesterséges megtermékenyítés fejlődése miatt a Gattaca kérdései egyre aktuálisabbnak tűnnek.

A forgatás során Ethan Hawke és Uma Thurman egymásba szerettek. Később összeházasodtak, így a film nemcsak szakmai, hanem személyes fordulópontot is jelentett számukra.

A futurisztikus világ megteremtése érdekében a készítők tudatosan kerülték a túlzott látványosságot. Inkább modernista épületeket, letisztult formákat és klasszikus autókat használtak, hogy a film időtlen hangulatot árasszon. Emiatt a Gattaca ma sem hat elavultnak.

sci-fi, Gattaca
Jude Law tragikus karaktere és Michael Nyman felejthetetlen zenéje együtt teszik a filmet maradandó élménnyé. - Fotó: Mafab.hu

Bár a mozikban mérsékelt sikert aratott, az évek során igazi kultuszfilm lett. Számos tudós, bioetikus és genetikus használja oktatási példaként, amikor a genetikai diszkrimináció vagy az etikai dilemmák kerülnek szóba.

Miért érdemes megnézni?

A Gattaca nem akciójelenetekkel vagy látványos speciális effektekkel próbálja lenyűgözni a nézőt. Ereje a történetben, a karakterekben és a felvetett kérdésekben rejlik. A film azt vizsgálja, hogy vajon valóban a génjeink határozzák-e meg, kik vagyunk, vagy az emberi akarat képes felülírni a biológiát.

Különösen ajánlható azoknak, akik szeretik az intelligens, gondolatébresztő science fictiont. Ethan Hawke visszafogott, mégis rendkívül erős alakítása, Jude Law tragikus karaktere és Michael Nyman felejthetetlen zenéje együtt teszik a filmet maradandó élménnyé.

A Sorsügynökség a szabad akaratról mesélt, a Gattaca pedig azt kérdezi: vajon meddig engedhetjük, hogy a tudomány döntsön helyettünk? Éppen ezért ez a film nemcsak kiváló sci-fi, hanem olyan emberi dráma is, amely közel harminc évvel a bemutatója után is ugyanolyan aktuális, mint 1997-ben.

Borítókép: A Sorsügynökség a szabad akaratról mesélt, a Gattaca pedig azt kérdezi: vajon meddig engedhetjük, hogy a tudomány döntsön helyettünk? - (Fotó: Mafab.hu)

 

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