Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Óvakodj a törpétől + videó

Egy hétköznapi könyvtáros, egy rejtélyes filmszalag és egy összeesküvés, amelynek szálai egészen a legmagasabb körökig vezetnek. Az Óvakodj a törpétől! egyszerre izgalmas krimi, romantikus vígjáték és Hitchcock előtt tisztelgő thriller. Sorozatunk záró részében ezt a méltatlanul elfeledett, szellemes klasszikust ajánljuk mindazoknak, akik szeretik a fordulatos, mégis könnyed bűnügyi történeteket.
Óvakodj a törpétől – Krimi, vígjáték és romantika tökéletes elegye
Az 1978-ban bemutatott Foul Play, magyar címén Óvakodj a törpétől, első pillantásra könnyed vígjátéknak tűnik, valójában azonban egy fordulatos összeesküvés-thriller, amelyet végig áthat a humor és a romantika.
A film rendezője és forgatókönyvírója Colin Higgins, aki néhány évvel korábban a Harold és Maude forgatókönyvével vált ismertté. Higgins kiváló érzékkel ötvözte a suspense-t a komédiával, miközben több jelenetben nyíltan tiszteleg Alfred Hitchcock filmjei előtt.
A főszerepet Goldie Hawn alakítja, aki Gloria Mundy, egy frissen elvált könyvtáros szerepében egy teljesen hétköznapi nőből válik egy veszélyes összeesküvés célpontjává. Egy este felvesz egy stoppost, aki egy filmszalagot bíz rá, majd röviddel később meghal. Gloria hamarosan azt veszi észre, hogy különös alakok követik, miközben senki sem tudja, mi lehet a nála lévő tárgy jelentősége.
Segítségére siet Tony Carlson hadnagy, akit Chevy Chase alakít. A nyomozás során egy egyházi vezető ellen szőtt merénylet körvonalai bontakoznak ki, miközben Gloria és Tony egyre közelebb kerül egymáshoz.
Az Óvakodj a törpétől szinte szerelmeslevél Alfred Hitchcock filmjeihez. A történet több pontján felismerhetők utalások a Szédülés, az Észak-északnyugat vagy éppen a 39 lépcsőfok című klasszikusokra. Colin Higgins azonban nem egyszerűen másolta ezeket, hanem humorral fűszerezve alakította át a jól ismert motívumokat.
A film egyik legemlékezetesebb jelenete a San Franciscó-i operaházban játszódik. A feszültség fokozása, a zene és a látvány egyértelműen Hitchcock stílusát idézi, miközben a komikus elemek sem tűnnek el.
Goldie Hawn ekkor már Oscar-díjas színésznő volt, ám ez a film nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hollywood egyik legkedveltebb romantikus vígjátéksztárjává váljon. Chevy Chase számára pedig ez jelentette az egyik első jelentős mozifilmes főszerepet.
A film zenéjében hallható „Ready to Take a Chance Again” című dal, amelyet Barry Manilow adott elő, Oscar-jelölést kapott a legjobb eredeti betétdal kategóriájában, és a korszak egyik népszerű slágere lett.
Érdekesség, hogy a film címében szereplő törpe valójában csak rövid ideig látható, mégis az egyik legkülönösebb és legemlékezetesebb karaktere a történetnek. A magyar cím is erre az alakra épít, amely sok néző számára máig felejthetetlen.
Miért érdemes megnézni?
Az Óvakodj a törpétől azok közé a ritka filmek közé tartozik, amelyek egyszerre működnek krimiként, romantikus vígjátékként és izgalmas thrillerként. A humor soha nem gyengíti a feszültséget, a fordulatok pedig ma is képesek meglepni a nézőt.
Különösen ajánlható azoknak, akik szeretik Alfred Hitchcock filmjeit, de nyitottak egy könnyedebb, játékosabb megközelítésre. Goldie Hawn és Chevy Chase párosa kiválóan működik együtt, a film ritmusa pedig közel ötven év után is frissnek hat.
Ezzel zárul ötrészes ajánlósorozatunk. Az öt film jól mutatja, milyen sokszínű a krimi műfaja: az intelligens kamaradrámától a karakterközpontú neo-noiron és a gasztrokrimin át egészen a paródiáig és a romantikus thrillerig.
Bár ezek az alkotások ma már ritkábban kerülnek szóba, mindegyik megérdemli, hogy újra felfedezzék őket. Ha valaki szeretne kilépni a legismertebb krimik árnyékából, ennél az öt filmnél aligha talál jobb kiindulópontot.
Krimisorozatunk ezzel véget ért, de a filmes utazás folytatódik. Jövő héttől újabb, méltatlanul elfeledett klasszikusokat ajánlunk, ezúttal a drámák világából válogatva. Olyan alkotásokat mutatunk be, amelyek talán nem kapták meg a nekik járó figyelmet, mégis maradandó élményt nyújtanak.
Borítókép: Az Óvakodj a törpétől azok közé a ritka filmek közé tartozik, amelyek egyszerre működnek krimiként, romantikus vígjátékként és izgalmas thrillerként. (Fotó: Mafab.hu)
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