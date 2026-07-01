Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Óvakodj a törpétől + videó

Érdekességek és kulisszatitkok

Az Óvakodj a törpétől szinte szerelmeslevél Alfred Hitchcock filmjeihez. A történet több pontján felismerhetők utalások a Szédülés, az Észak-északnyugat vagy éppen a 39 lépcsőfok című klasszikusokra. Colin Higgins azonban nem egyszerűen másolta ezeket, hanem humorral fűszerezve alakította át a jól ismert motívumokat.

A film egyik legemlékezetesebb jelenete a San Franciscó-i operaházban játszódik. A feszültség fokozása, a zene és a látvány egyértelműen Hitchcock stílusát idézi, miközben a komikus elemek sem tűnnek el.

A feszültség fokozása, a zene és a látvány egyértelműen Hitchcock stílusát idézi - fotó: Mafab.hu

Goldie Hawn ekkor már Oscar-díjas színésznő volt, ám ez a film nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Hollywood egyik legkedveltebb romantikus vígjátéksztárjává váljon. Chevy Chase számára pedig ez jelentette az egyik első jelentős mozifilmes főszerepet.

A film zenéjében hallható „Ready to Take a Chance Again” című dal, amelyet Barry Manilow adott elő, Oscar-jelölést kapott a legjobb eredeti betétdal kategóriájában, és a korszak egyik népszerű slágere lett.

Érdekesség, hogy a film címében szereplő törpe valójában csak rövid ideig látható, mégis az egyik legkülönösebb és legemlékezetesebb karaktere a történetnek. A magyar cím is erre az alakra épít, amely sok néző számára máig felejthetetlen.

Miért érdemes megnézni?

Az Óvakodj a törpétől azok közé a ritka filmek közé tartozik, amelyek egyszerre működnek krimiként, romantikus vígjátékként és izgalmas thrillerként. A humor soha nem gyengíti a feszültséget, a fordulatok pedig ma is képesek meglepni a nézőt.

Különösen ajánlható azoknak, akik szeretik Alfred Hitchcock filmjeit, de nyitottak egy könnyedebb, játékosabb megközelítésre. Goldie Hawn és Chevy Chase párosa kiválóan működik együtt, a film ritmusa pedig közel ötven év után is frissnek hat.

Ezzel zárul ötrészes ajánlósorozatunk. Az öt film jól mutatja, milyen sokszínű a krimi műfaja: az intelligens kamaradrámától a karakterközpontú neo-noiron és a gasztrokrimin át egészen a paródiáig és a romantikus thrillerig.