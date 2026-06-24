Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Meghívás egy gyilkos vacsorára? + videó

Peter Falk alakítása különösen emlékezetes, hiszen karaktere sok tekintetben a klasszikus magánnyomozókat idézi, miközben Falk ekkor már világszerte Columbo szerepével volt ismert. A film emiatt egyfajta játékot is űz a nézőkkel.

A szereplőgárda önmagában is figyelemre méltó - Fotó Mafab.hu

A forgatókönyvet jegyző Neil Simon a színházi világ egyik legnépszerűbb szerzője volt, és humora a film minden percében érezhető. A párbeszédek tele vannak nyelvi játékokkal, abszurd helyzetekkel és olyan utalásokkal, amelyeket a krimirajongók különösen értékelhetnek.

A szereplőgárda önmagában is figyelemre méltó. Ritkán fordul elő, hogy ennyi Oscar-díjas vagy Oscar-jelölt színész szerepeljen ugyanabban a vígjátékban. A film emiatt sokszor inkább emlékeztet egy sztárparádéra, mint hagyományos krimire.

Truman Capote, az Álom luxuskivitelben és a Hidegvérrel szerzője szintén fontos szerepet kapott a filmben. Bár elsősorban íróként vált híressé, itt színészként is megmutathatta magát.

Miért érdemes megnézni?

A meghívás egy gyilkos vacsorára egyszerre működik krimiként és vígjátékként. Bár a történet alapja egy klasszikus „zárt szobás” rejtély, a film valójában folyamatosan kifordítja a műfaj szabályait, és játékosan gúnyt űz a detektívtörténetek megszokott fordulataiból.

A meghívás egy gyilkos vacsorára egyszerre működik krimiként és vígjátékként - Fotó: Mafab.hu

Különösen ajánlható azoknak, akik szeretik Agatha Christie történeteit, a régi detektívfilmeket vagy a szellemes paródiákat. Minél jobban ismeri valaki a klasszikus krimik világát, annál több rejtett poént és utalást fedezhet fel a filmben.

A modern néző számára is meglepően friss élményt nyújthat, hiszen sok mai krimivígjáték – köztük több népszerű kortárs alkotás – hasonló eszközökkel játszik. A meghívás egy gyilkos vacsorára azonban mindezt már közel ötven évvel ezelőtt megtette.

Sorozatunk negyedik szereplője tehát egy olyan film, amely nemcsak izgalmas és szórakoztató, hanem egyben szerelmeslevél is a krimi műfajához. Kevésbé ismert ugyan, mint a korszak legismertebb detektívtörténetei, de a műfaj rajongóinak szinte kötelező darab.