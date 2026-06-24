Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Meghívás egy gyilkos vacsorára? + videó

Az első részben az intelligens csavarokra építő A mesterdetektívet, a másodikban az Egy kínai bukméker meggyilkolása című neo-noir klasszikust, a harmadikban pedig a gasztronómiai gyilkosságokkal operáló Ki öli meg Európa nagy konyhafőnökeit? című különlegességet ajánlottuk. Ezúttal egy olyan alkotás következik, amely egyszerre tiszteleg a klasszikus detektívtörténetek előtt és figurázza ki azokat: A meghívás egy gyilkos vacsorára.
A meghívás egy gyilkos vacsorára – amikor a krimi saját magán nevet
Az 1976-ban bemutatott A meghívás egy gyilkos vacsorára (Murder by Death) igazi kuriózum a bűnügyi filmek között. A történet szerint a különc milliomos, Lionel Twain a világ öt leghíresebb detektívjét hívja meg egy távoli kastélyba. A vendégek között olyan nyomozók találhatók, akik egyértelműen a klasszikus krimiirodalom legendás alakjait parodizálják.
Twain bejelenti, hogy éjfélkor gyilkosság fog történni a házban, és egymillió dollárt kap az, aki elsőként leleplezi a tettest. A nyomozók természetesen elfogadják a kihívást, ám az este során egyre furcsább események követik egymást, miközben a film folyamatosan kifigurázza a krimik jól ismert sablonjait.
A filmet Robert Moore rendezte, a forgatókönyvet pedig Neil Simon írta, aki a huszadik század egyik legsikeresebb amerikai drámaírója és komédiaszerzője volt. A szereplőgárda valóságos álomcsapat: Peter Falk, David Niven, Maggie Smith, Peter Sellers, Alec Guinness, James Coco, Elsa Lanchester, Estelle Winwood, Truman Capote és James Cromwell is feltűnik a vásznon.
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