Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Egy kínai bukméker meggyilkolása + videó

Egy kínai bukméker meggyilkolása – amikor a bűnügyi történet csak a felszín

Az 1976-ban bemutatott Egy kínai bukméker meggyilkolása (The Killing of a Chinese Bookie) írója és rendezője a független amerikai film egyik legfontosabb alakja, John Cassavetes. A főszerepet régi alkotótársa, Ben Gazzara alakítja, aki Cosmo Vitelli, egy Los Angeles-i éjszakai klub tulajdonosának bőrébe bújik.

Cosmo éppen kifizette klubja utolsó tartozását, és úgy érzi, végre sínre került az élete. Egy szerencsejáték-partin azonban hatalmas összeget veszít, amit képtelen visszafizetni. Az alvilági hitelezők ezért különös ajánlatot tesznek neki: ha meggyilkol egy kínai bukmékert, elengedik az adósságát. Cosmo beleegyezik, de hamar rá kell döbbennie, hogy egy olyan világba lépett be, amelyből szinte lehetetlen sértetlenül kikerülni.

A film bemutatásakor megosztotta a közönséget Fotó: Mafab.hu

Bár a film alaphelyzete egy klasszikus gengsztertörténetet idéz, Cassavetest valójában sokkal inkább a főhős személyisége érdekli, mint maga a bűntény. A történet középpontjában egy magányos ember áll, aki kétségbeesetten próbálja fenntartani a saját maga által felépített világ látszatát.

A film operatőri munkáját Mitchell Breit és Al Ruban jegyezte, a zenét pedig Bo Harwood szerezte. A szereplők között Ben Gazzara mellett Seymour Cassel, Timothy Carey és Morgan Woodward is látható.

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