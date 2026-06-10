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Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Egy kínai bukméker meggyilkolása + videó

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Sorozatunk második részében John Cassavetes kultikus neo-noir filmjét ajánljuk.

Csépányi Balázs
2026. 06. 10. 18:30
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Egy kínai bukméker meggyilkolása – amikor a bűnügyi történet csak a felszín

Az 1976-ban bemutatott Egy kínai bukméker meggyilkolása (The Killing of a Chinese Bookie) írója és rendezője a független amerikai film egyik legfontosabb alakja, John Cassavetes. A főszerepet régi alkotótársa, Ben Gazzara alakítja, aki Cosmo Vitelli, egy Los Angeles-i éjszakai klub tulajdonosának bőrébe bújik.

Cosmo éppen kifizette klubja utolsó tartozását, és úgy érzi, végre sínre került az élete. Egy szerencsejáték-partin azonban hatalmas összeget veszít, amit képtelen visszafizetni. Az alvilági hitelezők ezért különös ajánlatot tesznek neki: ha meggyilkol egy kínai bukmékert, elengedik az adósságát. Cosmo beleegyezik, de hamar rá kell döbbennie, hogy egy olyan világba lépett be, amelyből szinte lehetetlen sértetlenül kikerülni.

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A film bemutatásakor megosztotta a közönséget Fotó: Mafab.hu

Bár a film alaphelyzete egy klasszikus gengsztertörténetet idéz, Cassavetest valójában sokkal inkább a főhős személyisége érdekli, mint maga a bűntény. A történet középpontjában egy magányos ember áll, aki kétségbeesetten próbálja fenntartani a saját maga által felépített világ látszatát.

A film operatőri munkáját Mitchell Breit és Al Ruban jegyezte, a zenét pedig Bo Harwood szerezte. A szereplők között Ben Gazzara mellett Seymour Cassel, Timothy Carey és Morgan Woodward is látható.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • John Cassavetest gyakran nevezik az amerikai független film egyik atyjának, és ez az alkotás tökéletesen megmutatja, miért. A film szándékosan szembemegy a hagyományos hollywoodi krimik szabályaival: nem a nyomozás vagy az akció áll a középpontban, hanem a karakterek viselkedése és lelkiállapota.
  • Ben Gazzara Cosmo Vitelli figuráját részben egy olyan karakter alapján alakította ki, amelyet korábban barátja, Cassavetes szórakoztatására talált ki. A rendező annyira megszerette ezt a figurát, hogy végül egy egész filmet épített köré.
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Ben Gazzara alakítása önmagában is megér egy mozijegyet Fotó: Mafab.hu
  • Kevesen tudják, hogy a filmből két hivatalos változat is létezik. Az eredeti, 1976-os verzió 135 perces volt, Cassavetes azonban a gyenge mozis fogadtatás után újravágta a filmet. Az 1978-as változat közel fél órával rövidebb lett. A kritikusok és a rajongók ma is vitatkoznak arról, melyik verzió a jobb.
  • A film bemutatásakor megosztotta a közönséget, az évek során azonban kultikus státuszra tett szert. Sok mai filmes és kritikus a hetvenes évek egyik legkülönlegesebb amerikai bűnügyi alkotásának tartja.
  • A történet Los Angelesének bemutatása szinte dokumentarista hitelességű. A neonfényes klubok, az elhagyatott utcák és a kopott éjszakai világ olyan hangulatot teremt, amelyet később számos neo-noir film próbált megidézni.

Miért érdemes megnézni?

Az Egy kínai bukméker meggyilkolása nem könnyű film, de éppen ezért marad emlékezetes. Nem a megszokott krimiélményt kínálja, hanem egy különleges karaktertanulmányt, amely bűnügyi köntösbe bújtatva mesél az önpusztításról, a magányról és az illúziókról.

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A film bemutatásakor megosztotta a közönséget, az évek során azonban kultikus státusza tett szert Fotó: Port.hu

Azoknak ajánlható, akik szeretik a lassabban építkező, atmoszférikus történeteket, és nem bánják, ha egy film több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol. A klasszikus gengszterfilmek kedvelői ugyanúgy találhatnak benne értéket, mint azok, akik a művészfilmek világában érzik otthon magukat.

Ben Gazzara alakítása önmagában is megér egy mozijegyet, John Cassavetes rendezése pedig remek példája annak, hogyan lehet a krimi műfaját teljesen új irányba terelni. Nem véletlen, hogy ma már sokan a hetvenes évek egyik leginkább alulértékelt amerikai filmjeként emlegetik.

Borítókép: John Cassavetest gyakran nevezik az amerikai független film egyik atyjának, és ez az alkotás tökéletesen megmutatja, miért (Fotó: Mafab.hu)

 

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