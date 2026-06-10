Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell – Egy kínai bukméker meggyilkolása + videó

Egy kínai bukméker meggyilkolása – amikor a bűnügyi történet csak a felszín
Az 1976-ban bemutatott Egy kínai bukméker meggyilkolása (The Killing of a Chinese Bookie) írója és rendezője a független amerikai film egyik legfontosabb alakja, John Cassavetes. A főszerepet régi alkotótársa, Ben Gazzara alakítja, aki Cosmo Vitelli, egy Los Angeles-i éjszakai klub tulajdonosának bőrébe bújik.
Cosmo éppen kifizette klubja utolsó tartozását, és úgy érzi, végre sínre került az élete. Egy szerencsejáték-partin azonban hatalmas összeget veszít, amit képtelen visszafizetni. Az alvilági hitelezők ezért különös ajánlatot tesznek neki: ha meggyilkol egy kínai bukmékert, elengedik az adósságát. Cosmo beleegyezik, de hamar rá kell döbbennie, hogy egy olyan világba lépett be, amelyből szinte lehetetlen sértetlenül kikerülni.
Bár a film alaphelyzete egy klasszikus gengsztertörténetet idéz, Cassavetest valójában sokkal inkább a főhős személyisége érdekli, mint maga a bűntény. A történet középpontjában egy magányos ember áll, aki kétségbeesetten próbálja fenntartani a saját maga által felépített világ látszatát.
A film operatőri munkáját Mitchell Breit és Al Ruban jegyezte, a zenét pedig Bo Harwood szerezte. A szereplők között Ben Gazzara mellett Seymour Cassel, Timothy Carey és Morgan Woodward is látható.
Érdekességek és kulisszatitkok
- John Cassavetest gyakran nevezik az amerikai független film egyik atyjának, és ez az alkotás tökéletesen megmutatja, miért. A film szándékosan szembemegy a hagyományos hollywoodi krimik szabályaival: nem a nyomozás vagy az akció áll a középpontban, hanem a karakterek viselkedése és lelkiállapota.
- Ben Gazzara Cosmo Vitelli figuráját részben egy olyan karakter alapján alakította ki, amelyet korábban barátja, Cassavetes szórakoztatására talált ki. A rendező annyira megszerette ezt a figurát, hogy végül egy egész filmet épített köré.
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