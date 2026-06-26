Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Törés + videó

3. Törés (2007)

Eheti mozink egy amerikai pszichológiai thriller és bűnügyi dráma, amelyet Gregory Hoblit rendezett. A forgatókönyvet Daniel Pyne és Glenn Gers írta. A film főszerepeiben Anthony Hopkins és Ryan Gosling látható. Kettejük színészi párharca adja a történet igazi erejét: az egyik oldalon egy rendkívül intelligens és manipulatív férfi, a másikon egy ambiciózus fiatal ügyész áll.

A Törés azok közé a thrillerek közé tartozik, amelyek nem az akcióra, hanem az észjátékra építenek. - Fotó: Mafab.hu

A Törés a klasszikus tárgyalótermi thrillerek hagyományait követi, miközben fordulatos nyomozással és pszichológiai játszmákkal tartja fenn a feszültséget.

A történet

Ted Crawford sikeres mérnök, aki rajtakapja feleségét egy másik férfival, majd rálő. Az ügy első pillantásra teljesen egyértelműnek tűnik: Crawford beismeri tettét, a bizonyítékok ellene szólnak. A fiatal ügyész, Willy Beachum gyors győzelemre számít, ám hamar rájön, hogy a látszólag egyszerű ügy mögött egy rendkívül kifinomult terv húzódik meg. Ahogy egyre több részlet kerül napvilágra, veszélyes intellektuális párbaj bontakozik ki a két férfi között.

Érdekességek a filmről

A film legnagyobb vonzereje Anthony Hopkins és Ryan Gosling közös játéka.

A történet több klasszikus jogi thriller elemeit idézi, mégis sajátos csavarokkal operál.

A forgatókönyv egyik célja az volt, hogy a néző még a végjátékban se lehessen biztos a megoldásban.

Gosling Willy Beachum szerepében remekül alakítja a karrierje elején járó, rendkívül tehetséges, ugyanakkor kissé öntelt ügyészt. - Fotó: Mafab.hu