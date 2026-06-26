Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Törés + videó

3. Törés (2007)
Eheti mozink egy amerikai pszichológiai thriller és bűnügyi dráma, amelyet Gregory Hoblit rendezett. A forgatókönyvet Daniel Pyne és Glenn Gers írta. A film főszerepeiben Anthony Hopkins és Ryan Gosling látható. Kettejük színészi párharca adja a történet igazi erejét: az egyik oldalon egy rendkívül intelligens és manipulatív férfi, a másikon egy ambiciózus fiatal ügyész áll.
A Törés a klasszikus tárgyalótermi thrillerek hagyományait követi, miközben fordulatos nyomozással és pszichológiai játszmákkal tartja fenn a feszültséget.
A történet
Ted Crawford sikeres mérnök, aki rajtakapja feleségét egy másik férfival, majd rálő. Az ügy első pillantásra teljesen egyértelműnek tűnik: Crawford beismeri tettét, a bizonyítékok ellene szólnak. A fiatal ügyész, Willy Beachum gyors győzelemre számít, ám hamar rájön, hogy a látszólag egyszerű ügy mögött egy rendkívül kifinomult terv húzódik meg. Ahogy egyre több részlet kerül napvilágra, veszélyes intellektuális párbaj bontakozik ki a két férfi között.
Érdekességek a filmről
- A film legnagyobb vonzereje Anthony Hopkins és Ryan Gosling közös játéka.
- A történet több klasszikus jogi thriller elemeit idézi, mégis sajátos csavarokkal operál.
- A forgatókönyv egyik célja az volt, hogy a néző még a végjátékban se lehessen biztos a megoldásban.
- A filmet nagyrészt Los Angelesben forgatták.
- Hopkins karakterét sok kritikus a színész legismertebb intelligens antagonistáihoz hasonlította.
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