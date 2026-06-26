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Az öt legjobb Ryan Gosling - film – Törés + videó

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Intelligens macska-egér játék két kiváló színész főszereplésével

Csépányi Balázs
2026. 06. 26. 20:00
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3. Törés (2007)

Eheti mozink egy amerikai pszichológiai thriller és bűnügyi dráma, amelyet Gregory Hoblit rendezett. A forgatókönyvet Daniel Pyne és Glenn Gers írta. A film főszerepeiben Anthony Hopkins és Ryan Gosling látható. Kettejük színészi párharca adja a történet igazi erejét: az egyik oldalon egy rendkívül intelligens és manipulatív férfi, a másikon egy ambiciózus fiatal ügyész áll.

Gosling
A Törés azok közé a thrillerek közé tartozik, amelyek nem az akcióra, hanem az észjátékra építenek. - Fotó: Mafab.hu

A Törés a klasszikus tárgyalótermi thrillerek hagyományait követi, miközben fordulatos nyomozással és pszichológiai játszmákkal tartja fenn a feszültséget.

A történet

Ted Crawford sikeres mérnök, aki rajtakapja feleségét egy másik férfival, majd rálő. Az ügy első pillantásra teljesen egyértelműnek tűnik: Crawford beismeri tettét, a bizonyítékok ellene szólnak. A fiatal ügyész, Willy Beachum gyors győzelemre számít, ám hamar rájön, hogy a látszólag egyszerű ügy mögött egy rendkívül kifinomult terv húzódik meg. Ahogy egyre több részlet kerül napvilágra, veszélyes intellektuális párbaj bontakozik ki a két férfi között.

Érdekességek a filmről

  • A film legnagyobb vonzereje Anthony Hopkins és Ryan Gosling közös játéka.
  • A történet több klasszikus jogi thriller elemeit idézi, mégis sajátos csavarokkal operál.
  • A forgatókönyv egyik célja az volt, hogy a néző még a végjátékban se lehessen biztos a megoldásban.
Gosling
Gosling Willy Beachum szerepében remekül alakítja a karrierje elején járó, rendkívül tehetséges, ugyanakkor kissé öntelt ügyészt. - Fotó: Mafab.hu
  • A filmet nagyrészt Los Angelesben forgatták.
  • Hopkins karakterét sok kritikus a színész legismertebb intelligens antagonistáihoz hasonlította.

A film zenéje

A film zenéjét Mychael Danna szerezte. A visszafogott, elegáns zenei aláfestés nem uralja a jeleneteket, hanem fokozatosan építi a feszültséget. A zene különösen a tárgyalótermi és nyomozati jelenetek során hatásos, ahol finoman erősíti a két főszereplő közötti pszichológiai küzdelmet. A hangszerelés jól illeszkedik a film intelligens és kifinomult hangulatához.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling Willy Beachum szerepében remekül alakítja a karrierje elején járó, rendkívül tehetséges, ugyanakkor kissé öntelt ügyészt. Karaktere kezdetben biztos a sikerében, ám Ted Crawford váratlan húzásai fokozatosan kizökkentik a komfortzónájából.

Gosling
A film legnagyobb vonzereje Anthony Hopkins és Ryan Gosling közös játéka. - Fotó: Mafab.hu

Gosling hitelesen mutatja be Willy fejlődését: a nagyravágyó fiatal jogászból olyan ember válik, aki már nemcsak a győzelemért, hanem az igazságért is hajlandó küzdeni. Játéka kiváló ellenpontot alkot Anthony Hopkins higgadt és manipulatív karakterével, kettőjük színészi párharca pedig a film egyik legnagyobb erőssége.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Törés azok közé a thrillerek közé tartozik, amelyek nem az akcióra, hanem az észjátékra építenek. A film végig feszült marad, miközben folyamatosan próbára teszi a néző figyelmét. Anthony Hopkins és Ryan Gosling kiváló alakítása, a fordulatos forgatókönyv és a jól felépített párharc miatt a Törés a 2000-es évek egyik legjobb bűnügyi thrillere. Azoknak ajánlott, akik szeretik az intelligens történeteket, a váratlan fordulatokat és a kiváló színészi játékot.

Idővonal – 2007, amikor a Törés bemutatásra került 🎬

  • Bemutatták a A Bourne-ultimátum című akciófilmet, amely az év egyik legnagyobb sikere lett.
  • A technológiai világot felforgatta a Apple iPhone első generációjának megjelenése.
  • A mozikban hatalmas érdeklődés övezte a Pókember 3 bemutatóját.
  • A világ figyelme a Live Earth környezetvédelmi koncertsorozatra is irányult.

A slágerlistákat olyan előadók uralták, mint Rihanna és Timbaland.

A Ryan Gosling filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes mozival érkezünk.

Borítókép: Rosamund Pike és Ryan Gosling (Fotó: Mafab.hu)

 

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