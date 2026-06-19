Az öt legjobb Ryan Gosling - film – A nagy dobás + videó

A főbb szerepekben Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling és Brad Pitt látható. A film öt Oscar-díjra kapott jelölést, és elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó elismerést.

A történet

A 2000-es évek közepén néhány befektető és pénzügyi szakember felismeri, hogy az amerikai ingatlanpiac valójában egy hatalmas buborék, amely előbb-utóbb kidurran. Miközben a piac és a pénzügyi világ többi szereplője nem veszi komolyan a veszélyt, ők arra fogadnak, hogy bekövetkezik a katasztrófa.

A film elnyerte az Oscar-díjat a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában. - Fotó: Mafab.hu

A történet több szálon fut, és különböző szereplők szemszögéből mutatja be, hogyan vezetett a felelőtlen hitelezés és a pénzügyi kapzsiság a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb válságához.

Érdekességek a filmről

A film valós eseményeken és valós személyeken alapul.

A rendező, Adam McKay korábban főként vígjátékairól volt ismert, ezért sokakat meglepett, hogy ilyen komoly témához nyúlt.

A bonyolult pénzügyi fogalmakat hírességek magyarázzák el a nézőknek rövid, humoros jelenetekben.

A film elnyerte az Oscar-díjat a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában.

Kiváló színészi alakítások és szellemes forgatókönyv teszi emlékezetessé a filmet - Fotó: Mafab.hu

Több közgazdász és pénzügyi szakértő is dicsérte a filmet, mert viszonylag pontosan mutatta be a válság hátterét.

A szereplők többségének valós személyek szolgáltak mintául, bár néhány karakter több ember történetéből lett összegyúrva.

A film zenéje

A film zenéjét Nicholas Britell szerezte, aki később a Utódlás (Succession) című sorozat zenéjével vált világhírűvé. A zenei aláfestés egyszerre feszült és ironikus, tökéletesen illeszkedik a történet hangvételéhez. A film emellett számos ismert pop-, rock- és hip-hop dalt használ, amelyek segítenek felidézni a 2000-es évek közepének hangulatát, valamint kiemelik a pénzügyi világ túlzott önbizalmát és felelőtlenségét.