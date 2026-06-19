ryan goslingfilmképoscar díja nagy dobásBrad Pitt

Az öt legjobb Ryan Gosling - film – A nagy dobás + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Oscar-díjas film a modern történelem egyik legnagyobb gazdasági katasztrófájáról.

Csépányi Balázs
2026. 06. 19. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

4. A nagy dobás (2015)

Eheti mozink egy amerikai életrajzi dráma és szatirikus vígjáték, amely a 2008-as globális pénzügyi válság előzményeit dolgozza fel. A filmet Adam McKay rendezte, a forgatókönyv pedig The Big Short című bestseller alapján készült, amelynek szerzője Michael Lewis.

Ryan Gosling
A film valós eseményeken és valós személyeken alapul. - Fotó: Mafab.hu

A produkció különlegessége, hogy a bonyolult pénzügyi folyamatokat közérthető és gyakran humoros módon mutatja be, miközben valós eseményeken alapuló történetet mesél el. A nagy dobás emlékeztette a nézőket a néhány évvel korábbi pénzügyi válság tanulságaira. 

A főbb szerepekben Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling és Brad Pitt látható. A film öt Oscar-díjra kapott jelölést, és elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyvnek járó elismerést.

A történet

A 2000-es évek közepén néhány befektető és pénzügyi szakember felismeri, hogy az amerikai ingatlanpiac valójában egy hatalmas buborék, amely előbb-utóbb kidurran. Miközben a piac és a pénzügyi világ többi szereplője nem veszi komolyan a veszélyt, ők arra fogadnak, hogy bekövetkezik a katasztrófa.

Ryan Gosling
A film elnyerte az Oscar-díjat a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában. - Fotó: Mafab.hu

A történet több szálon fut, és különböző szereplők szemszögéből mutatja be, hogyan vezetett a felelőtlen hitelezés és a pénzügyi kapzsiság a modern gazdaságtörténet egyik legnagyobb válságához.

Érdekességek a filmről

  • A film valós eseményeken és valós személyeken alapul.
  • A rendező, Adam McKay korábban főként vígjátékairól volt ismert, ezért sokakat meglepett, hogy ilyen komoly témához nyúlt.
  • A bonyolult pénzügyi fogalmakat hírességek magyarázzák el a nézőknek rövid, humoros jelenetekben.
  • A film elnyerte az Oscar-díjat a legjobb adaptált forgatókönyv kategóriában.
Ryan Gosling
Kiváló színészi alakítások és szellemes forgatókönyv teszi emlékezetessé  a filmet - Fotó: Mafab.hu
  • Több közgazdász és pénzügyi szakértő is dicsérte a filmet, mert viszonylag pontosan mutatta be a válság hátterét.
  • A szereplők többségének valós személyek szolgáltak mintául, bár néhány karakter több ember történetéből lett összegyúrva.

A film zenéje

A film zenéjét Nicholas Britell szerezte, aki később a Utódlás (Succession) című sorozat zenéjével vált világhírűvé. A zenei aláfestés egyszerre feszült és ironikus, tökéletesen illeszkedik a történet hangvételéhez. A film emellett számos ismert pop-, rock- és hip-hop dalt használ, amelyek segítenek felidézni a 2000-es évek közepének hangulatát, valamint kiemelik a pénzügyi világ túlzott önbizalmát és felelőtlenségét.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling Jared Vennett szerepében a film egyik legszórakoztatóbb alakítását nyújtja. Karaktere egy éles eszű, rendkívül magabiztos befektetési szakember, aki az elsők között ismeri fel a közelgő pénzügyi összeomlásban rejlő lehetőségeket.

Ryan Gosling
Gosling Jared Vennett szerepében a film egyik legszórakoztatóbb alakítását nyújtja - Fotó: Mafab.hu

Gosling gyakran közvetlenül a nézőhöz beszél, ezzel segít érthetőbbé tenni a bonyolult pénzügyi folyamatokat. Könnyed, ironikus és karizmatikus játéka fontos szerepet játszik abban, hogy a film a komoly téma ellenére is szórakoztató maradjon. Alakítása remekül illeszkedik a film sajátos, félig dokumentarista, félig szatirikus stílusához.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A nagy dobás ritka példája annak, amikor egy bonyolult gazdasági témát izgalmas, szórakoztató és közérthető formában sikerül bemutatni. A film egyszerre tanulságos és lebilincselő, miközben betekintést enged a modern pénzügyi rendszer működésébe és hibáiba. 

Kiváló színészi alakítások, szellemes forgatókönyv és fontos társadalmi mondanivaló teszi emlékezetessé. Azoknak is ajánlott, akik egyébként nem érdeklődnek a gazdaság iránt, mert a film végső soron az emberi kapzsiságról, a felelősségről és a következményekről szól.

Idővonal – 2015, amikor A nagy dobás bemutatásra került 🎬

  • A világ mozirajongói a Mentőexpedíció és A visszatérő premierjét várták.
  • A Párizsi Klímaegyezmény elfogadása történelmi lépést jelentett a klímavédelemben.
  • A technológiai világot az okosórák és a streaming szolgáltatások gyors terjedése formálta át.
  • A zenei listákat olyan előadók uralták, mint Adele és Ed Sheeran.
  • A James Bond-sorozat új fejezete, a Spectre - A Fantom visszatér világszerte nagy érdeklődést váltott ki.

A Ryan Gosling filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a bronzérmes mozival érkezünk.

Borítókép: A nagy dobás című film ritka példája annak, amikor egy bonyolult gazdasági témát izgalmas, szórakoztató és közérthető formában sikerül bemutatni - Fotó: Mafab.hu

 

add-square Filmkép

Az öt legjobb Ryan Gosling -film – Kaliforniai álom + videó

Filmkép 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekminiszterelnök

A fideszes tábor „kollektív bűnössége” és a Tisza-dekrétumok

Bánó Attila avatarja

Egyre több jele van annak, hogy a miniszterelnök politikai magatartása nemcsak az ellenfelekben, hanem saját táborának józanabb köreiben is visszatetszést kelt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu