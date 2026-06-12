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Az öt legjobb Ryan Gosling -film – Kaliforniai álom + videó

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A film, amely új életet lehelt a hollywoodi musical műfajába.

Csépányi Balázs
2026. 06. 12. 20:06
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Ki az a Ryan Gosling?

Ryan Gosling 1980. november 12-én született a kanadai London városában. Gyermekszínészként kezdte pályafutását, majd a 2000-es években vált Hollywood egyik legkeresettebb színészévé.

Ryan Gosling
Ryan Gosling a Hail Mary-küldetés című filmben  Forrás: InterCom

A világhírnevet a Szerelmünk lapjai hozta meg számára, később pedig olyan sikerfilmekben szerepelt, mint a Drive – Gázt!, a Szárnyas fejvadász 2049, a Kaliforniai álom és a Barbie. Gosling karrierjét számos díj és jelölés kísérte, és a kortárs filmművészet egyik legsokoldalúbb színészeként tartják számon.

5. Kaliforniai álom (2016)

E heti mozink 2016 egyik legnagyobb filmsikere volt. A romantikus musicalt Damien Chazelle írta és rendezte, aki korábban a Whiplash című filmmel szerzett nemzetközi elismerést. A főszerepekben Ryan Gosling és Emma Stone látható. A film a klasszikus hollywoodi musicalek hangulatát ötvözi modern történetmeséléssel, miközben a szerelemről, az álmokról és az önmegvalósításról mesél.

Ryan Gosling
A film, amely új életet lehelt a hollywoodi musical műfajába  Fotó: Mafab.hu

A Kaliforniai álom világpremierje 2016. augusztus 31-én volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmjeként.

A produkció hatalmas kritikai és közönségsikert aratott, és rekordot jelentő 14 Oscar-jelölést kapott. A film végül négy Grammy-díjat és hat Oscar-díjat nyert a legjobb rendezőért, női főszereplőért, díszletért, operatőrért, eredeti filmzenéért és betétdalért. Továbbá elnyerte a legjobb filmnek járó BAFTA-díjat és a Golden Globe-díjért versengve minden kategóriában nyert, amire jelölték.

A történet

Mia, a feltörekvő színésznő és Sebastian, a jazz-zongorista Los Angelesben próbálják megvalósítani álmaikat. Kapcsolatuk egyre mélyül, ám hamarosan választaniuk kell a szerelem és a karrier között. 

Ryan Gosling
Gosling Sebastian Wilder szerepében pályafutása egyik legbájosabb és legérzékenyebb alakítását nyújtja Fotó: Mafab.hu

Mia és Sebastian története nemcsak egy romantikus kapcsolat krónikája, hanem annak bemutatása is, milyen áldozatokkal járhat a siker. A film egyszerre szól a reményről, a kitartásról és az elszalasztott lehetőségekről.

A film zenéje

A La La Land zenéjét Justin Hurwitz szerezte, aki Damien Chazelle állandó alkotótársa. A film dalai és instrumentális tételei egyszerre idézik meg a klasszikus hollywoodi musicalek világát és a modern jazz hangzását. A legismertebb betétdalok közé tartozik a City of Stars és az Audition (The Fools Who Dream), amelyek Oscar-díjat és világsikert hoztak az alkotóknak. A zene nem csupán kíséri a történetet, hanem annak egyik legfontosabb mesélőeszköze.

Ryan Gosling alakítása a filmben

Gosling Sebastian Wilder szerepében pályafutása egyik legbájosabb és legérzékenyebb alakítását nyújtja. Karaktere megszállott jazzrajongó, aki mindenáron szeretné megőrizni a műfaj hagyományait, miközben saját álmai megvalósításáért küzd. 

Ryan Gosling
Ryan Gosling a forgatás előtt hónapokon át tanult zongorázni Fotó: Mafab.hu

Gosling nemcsak színészként, hanem zenészként is bizonyított a filmben: a zongorajáték jelentős részét maga sajátította el a forgatás előtt. Játéka remekül egyensúlyoz a humor, a romantika és a dráma között, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Golden Globe-díjat nyerjen a szerepért.

Érdekességek a filmről

  • Ryan Gosling a forgatás előtt hónapokon át tanult zongorázni.
  • Több táncjelenetet hosszú, vágás nélküli felvételekkel rögzítettek.
Ryan Gosling
A film számos jelenetét Los Angeles ikonikus helyszínein forgatták  Fotó: Mafab.hu
  • Damien Chazelle éveken át próbálta megvalósítani a projektet, mielőtt stúdiót talált hozzá.
  • A film számos jelenetét Los Angeles ikonikus helyszínein forgatták.
  • Emma Stone Oscar-díjat nyert Mia szerepéért.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A La La Land nemcsak egy romantikus musical, hanem az álmokról, a kitartásról és az élet nagy döntéseiről szóló történet is. Látványos képi világa, emlékezetes zenéi és kiváló színészi alakításai miatt a modern filmművészet egyik kiemelkedő alkotásának számít. Azoknak ajánlott, akik szeretik a zenés filmeket, a romantikus történeteket és azokat a mozikat, amelyek a stáblista után is gondolkodásra késztetik a nézőt.

Idővonal – 2016, amikor a La La Land bemutatásra került 🎬

  • Rio de Janeiróban rendezték a 2016-os nyári olimpiai játékokat.
  • Hatalmas mozisiker lett a Zootropolis című animációs film.
  • Az év egyik legnagyobb technológiai jelensége a Pokémon GO volt.
  • Irodalmi Nobel-díjat kapott Bob Dylan.
  • Elhunyt Prince és George Michael, a popzene két meghatározó alakja.

A Ryan Gosling filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett alkotással érkezünk.

Borítókép: Mia és Sebastian története nemcsak egy romantikus kapcsolat krónikája, hanem annak bemutatása is, milyen áldozatokkal járhat a siker  (Fotó: Mafab.hu)

 

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