Az öt legjobb Ryan Gosling -film – Kaliforniai álom + videó

Ki az a Ryan Gosling?

Ryan Gosling 1980. november 12-én született a kanadai London városában. Gyermekszínészként kezdte pályafutását, majd a 2000-es években vált Hollywood egyik legkeresettebb színészévé.

Ryan Gosling a Hail Mary-küldetés című filmben Forrás: InterCom

A világhírnevet a Szerelmünk lapjai hozta meg számára, később pedig olyan sikerfilmekben szerepelt, mint a Drive – Gázt!, a Szárnyas fejvadász 2049, a Kaliforniai álom és a Barbie. Gosling karrierjét számos díj és jelölés kísérte, és a kortárs filmművészet egyik legsokoldalúbb színészeként tartják számon.

5. Kaliforniai álom (2016)

E heti mozink 2016 egyik legnagyobb filmsikere volt. A romantikus musicalt Damien Chazelle írta és rendezte, aki korábban a Whiplash című filmmel szerzett nemzetközi elismerést. A főszerepekben Ryan Gosling és Emma Stone látható. A film a klasszikus hollywoodi musicalek hangulatát ötvözi modern történetmeséléssel, miközben a szerelemről, az álmokról és az önmegvalósításról mesél.

A film, amely új életet lehelt a hollywoodi musical műfajába Fotó: Mafab.hu

A Kaliforniai álom világpremierje 2016. augusztus 31-én volt a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál nyitófilmjeként.

A produkció hatalmas kritikai és közönségsikert aratott, és rekordot jelentő 14 Oscar-jelölést kapott. A film végül négy Grammy-díjat és hat Oscar-díjat nyert a legjobb rendezőért, női főszereplőért, díszletért, operatőrért, eredeti filmzenéért és betétdalért. Továbbá elnyerte a legjobb filmnek járó BAFTA-díjat és a Golden Globe-díjért versengve minden kategóriában nyert, amire jelölték.

A történet

Mia, a feltörekvő színésznő és Sebastian, a jazz-zongorista Los Angelesben próbálják megvalósítani álmaikat. Kapcsolatuk egyre mélyül, ám hamarosan választaniuk kell a szerelem és a karrier között.