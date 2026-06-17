Batman-kvíz: csak az igazi rajongók tudják mind az 5 kérdésre a helyes választ
Batman több mint nyolc évtizede a képregények és a filmek egyik legnépszerűbb hőse. Tesztelje tudását, és derítse ki, mennyire ismeri Gotham sötét lovagjának történetét!
Mi Batman valódi neve?
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