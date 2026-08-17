A magyarországi Hasfelmetsző Jack kilétére sohasem derült fény

SS-katonák Magyarországon, 1945 kora tavaszán Fotó: Bundesarchiv, Bild

A jegyzőkönyvben foglaltak azonban több kérdést is felvetnek. A feljelentés megtételekor a gyilkosságot bejelentők ugyanis még határozottan azt állították, hogy az elkövető nem beszélt magyarul és nem értette, hogy mit mondanak neki. Ehhez képest igencsak furcsa, hogy a tettes -anélkül, hogy bármit megértett volna a hozzá intézett kérdésekből-, azonnal és önként felfedte, hogy ő bizony egy szökött SS-katona, sőt, a Pilisben bujkáló SS-csoport tagja.

De az is több mint furcsa, hogy a szovjet megszállási zónában fekvő kelet-német fogolytáborból megszökött állítólagos SS-katona miért nem direkt nyugati irányban, a legrövidebb úton igyekezett elhagyni a szovjet ellenőrzés alatt álló területeket, hanem összevissza bolyongva és a szovjet zónába mélyen benyomulva akart volna nyugatra jutni.

Másnap egy még szörnyűbb gyilkosságról érkezett bejelentés

Alighogy elrendelték a nyomozást, másnap, augusztus 18-án egy újabb, és még az előző napinál is szörnyűbb esethez riasztották a szentendrei rendőrséget. A Pilisszentlászlóhoz tartozó Bükkipusztán a Zbórai-birtok fészerében négy fiatal holttestére és egy lőtt sebektől súlyos állapotban lévő fiúra bukkant a bűntettet bejelentő tulajdonos.

A meggyilkolt fiúk a tulajdonos gyermekének voltak a pajtásai.

Az ötödik, a súlyosan megsebzett fiú még a halála előtt viszonylag pontos személyleírást tudott adni a birtokon vérengző gyilkosról. A személyleírás jól egyezett az augusztus 17-i bűntény elkövetőjének a személyleírásával. Az újabb ötös gyilkosság helyszíne csak alig két kilométerre feküdt az augusztus 17-i bűntett helyszínétől, ami szintén arra utalt, hogy ugyanaz a tettes lehetett az elkövető.