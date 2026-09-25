El Niño: veszélyesen növekszik a hurrikánaktivitás

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A Polo nevet kapott ciklon kevesebb mint 24 óra alatt trópusi viharból hatalmas erejű, 5-ös kategóriájú hurikánná erősödött, és ezzel egyike a valaha mért legerősebb csendes-óceáni szélviharnak. A szakértők szerint igen valószínű, hogy e pusztító erejű meteorológiai jelenség kialakulása, illetve rendkívül gyorsan növekvő ereje szoros összefüggésbe hozható az idei úgynevezett szuper-El Niño jelenséggel, amely jelenleg is tovább erősödik és globális hatása lehet az elkövetkezendő hónapok időjárására.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 09. 25. 18:15
A Polo komoly veszélyt jelent a partvidék lakosságára Forrás: Hina
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Az idei lehet minden idők legerősebb El Niño jelensége

A Polo gyorsan erősödött, miközben a Csendes-óceán kivételesen meleg vizei fölé ért; ez a felmelegedés pedig egy rendkívül erős, úgynevezett „szuper” El Niño jelenséghez köthető, amely június óta van jelen a térségben.

A Polo vonulását szemléltető ábra  Fotó: AccuWeather

Az El Niño, vagy tudományos nevén az El Niño-déli oszcilláció ( El Niño-Southern Oscillation, ENSO) természetes éghajlati jelenség, ami a megfigyelések szerint a trópusi Csendes-óceán térségében alakul ki periodikusan, jellemzően két-hétévente. A kialakulása akkor kezdődik, amikor a Csendes-óceán keleti trópusi részén a víz hőmérséklete szokatlanul magasra emelkedik.

Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) akkor nyilvánítja fennállónak az El Niño-jelenséget, ha a vízhőmérséklet legalább 0,9 Fahrenheit-fokkal (0,5 Celsius-fokkal) meghaladja az átlagot, és ezzel egyidejűleg a szélviszonyokban, a felszíni légnyomásban, valamint a csapadékeloszlásban is a jelenségre jellemző változások figyelhetők meg. Az El Niño-jelenségeket erősségük alapján osztályozzák a szaktudósok, a gyengétől kezdve egészen a nagyon erős kategóriáig. 

A La Niña a hűvös és az El Niño a meleg fázisú oszcillációs jelenség keletkezését szemléltető ábra Fotó: NOAA

Bár a a médiában és a közvéleményben meghonosodott „szuper-El Niño” nem tudományos fogalom, de egy olyan rendkívül erős El Niño-eseményre utal, melynek során a tengerfelszín hőmérséklete több mint 2°C-kal haladja meg a szokásos értéket. 

A szokatlanul meleg óceán bőséges hővel és nedvességgel látta el a Polo hurrikánt, 

miközben a légkör magasabb rétegeiben uralkodó nagy nedvességtartalom és gyenge szél lehetővé tette, hogy a zivatarok zavartalanul szerveződjenek és erősödjenek – magyarázza a brit környezettudós, Julian Hemming. A vihar szokatlanul gyors felerősödésében éppen ezért tetten érhető az idei és extrém erősnek számító El Niño.

Magyarországon is érezni fogjuk hatását az őszi és a téli hónapokban

A Polót tanulmányozó meteorológusok megállapították, hogy a hurrikán jól meghatározott magot fejlesztett ki, amely viszonylag kis területre összpontosította a vihar energiáját, és ezzel lehetővé tette annak rendkívül gyors felerősödését is. 

Ezeknek a tényezőknek az együttes fennállása egy olyan hatékony atmoszferikus „hőerőgépet” hozott létre, ami a Polo gyors és szokatlan felerősödéséhez vezetett.

Heves, orkánerejű szél  és extrém mennyiségű csapadék kíséri a hurrikánok útját   Fotó: Popular Science

 „A Polo rapid és hirtelen felerősödése az idei, úgynevezett szuper-El Niño dominanciáját bizonyítja; ez a jelenség hétfőn rekordot döntött, mint a valaha mért legszélsőségesebb ilyen esemény, és világszerte számos extrém meteorológiai jelenséget is felerősített” – magyarázza Julian Heming. 

A Meteorológiai Világszervezet legfrissebb adatai arra utalnak, hogy a jelenlegi El Niño lehet a valaha mért legerősebb, 

ami legalább 2027 februárjáig kitarthat, de az sem zárható ki, hogy még ennél is tovább. Ez pedig az elmúlt években megszokottnál is szélsőségesebb időjárást eredményez majd: egyes térségekben – elsősorban az északi féltekén - aszályt okoz, míg máshol rendkívül heves viharok, intenzív csapadék és áradások fognak bekövetkezni az El Niño hatására.

Az erős El Niño  hatására egyes térségekben súlyos árvizek, máshol pedig rendkívüli szárazság várható  Fotó:  AFP/Logan Abassi

 Amennyiben a Polo viharrendszere észak felé mozog, Dél-Kaliforniában heves esőzésekre, a partvidéken pedig veszélyes visszahúzó áramlásokra és nagy hullámzásra lehet számítani. A Nemzeti Hurrikánközpont csütörtök reggeli jelentése szerint a vihar középpontja várhatóan a nyílt tenger felett marad, és északnyugati irányba halad tovább. 

Julian Heming azonban megjegyezte: „Jelenleg még nagy a bizonytalanság a hosszú távú kilátásokat illetően; nem tudni, hogy a Polo tovább távolodik-e a nyílt tenger felé, vagy északkeleti irányba, Mexikó felé fordul.” 

A helyiek homokzsákokból álló védőgátat helyeznek el a Playa Azulnál, védekezésül a Polo hurrikán keltette erős hullámok ellen   Fotó: Enrique Castro / AFP

Ha ez utóbbi következik be, akkor súlyos következményekre kell felkészülnie az ott élő lakosságnak. Az El Niño hatásai a Csendes óceántól távoli térségekben, így Közép-Kelet- Európában is éreztetik hatásukat. Mint korábban megírtuk, a térségünkre kiadott hosszú távú prognózis szerint az El Niño hatására az őszi hőmérsékleti értékek enyhébbek lesznek a szokásosnál, 

október közepétől vagy végétől azonban kiadós és tartós csapadék várható. 

Az előrejelzések szerint a legalább még februárig kitartó és most ősszel tovább erősödő El Niño következményeként enyhe december és január jöhet sok csapadékkal, ami túlnyomó többségében eső, és nem szilárd halmazállapotú csapadék lesz.

A Mexikó délnyugati térségében kialakult Polo trópusi ciklon:

  • alig 24 óra leforgása alatt trópusi viharból a legerősebb, 5-ös fokozatú hurikánná erősödött,
  • ami az elmúlt időszak legerősebb ilyen jellegű időjárási jelensége,
  • és amit az idei, úgynevezett „szuper” El Niño jelenség következményének kell tekinteni.


 

hurrikánidőjárásEl NiñoMexikótrópusi viharmeteorológiaSzóljon hozzá!

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