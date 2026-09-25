El Niño: veszélyesen növekszik a hurrikánaktivitás

Az idei lehet minden idők legerősebb El Niño jelensége

A Polo gyorsan erősödött, miközben a Csendes-óceán kivételesen meleg vizei fölé ért; ez a felmelegedés pedig egy rendkívül erős, úgynevezett „szuper” El Niño jelenséghez köthető, amely június óta van jelen a térségben.

A Polo vonulását szemléltető ábra Fotó: AccuWeather

Az El Niño, vagy tudományos nevén az El Niño-déli oszcilláció ( El Niño-Southern Oscillation, ENSO) természetes éghajlati jelenség, ami a megfigyelések szerint a trópusi Csendes-óceán térségében alakul ki periodikusan, jellemzően két-hétévente. A kialakulása akkor kezdődik, amikor a Csendes-óceán keleti trópusi részén a víz hőmérséklete szokatlanul magasra emelkedik.

Az Egyesült Államok Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatala (NOAA) akkor nyilvánítja fennállónak az El Niño-jelenséget, ha a vízhőmérséklet legalább 0,9 Fahrenheit-fokkal (0,5 Celsius-fokkal) meghaladja az átlagot, és ezzel egyidejűleg a szélviszonyokban, a felszíni légnyomásban, valamint a csapadékeloszlásban is a jelenségre jellemző változások figyelhetők meg. Az El Niño-jelenségeket erősségük alapján osztályozzák a szaktudósok, a gyengétől kezdve egészen a nagyon erős kategóriáig.

A La Niña a hűvös és az El Niño a meleg fázisú oszcillációs jelenség keletkezését szemléltető ábra Fotó: NOAA

Bár a a médiában és a közvéleményben meghonosodott „szuper-El Niño” nem tudományos fogalom, de egy olyan rendkívül erős El Niño-eseményre utal, melynek során a tengerfelszín hőmérséklete több mint 2°C-kal haladja meg a szokásos értéket.

A szokatlanul meleg óceán bőséges hővel és nedvességgel látta el a Polo hurrikánt,

miközben a légkör magasabb rétegeiben uralkodó nagy nedvességtartalom és gyenge szél lehetővé tette, hogy a zivatarok zavartalanul szerveződjenek és erősödjenek – magyarázza a brit környezettudós, Julian Hemming. A vihar szokatlanul gyors felerősödésében éppen ezért tetten érhető az idei és extrém erősnek számító El Niño.

Magyarországon is érezni fogjuk hatását az őszi és a téli hónapokban

A Polót tanulmányozó meteorológusok megállapították, hogy a hurrikán jól meghatározott magot fejlesztett ki, amely viszonylag kis területre összpontosította a vihar energiáját, és ezzel lehetővé tette annak rendkívül gyors felerősödését is.