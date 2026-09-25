Tőrdöfés lehet a magyar szívekbe az aranylabdás ukrán legenda nyilatkozata

Bjelanov óvatosságra inti az ukrán válogatottat

Ihor Bjelanov külön kitért a pénteki (mai) magyar–ukrán összecsapással kapcsolatos várakozásaira is.

– A magyar válogatott jelenleg nem tartozik a topcsapatok közé, hanem az európai futball erős középcsapata.

Ezért nem kell félni tőlük, ugyanakkor az ellenfelet nem szabad lebecsülni sem.

A sportban minden alábecsülésért fizetni kell, és a futball is tele van ilyen példákkal. A játékosainknak ki kell menniük a pályára, és meg kell mutatniuk a legjobb tudásukat. A pályán egyetlen összetartó csapatnak kell lennie, amely bármelyik ellenféllel kész megküzdeni, függetlenül annak címeitől és eredményeitől. Amikor a Dinamo Kijevben és a Szovjetunió válogatottjában játszottam, Valerij Lobanovszkij pontosan ezt a mentalitást ültette belénk. Úgy léptünk pályára, hogy készen álltunk bármelyik csapatot »széttépni« – magyarázta 1986 aranylabdása. – Természetesen a hazai pályán játszó magyarok győzelemre fognak törekedni. A mi válogatottunknak azonban megfontoltan és óvatosan kell futballoznia, betartva a taktikai fegyelmet. A labdabirtoklás, valamint a védekezésből támadásba való hatékony átmenet lehet az a játékelem, amely segíthet az ukrán csapatnak ezen a mérkőzésen. Az elszántságot és a küzdőszellemet pedig már nem is kell külön említenem, ez magától értetődő. Nagyon szeretném támogatni a srácainkat, és sok sikert kívánok nekik.

Az NL B divíziójának nyitófordulójában sorra kerülő találkozó Magyarország és Ukrajna között 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.