Tőrdöfés lehet a magyar szívekbe az aranylabdás ukrán legenda nyilatkozata

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Az ukrán labdarúgó-válogatott péntek (ma) este Budapesten lép pályára. A Magyarország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt 1986 aranylabdása, Ihor Bjelanov beszélt a várakozásairól, de kiemelten nyilatkozott a magyar futball egyik legfájdalmasabb, szovjetek elleni vereségéről is.

Wiszt Péter
2026. 09. 25. 16:02
Ihor Bjelanov örülne az ukránok budapesti győzelmének Fotó: AFP/Stephane Danna
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Bjelanov óvatosságra inti az ukrán válogatottat

Ihor Bjelanov külön kitért a pénteki (mai) magyar–ukrán összecsapással kapcsolatos várakozásaira is.

– A magyar válogatott jelenleg nem tartozik a topcsapatok közé, hanem az európai futball erős középcsapata. 

Ezért nem kell félni tőlük, ugyanakkor az ellenfelet nem szabad lebecsülni sem. 

A sportban minden alábecsülésért fizetni kell, és a futball is tele van ilyen példákkal. A játékosainknak ki kell menniük a pályára, és meg kell mutatniuk a legjobb tudásukat. A pályán egyetlen összetartó csapatnak kell lennie, amely bármelyik ellenféllel kész megküzdeni, függetlenül annak címeitől és eredményeitől. Amikor a Dinamo Kijevben és a Szovjetunió válogatottjában játszottam, Valerij Lobanovszkij pontosan ezt a mentalitást ültette belénk. Úgy léptünk pályára, hogy készen álltunk bármelyik csapatot »széttépni« – magyarázta 1986 aranylabdása. – Természetesen a hazai pályán játszó magyarok győzelemre fognak törekedni. A mi válogatottunknak azonban megfontoltan és óvatosan kell futballoznia, betartva a taktikai fegyelmet. A labdabirtoklás, valamint a védekezésből támadásba való hatékony átmenet lehet az a játékelem, amely segíthet az ukrán csapatnak ezen a mérkőzésen. Az elszántságot és a küzdőszellemet pedig már nem is kell külön említenem, ez magától értetődő. Nagyon szeretném támogatni a srácainkat, és sok sikert kívánok nekik.

Az NL B divíziójának nyitófordulójában sorra kerülő találkozó Magyarország és Ukrajna között 20.45-kor kezdődik a Puskás Arénában.

 

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