Sepsi Enikő szeptember 7-én kezdeményezte a rektori megbízása rendezett lezárásáról szóló egyeztetést.
Váltás az SZFE élén: közös megegyezéssel távozik a rektor
Közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) rektori posztjáról szeptember végén. A jelenlegi rektor egyetemi tanárként folytatja munkáját az egyetemen.
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