Idén is nőtt az SZFE-n tanulni vágyók száma

Az államtitkár felidézte, hogy évekkel ezelőtt azért kezdődött el a felsőoktatás megújítása, rendszerszintű megváltoztatása, mert az egyetemek többsége felismerte, hogy a rendszerváltás óta gyakorlatilag érintetlen, az önmaga erejéből megújulni képtelen, egyre versenyképtelenebbé váló magyar felsőoktatás nem tudott érdemben bekapcsolódni a nemzetközi versenykörnyezetbe, és megtartani sem volt képes legjobb fiataljait, oktatóit.

Sepsi Enikő, az SZFE rektora oklevelet ad át egy végzős hallgatónak (Fotó: Purger Tamás/MTI Fotószerkesztőség)

Kiemelte: többek között többletfinanszírozásra és rugalmas működési környezetre volt szükség ahhoz, hogy a beragadt struktúrák átrendeződjenek, fejlődésnek induljanak. Az átalakítás eredményei között említette, hogy húsz százalékkal több nemzetközi diák tanul a magyar egyetemeken, mint a korábbi években, és a Pannónia ösztöndíjprogram segítségével a magyar fiatalok is eljutottak a világ vezető egyetemeire.

Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet vezérigazgatója úgy fogalmazott: a Színház- és Filmművészeti Egyetem hatalmas változásokon ment keresztül az utóbbi időben azért, hogy a mai fiatal generációt a színházi és filmes világ valódi, 21. századi kihívásaira készítse fel. Mint mondta, a Nemzeti Filmintézet megalapítása óta támogatja azt a törekvést, hogy az infrastruktúra és a produkciós támogatások segítségével az ágazat igényei irányába segítse az oktatási munkát, hiszen az a cél, hogy az egyetemen végzett hallgatók megtalálhassák saját útjukat a filmes világban.

Sepsi Enikő, az SZFE rektora kiemelte, hogy az elmúlt tanév alapvetően az intézmény új szakjainak stabilizációjáról szólt, és a nemzetközi nyitás jegyében telt. Ez a célkitűzés a tanévben harminc külföldi elméleti és gyakorlati színházi és filmes szakember meghívásában, a hallgatók és oktatók szakmai fejlődését támogató mobilitási lehetőségek bővítésében, valamint a nemzetközi fesztiválokon és szakmai együttműködésekben való aktív jelenlétben is megmutatkozott.

Az egyetem számos elismert professzort látott vendégül, többek között Steven Bognár, Simon Godhill és Valere Novarina tartott kurzusokat, miközben a hallgatók, az oktatók és a munkatársak 18 ország szakmai programjaiban vettek részt.

Az egyetem több mint 44 partnerszerződéssel rendelkezik nemzetközi intézményekkel, köztük a cannes-i filmfesztivállal, emellett a nemrég lezárult, hat ország részvételével megvalósult soproni Nemzetközi Színházi Műhely is tovább erősítette nemzetközi szakmai beágyazottságát

– emelte ki a rektor.

Mint mondta, a tanév során a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet hallgatói filmjeikkel számos magyarországi és nemzetközi fesztiválon arattak sikert, többek között a Friss Hús Budapesten, a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválon, a Magyar Mozgókép Fesztiválon, a Blue Danube és a DocsBarcelona programjában. A hallgatói alkotómunkát a tavaly átadott Virtuális Stúdió, az ősszel átadott Kovács László Műterem, valamint az ország egyetlen egyetemi 35 milliméteres filmre gyártó laborja is segítette, lehetőséget teremtve a hagyományos és a legmodernebb filmes technikák egyidejű elsajátítására.

Sepsi Enikő emlékeztetett: a Sinkovits Imre Színházművészeti Intézet hallgatói több mint 340 előadásban szerepeltek Londonban, Isztambulban, Marosvásárhelyen és Torockón, valamint kiemelte a Németh Antal Drámaelméleti Intézetben elindított színház- és filmművészeti tanár-mesterképzést, továbbá a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetben indított second unit képzést is. A rektor kiemelkedő eredményként említette, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia művészeti és művészettudományi szekciójában tíz hallgató ért el helyezést.

Sepsi Enikő arról is beszélt, hogy az egyetem doktori iskolájának hallgatói magyar és nemzetközi konferenciákon mutatták be kutatásaikat, megkezdődtek a színházszociológiai kutatások is, míg az SZFE Könyvek sorozat elindítása lehetőséget teremtett a friss kutatási eredmények publikálására és a szakmai diskurzus bővítésére. Az idei évben 185 hallgató fejezte be tanulmányait az egyetemen és szerzett diplomát, nyolc doktorandusz DLA fokozatot kapott, ketten pedig habilitációs oklevelet szereztek.

A legtöbb szakon 20–36-szoros túljelentkezés mutatkozott, a doktori iskolába pedig 28 fő nyújtott be pályázatot

– sorolta a rektor. Kiemelte: az egyetem a következő tanévben új képzéseket és szakmai programokat is indít. Ezek közé tartozik a héber osztály, továbbá első alkalommal rendezik meg a CineGe Nemzetközi Diákfilmfesztivált, valamint az idén fennállásának 160. évfordulóját ünneplő egyetem október 12-én, a Müpában közös gálát szervez a többi évfordulós művészeti képzőhellyel, a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel. Emellett az intézmény idén is csatlakozik a Klasszikus Filmmaratonhoz, amelynek vendége ezúttal Joe Eszterhas lesz.