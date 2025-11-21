Orbán Viktor: Itt még a Fradi–Újpest is egy csapatban van + videó

A magyar miniszterelnök közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben az látszik, hogy Orbán Viktor egy csoport emberrel beszélget, szelfizik, miközben a háttérben egy pult látszik, felette a „Mondjunk nemet a háborús tervekre!” molinó. A videóban felbukkan Nagy Feró is.

A videóból az is kiderül, hogy

az „ősellenség” fradisták és Újpest-szurkolók is egy csapatban vannak, vagyis ők is ellenzik Brüsszel háborús terveit.

A jelenlévők között ugyanis egy férfi bevallja, hogy ő Újpest-szurkoló és Fidesz-szavazó, egy hölgy pedig kérdésre válaszolva elmondja, ő viszont fradista.

A videó végén Orbán Viktor azt mondja, menni kell vissza melózni. Készül még néhány szelfi a miniszterelnökkel, majd ő is távozik.