Orbán Viktor: Itt még a Fradi–Újpest is egy csapatban van + videó

Közösségi oldalára töltött fel egy videót a miniszterelnök.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 21:48
Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A magyar miniszterelnök közösségi oldalára töltött fel egy videót, amelyben az látszik, hogy Orbán Viktor egy csoport emberrel beszélget, szelfizik, miközben a háttérben egy pult látszik, felette a „Mondjunk nemet a háborús tervekre!” molinó. A videóban felbukkan Nagy Feró is.

A videóból az is kiderül, hogy 

az „ősellenség” fradisták és Újpest-szurkolók is egy csapatban vannak, vagyis ők is ellenzik Brüsszel háborús terveit.

A jelenlévők között ugyanis egy férfi bevallja, hogy ő Újpest-szurkoló és Fidesz-szavazó, egy hölgy pedig kérdésre válaszolva elmondja, ő viszont fradista.

A videó végén Orbán Viktor azt mondja, menni kell vissza melózni. Készül még néhány szelfi a miniszterelnökkel, majd ő is távozik.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

                     
        
        
        

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

