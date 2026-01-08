Rendkívüli

Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

mindmegettecsökkenti gyulladásmegfázás

Megfázás elleni csodaszerek a konyhából

Számtalan olyan házi csodaszer létezik, amely kiválóan működik a nátha vagy az influenza tüneteinek enyhítésére.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 01. 08. 10:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Számtalan olyan házi csodaszer létezik, amely kiválóan működik a nátha vagy az influenza tüneteinek enyhítésére. Ha megfázás kínozza, nem kell azonnal a patikába szaladni – sokszor a természetes módszerek is hatásosak – olvasható a Mindmegette cikkében.

Leggyakoribb panaszok: orrfolyás és köhögés

  • A gyömbér erős illatából és karakteres ízéből már rögtön sejthetjük, hogy nem egy hétköznapi hozzávalóról van szó. Csökkenti a gyulladást, megöli a baktériumok egy részét és megszünteti az orrdugulást. Egy nagy kanál mézbe reszeljen ebből az ázsiai gyökérféléből, de ne spóroljon vele. A recept csupán ennyi! Egyen belőle naponta legalább 3 kanállal.
  • A hurutos köhögés csillapítására a hársfa és kakukkfű keverékéből készült gyógytea a leghatékonyabb recept. A hársfa oldja a hurutot, míg a kakukkfűnek köptető hatása van. Tegyünk mindkettőből jócskán a kancsóba, forrázzuk le, majd hagyjuk állni 20 percet. Íze nem biztos, hogy mindenki számára elviselhető, ezért ízesítse mézzel és citrommal.
  • Amennyire érdekesen hangzik, annyira hatásos: aprítsunk fel egy fej vöröshagymát, majd tegyünk rá 3-4 evőkanálnyi mézet. A keveréket hagyjuk pihenni legalább 6 órán át, de minél tovább áll, annál jobb. Fogyasztás előtt szűrjük le, és együnk belőle minden nap 2-3 alakalommal együnk belőle.

Viszlát, megfázás! Étkezéssel a vírusok ellen

  • A halban rengeteg omega–3 zsírsav található, ami akár a megfázás megelőzésében is segíthet, de utókezelésként is bevált táplálék. A legjobb az olajos halak fogyasztása, mint például a tonhal, lazac, hering, pisztráng vagy szardella.
  • A smoothie-k fogyasztása a hétköznapokban is javasolt, de megfázás esetén pláne. Ez a recept nemcsak hogy ütős, de még finom is! Tegyünk a turmixgépbe egy meghámozott és felkockázott ananászt, és rakjunk hozzá kurkumát. A dél-amerikai gyümölcs antibakteriális tulajdonságának köszönhetően megöli a baktériumokat, a kurkuma pedig csökkenti a gyulladást.
  • Ha a gyerek beteg, akkor mi más lehetne az ebéd, ha nem a nagyi isteni tyúkhúslevese. A lényeg, hogy legyen benne jó sok zöldség, és fehérjében gazdag hús. Enyhe gyulladáscsökkentő hatása van, illetve a forró lé tisztítja az orrnyálkahártyát.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels.com)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektóth krisztina

Ég a ház Magyar Péternél, a balosok bevetették a magyargyűlölő csodafegyvert

Csépányi Balázs avatarja

Ismert művész szállt be a kampányba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu