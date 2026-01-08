Megfázás elleni csodaszerek a konyhából

Számtalan olyan házi csodaszer létezik, amely kiválóan működik a nátha vagy az influenza tüneteinek enyhítésére. Ha megfázás kínozza, nem kell azonnal a patikába szaladni – sokszor a természetes módszerek is hatásosak – olvasható a Mindmegette cikkében.
Leggyakoribb panaszok: orrfolyás és köhögés
- A gyömbér erős illatából és karakteres ízéből már rögtön sejthetjük, hogy nem egy hétköznapi hozzávalóról van szó. Csökkenti a gyulladást, megöli a baktériumok egy részét és megszünteti az orrdugulást. Egy nagy kanál mézbe reszeljen ebből az ázsiai gyökérféléből, de ne spóroljon vele. A recept csupán ennyi! Egyen belőle naponta legalább 3 kanállal.
- A hurutos köhögés csillapítására a hársfa és kakukkfű keverékéből készült gyógytea a leghatékonyabb recept. A hársfa oldja a hurutot, míg a kakukkfűnek köptető hatása van. Tegyünk mindkettőből jócskán a kancsóba, forrázzuk le, majd hagyjuk állni 20 percet. Íze nem biztos, hogy mindenki számára elviselhető, ezért ízesítse mézzel és citrommal.
- Amennyire érdekesen hangzik, annyira hatásos: aprítsunk fel egy fej vöröshagymát, majd tegyünk rá 3-4 evőkanálnyi mézet. A keveréket hagyjuk pihenni legalább 6 órán át, de minél tovább áll, annál jobb. Fogyasztás előtt szűrjük le, és együnk belőle minden nap 2-3 alakalommal együnk belőle.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!