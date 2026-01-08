Megfázás elleni csodaszerek a konyhából

Számtalan olyan házi csodaszer létezik, amely kiválóan működik a nátha vagy az influenza tüneteinek enyhítésére. Ha megfázás kínozza, nem kell azonnal a patikába szaladni – sokszor a természetes módszerek is hatásosak – olvasható a Mindmegette cikkében.

Leggyakoribb panaszok: orrfolyás és köhögés