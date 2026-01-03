Kiderült a tökéletes rántotta titka, erre senki nem gondolt

A rántotta az az étel, amit mindenki el tud készíteni. A receptje pofonegyszerű, és a tojáson, egy kevés zsiradékon és fűszereken felül nem is kell hozzá semmi más. Mégis, rengeteg buktatója van a tökéletes rántotta elkészítésének, és az egyik a sózás – olvasható a Mindmegette cikkében.

A tökéletes rántotta mindenkinek mást jelent (Fotó: Shutterstock)

A tökéletes rántotta mindenkinek mást jelent. Sokan úgy szeretik, ha még kissé lágy, de már nem folyós, és a fehérje és a sárgája szépen összekeveredett. Mások azt kedvelik, ha a rántotta jól le van sütve, megjelennek a tojáson pirult részek is. A rántottába alapesetben nem kerül más, csakis tojás, de sok helyen tejjel, tejszínnel és tejföllel is gazdagítják, szaporítják. Az elkészítés során van, aki villát, más habverőt, míg egyes helyeken botmixert használnak, ez utóbbi kölcsönöz igazán habos állagot a rántottának.

A tökéletes rántotta titka a sózásban rejlik

A rántottához feltesszük a serpenyőt a tűzre és hevíteni kezdjük. Egy kis tálkába ütjük a tojásokat és alaposan felverjük. Sokan már ilyenkor beleteszik a sót, és a fűszerrel együtt verik, habosítják a tojásokat és akár percekre is félreteszik. Nos, itt követjük el az első hibát, ugyanis nem szabad hagyni, hogy a tojás és a só sokáig érintkezzen. Ettől lesz ugyanis a rántotta rágós, ráadásul a színe is fakóbb, szürkésebb árnyalatot vehet.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexel.com)