tojásrántottamindmegette

Kiderült a tökéletes rántotta titka, erre senki nem gondolt

A rántotta az az étel, amit mindenki el tud készíteni.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 01. 03. 8:38
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A rántotta az az étel, amit mindenki el tud készíteni. A receptje pofonegyszerű, és a tojáson, egy kevés zsiradékon és fűszereken felül nem is kell hozzá semmi más. Mégis, rengeteg buktatója van a tökéletes rántotta elkészítésének, és az egyik a sózás – olvasható a Mindmegette cikkében.

rántotta
A tökéletes rántotta mindenkinek mást jelent (Fotó: Shutterstock)

A tökéletes rántotta mindenkinek mást jelent. Sokan úgy szeretik, ha még kissé lágy, de már nem folyós, és a fehérje és a sárgája szépen összekeveredett. Mások azt kedvelik, ha a rántotta jól le van sütve, megjelennek a tojáson pirult részek is. A rántottába alapesetben nem kerül más, csakis tojás, de sok helyen tejjel, tejszínnel és tejföllel is gazdagítják, szaporítják. Az elkészítés során van, aki villát, más habverőt, míg egyes helyeken botmixert használnak, ez utóbbi kölcsönöz igazán habos állagot a rántottának.

A tökéletes rántotta titka a sózásban rejlik

A rántottához feltesszük a serpenyőt a tűzre és hevíteni kezdjük. Egy kis tálkába ütjük a tojásokat és alaposan felverjük. Sokan már ilyenkor beleteszik a sót, és a fűszerrel együtt verik, habosítják a tojásokat és akár percekre is félreteszik. Nos, itt követjük el az első hibát, ugyanis nem szabad hagyni, hogy a tojás és a só sokáig érintkezzen. Ettől lesz ugyanis a rántotta rágós, ráadásul a színe is fakóbb, szürkésebb árnyalatot vehet.

A teljes cikket a Mindmegette oldalán olvashatják el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexel.com)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekBenes-dekrétumok

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Bánó Attila avatarja

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.