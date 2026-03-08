A McLaren pilótája a futam előtt összetörte az autóját, nem indulhatott az idénynyitón + videó

A rengeteg motor- és szabályváltozást hozó év első Forma–1-es futama, a melbourne-i Ausztrál Nagydíj előtti három szabadedzésen három különböző csapat versenyzője volt a leggyorsabb, ám szombaton a Mercedes nagy fölénybe került, így az időmérő alapján az első sort George Russell és Andrea Kimi Antonelli foglalhatta el. Mögöttük Isack Hadjar (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) startolt, a harmadik sor pedig a vb-címvédő McLaren pilótáié lett – volna, ha Oscar Piastri a hazai versenye kivezető körén nem töri össze az autóját. Így viszont az ausztrál pilóta nem indulhatott el, az ötödik rajtkocka üresen maradt. Csapattársa, a világbajnok Lando Norris a hatodik, a hétszeres bajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a hetedik, míg a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) az időmérős balesete után a huszadik helyről vágott neki az 58 körös idénynyitónak.

George Russell (Mercedes) indult az első helyről a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj vasárnapi futamán. Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst

Oscar Piastri balesete:

Oscar Piastri has crashed and is OUT of the Australian Grand Prix before it begins 😮#F1 #AusGP pic.twitter.com/5prGby7dNC — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj eseményei

A két Mercedes rosszul kapta el a rajtot, a két, szintén közepes keverékű abroncsokon indult Ferrari azonban remekül, így a balesetmentes első kör végén Leclerc, Russell, Hamilton, Hadjar, Lindblad, Norris és Antonelli volt az első hét helyezett sorrendje – az 18 éves újonc, Arvid Lindblad (Racing Bulls) egy ideig a harmadik helyen is haladt a nyitókörben. Russell és Leclerc a következő körökben oda-vissza előzték egymást, hátrébb Antonelli és Verstappen is zárkózott, Nico Hülkenberg (Audi) pedig feladta a futamot. A két éllovas csatájának köszönhetően Hamilton és Antonelli is közvetlen közel került hozzájuk a tizedik körre, a kemény gumikon startolt Verstappen ekkor már a tizedik volt. A másik Red Bull már nem produkált ilyen jó futamot: Isack Hadjar autója műszaki hiba miatt megadta magát, és a félrehúzódó jármű virtuális biztonsági autós fázist váltott ki, emiatt pedig a két Mercedes, Norris és mögöttük többen kerékcsere mellett döntöttek.

Az Ausztrál Nagydíj rajtja:

This is how the frantic race start unfolded in Albert Park! 🙌💨#F1 #AusGP pic.twitter.com/2vRc65bD7d — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

A folytatásban csendesebbé vált a verseny: a két Ferrari előnye csökkent az élen, Verstappen a kerékcseréje után is hetedik volt, Fernando Alonso (Aston Martin) és Valtteri Bottas (Cadillac) pedig autómeghibásodás miatt feladta az Ausztrál Nagydíjat.

Cikkünk frissül.