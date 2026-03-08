Forma-1 Ausztrál Nagydíjoscar piastriF1-es futamausztrál nagydíjGeorge Russell

A McLaren pilótája a futam előtt összetörte az autóját, nem indulhatott az idénynyitón + videó

A 2026. évi Forma–1-es Ausztrál Nagydíj vasárnapi futamán csak huszonegy autó állhatott fel a rajtrácsra, ugyanis a hazaiak versenyzője, Oscar Piastri (McLaren) a kivezető körén összetörte a járművét, így ő nem indulhatott el az idénynyitón. Kövesse velünk a melbourne-i futam eseményeit!

Wiszt Péter
2026. 03. 08. 4:56
A 2026-os Ausztrál Nagydíj rajtját követő pillanatkép Fotó: AFP/Paul Crock
A rengeteg motor- és szabályváltozást hozó év első Forma–1-es futama, a melbourne-i Ausztrál Nagydíj előtti három szabadedzésen három különböző csapat versenyzője volt a leggyorsabb, ám szombaton a Mercedes nagy fölénybe került, így az időmérő alapján az első sort George Russell és Andrea Kimi Antonelli foglalhatta el. Mögöttük Isack Hadjar (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) startolt, a harmadik sor pedig a vb-címvédő McLaren pilótáié lett – volna, ha Oscar Piastri a hazai versenye kivezető körén nem töri össze az autóját. Így viszont az ausztrál pilóta nem indulhatott el, az ötödik rajtkocka üresen maradt. Csapattársa, a világbajnok Lando Norris a hatodik, a hétszeres bajnok Lewis Hamilton (Ferrari) a hetedik, míg a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) az időmérős balesete után a huszadik helyről vágott neki az 58 körös idénynyitónak.

George Russell (Mercedes) indult az első helyről a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj vasárnapi futamán
George Russell (Mercedes) indult az első helyről a Forma–1-es Ausztrál Nagydíj vasárnapi futamán. Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst

Oscar Piastri balesete:

A Forma–1-es Ausztrál Nagydíj eseményei

A két Mercedes rosszul kapta el a rajtot, a két, szintén közepes keverékű abroncsokon indult Ferrari azonban remekül, így a balesetmentes első kör végén Leclerc, Russell, Hamilton, Hadjar, Lindblad, Norris és Antonelli volt az első hét helyezett sorrendje – az 18 éves újonc, Arvid Lindblad (Racing Bulls) egy ideig a harmadik helyen is haladt a nyitókörben. Russell és Leclerc a következő körökben oda-vissza előzték egymást, hátrébb Antonelli és Verstappen is zárkózott, Nico Hülkenberg (Audi) pedig feladta a futamot. A két éllovas csatájának köszönhetően Hamilton és Antonelli is közvetlen közel került hozzájuk a tizedik körre, a kemény gumikon startolt Verstappen ekkor már a tizedik volt. A másik Red Bull már nem produkált ilyen jó futamot: Isack Hadjar autója műszaki hiba miatt megadta magát, és a félrehúzódó jármű virtuális biztonsági autós fázist váltott ki, emiatt pedig a két Mercedes, Norris és mögöttük többen kerékcsere mellett döntöttek.

Az Ausztrál Nagydíj rajtja:

A folytatásban csendesebbé vált a verseny: a két Ferrari előnye csökkent az élen, Verstappen a kerékcseréje után is hetedik volt, Fernando Alonso (Aston Martin) és Valtteri Bottas (Cadillac) pedig autómeghibásodás miatt feladta az Ausztrál Nagydíjat.

Cikkünk frissül.

 

