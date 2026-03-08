sophie marceauhollywoodkvízházibuli

Sophie Marceau: a francia filmek örök dívája – mennyire ismeri a legendás színésznőt?

A Házibuli tinisztárjából világhírű színésznő lett, aki Hollywoodban is maradandót alkotott. De vajon mennyire emlékszik Sophie Marceau legfontosabb szerepeire? Tesztelje tudását a kvízünkkel!

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 5:50
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik országban született Sophie Marceau?

Borítókép: Sophie Marceau (Fotó: (Fotó: MTI/EPA/CAROLINE BLUMBERG))

