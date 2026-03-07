Megszületett a döntés a szavazólapokról

Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon.
Az országos listák sajtónyilvános sorsolását a bizottság két tagja végezte el: Ormándi Edina (Jobbik) egy urnából az országos listák sorszámát húzta ki, Kicsi Zselyke, a bizottság választott tagja pedig egy másikból a jelölőszervezethez tartozó sorszámot. A párt- és a nemzetiségi listák sorszámát adminisztratív okok miatt egy sorsolással húzták ki, de a pártlistás szavazólapon természetesen nem szerepelnek majd az országos nemzetiségi önkormányzatok.
A kisorsolt (a nemzetiségi és a pártlistákat még együtt szerepeltető, valamint nem jogerős) sorrend:
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
- Tea Párt Közösség,
- Bolgár Országos Önkormányzat,
- Tisztelet és Szabadság Párt,
- Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat,
- Országos Szlovák Önkormányzat,
- Mi Hazánk Mozgalom,
- Demokratikus Koalíció,
- Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,
- Országos Szlovén Önkormányzat,
- Országos Örmény Önkormányzat,
- Magyarországi Romák Országos Önkormányzata,
- A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt,
- Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata,
- Országos Lengyel Önkormányzat,
- Fidesz – Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt,
- Országos Ruszin Önkormányzat,
- Országos Horvát Önkormányzat,
- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.
A nemzetiségi listákat figyelmen kívül hagyva a pártlisták sorrendje:
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt,
- Tea Párt Közösség,
- Tisztelet és Szabadság Párt,
- Mi Hazánk Mozgalom,
- Demokratikus Koalíció,
- A Szolidaritás Pártja–Magyar Munkáspárt,
- Fidesz – Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt.
Az országos listán a mandátumok kiosztásának alapja a pártlistákra, illetve a nemzetiségi listákra leadott szavazat, valamint az egyéni választókerületekből származó töredékszavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be. Töredékszavazatnak minősül a vesztes jelöltek összes szavazata, valamint a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.
Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el (ötszázalékos küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.
A mandátumok kiosztásakor először az országos listáról a kedvezményes nemzetiségi mandátumokat osztják ki, ha egyik nemzetiség sem kaphat a szavazatszám alapján kedvezményes mandátumot, akkor mind a 93-at a pártok között osztják szét.
Az országos listákat szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni. A határidőig hét pártlistát jelentettek be, továbbá 12 országos nemzetiségi önkormányzat állított listát. Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthatott, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges volt a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát. A Nemzeti Választási Bizottságnak a bejelentett listák sorrendjének sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határidő után kellett elvégeznie. Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.
Még 91 jelöltről nincs döntés
Lejárt az egyéni választókerületi jelöltállítás, továbbá az országos listaállítás határideje is. Az NVB-hez a 106 egyéni választókerületben 872 jelöltet jelentettek be.
