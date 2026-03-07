Megszületett a döntés a szavazólapokról

Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB), hogy az április 12-i parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon.

Az NVB tagjai szavaznak az április 12-i országgyűlési választásokra országos listát állító pártok szavazólapi sorrendjének sorsolásán (Fotó: MTI/Kovács Márton)

Az országos listák sajtónyilvános sorsolását a bizottság két tagja végezte el: Ormándi Edina (Jobbik) egy urnából az országos listák sorszámát húzta ki, Kicsi Zselyke, a bizottság választott tagja pedig egy másikból a jelölőszervezethez tartozó sorszámot. A párt- és a nemzetiségi listák sorszámát adminisztratív okok miatt egy sorsolással húzták ki, de a pártlistás szavazólapon természetesen nem szerepelnek majd az országos nemzetiségi önkormányzatok.

A kisorsolt (a nemzetiségi és a pártlistákat még együtt szerepeltető, valamint nem jogerős) sorrend:

Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Tea Párt Közösség, Bolgár Országos Önkormányzat, Tisztelet és Szabadság Párt, Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, Mi Hazánk Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata, Országos Szlovén Önkormányzat, Országos Örmény Önkormányzat, Magyarországi Romák Országos Önkormányzata, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, Országos Lengyel Önkormányzat, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség–Kereszténydemokrata Néppárt, Országos Ruszin Önkormányzat, Országos Horvát Önkormányzat, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata.

A nemzetiségi listákat figyelmen kívül hagyva a pártlisták sorrendje:

Az országos listán a mandátumok kiosztásának alapja a pártlistákra, illetve a nemzetiségi listákra leadott szavazat, valamint az egyéni választókerületekből származó töredékszavazatok, amelyeket egyéni mandátumszerzéshez nem számítanak be. Töredékszavazatnak minősül a vesztes jelöltek összes szavazata, valamint a győztes jelölt minden olyan szavazata is, amely már nem volt szükséges a mandátum megszerzéséhez, vagyis a második legtöbb szavazatot elérő jelölt eggyel növelt szavazatainak kivonása után fennmaradó szavazatszám.

Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes szavazat legalább öt százalékát nem érte el (ötszázalékos küszöb), valamint az a közös pártlista, amely a tíz százalékot nem érte el, illetve kettőnél több párt által állított közös pártlista esetén a 15 százalékot.

A mandátumok kiosztásakor először az országos listáról a kedvezményes nemzetiségi mandátumokat osztják ki, ha egyik nemzetiség sem kaphat a szavazatszám alapján kedvezményes mandátumot, akkor mind a 93-at a pártok között osztják szét.

Az országos listákat szombaton 16 óráig lehetett bejelenteni. A határidőig hét pártlistát jelentettek be, továbbá 12 országos nemzetiségi önkormányzat állított listát. Az országgyűlési választáson országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát akkor állíthatott, ha a közgyűlés erről február 2-ig döntött. Továbbá szükséges volt a listaállításhoz a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása. A Szerb Országos Önkormányzat közgyűlése Budapest Főváros Kormányhivatalának tájékoztatása szerint a határidő lejártáig nem döntött a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthat nemzetiségi listát. A Nemzeti Választási Bizottságnak a bejelentett listák sorrendjének sorsolását a listák bejelentésére rendelkezésre álló határidő után kellett elvégeznie. Elképzelhető, hogy a pártlisták száma kevesebb lesz, ez abban az esetben fordulhat elő, ha kiderül, hogy valamelyik szervezetnek nincs meg a listaállításhoz szükséges 71 egyéni jelöltje a fővárosban és 14 vármegyében.

Még 91 jelöltről nincs döntés

Lejárt az egyéni választókerületi jelöltállítás, továbbá az országos listaállítás határideje is. Az NVB-hez a 106 egyéni választókerületben 872 jelöltet jelentettek be.