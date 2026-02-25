Friss mérés: öt százalékkal vezet a Fidesz a Tisza Párt előtt

– A Nézőpont Intézet mai nappal véget ért közvélemény-kutatása szerint továbbra sincs változás a pártversenyben. Egy most vasárnap tartott országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP legvalószínűbb listás eredménye 45 százalék lenne, míg a Tisza-lista negyven százalékot kapna. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk Mozgalom tűnik biztos befutónak, az eddig mért legmagasabb, nyolcszázalékos eredménnyel – közölte a Nézőpont Intézet. Azt írták:

a hivatalos kampányidőszak megkezdése után készített szokásos felmérés alapján a Nézőpont Intézet szerint nincs érdemi változás a pártok versenyében. A kormánypárt előnye a Tisza Párttal szemben változatlanul magas.

Sem a gödi akkumulátorgyár, sem Magyar Péter kábítószergyanús anyaggal kapcsolatos ügye nem mozgatta meg az erőviszonyokat. Egy most vasárnapi választáson a legvalószínűbb listás eredmény, amely az összes részvételét biztosra mondó válaszadó pártpreferenciáját figyelembe veszi, alapján a Fidesz–KDNP listája 45, a Tisza Párt listája negyven százalékot kapna, amely megfelel az elmúlt hetek eredményeinek – jegyezték meg.

Érdekes fejleménynek tartják, hogy a Mi Hazánk minimálisan, de növelni tudta támogatottságát. A jobboldali ellenzéki párt legvalószínűbb listás eredménye nyolc százalék lenne, amely az eddig mért legmagasabb érték. A másik két ellenzéki párt egyelőre küszöb alatt van, de egyik sem esélytelen a bejutásra. A Demokratikus Koalíció most vasárnap három százalékot érne el (két hete négy százalékon állt), míg a Kétfarkú Kutya Párt négy százalékon áll (két hete háromszázalékos volt a támogatottsága) – áll a közleményükben.



