Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Magyar Péterzelenszkijábrahám róbertmajdan

Kemény leleplezés formájában megérkezett a válasz Magyar Péter önajnározó propagandafilmjére

Meghökkentő állításokkal és következtetésekkel tarkított dokumentumfilmet készített Ábrahám Róbert a Tisza Párt elnökének propagandafilmjére reagálva. Az újságíró összegyűjtötte mindazokat a mozzanatokat, amelyek kimaradtak a Tisza elnökét ajnározó alkotásból. Így például párhuzamot vont Zelenszkij és Magyar politikusi pályafutásának felépítése között, és arra jutott, hogy a tiszás vezető stábja az ukrán elnök kampányát másolja. Ennél is durvább azonban Ábrahám felvetése arról, hogy létezik egy forgatókönyv a budapesti Majdanról, vagyis ukrán segítséggel polgárháborús helyzetet idéznének elő hazánkban, ha a Fidesz nyeri a választásokat.

Munkatársunktól
2026. 03. 19. 8:30
Érdekes párhuzamra hívta fel a figyelmet Ábrahám Róbert, aki Az érem másik oldala című dokumentumfilmmel reagált Magyar Péter propagandafilmjére. Az újságíró összegyűjtött mindazt, ami a mozikban is vetített másik filmből kimaradt. Egyik fő állítása, hogy a Tisza Párt elnökének stábja „egy az egyben Zelenszkij kampányát másolja a kezdetek óta”. Ábrahám szerint minden körülmény erre utal: a nyilvánosság előtti megjelenése, az influenszerpolitikus-karakter, ahogy körülveszik őt sztárokkal, de az is, ahogy a közösségi médiaplatformok algoritmusai „viselkednek” vele.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg a parlamenti képviselőket, hogy akár a frontra is küldheti őket
Magyar Péter Zelenszkijt másolhatta

Azt is felvetette, hogy Zelenszkij esetében egyszerűbb volt felépíteni a „tökéletes elnök” karaktert, mert nem volt annyira „mocskos” a múltja, mint Magyar Péternek. Utóbbinál nem csupán a nyugatbarát, kormányzóképes vezető képét kellett megalkotni, de el kellett tüntetni a sötét foltokat is. 

A szerző felidézi azokat az eseteket, amelyek ellentmondanak Magyar Péter „népmesei hős” karakterének, aki – saját narratívájával szemben – nem maga mondott fel 2024 februárjában a jól fizető állami állásaiból, hanem elbocsátották őt. Ezt követően megpróbálta „visszazsarolni” magát az állásokba, majd amikor nem járt sikerrel, a vamzerek útjára lépett – hangzik el a filmben.

Szó esik Magyar Péter folyamatos hazugságairól, kezdve onnan, hogy nem lesz politikus, azzal folytatva, hogy nem veszi fel az európai parlamenti mandátumot, egészen addig, hogy nem lesznek plakátjai a Tisza Pártnak és most tele van velük az ország. Mindez kimaradt Magyar Péter imázsfilmjéből, miközben a hívei pontosan tudják, hogy egy notórius hazudozó a vezérük, de mindent felülír náluk az Orbán-kormány elleni gyűlölet – hangsúlyozza Ábrahám. Szerinte ezért készíthették el nyugodt szívvel ezt a propagandafilmet, „a magyar nép szolgáját” – utalt az újságíró Zelenszkij ukrán elnöknek még színészi pályafutása idején készült televíziós sorozatára, „A nép szolgájára”.

A dokumentumfilm szerzőjének talán legmeghökkentőbbe állítását a végére hagytuk. Eszerint létezik egy forgatókönyv a Tisza mögött álló erőknél a budapesti Majdanról. Ez abból áll szerinte, hogy a Fidesz választási győzelme esetén csalásra hivatkozva feltüzelnék Magyar Péter híveit és a magyar fővárosban megismétlődnének a 2014-es kijevi véres események, amiben Ukrajna is szerepet vállalna.

 

 

               
       
       
       

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
