Kemény leleplezés formájában megérkezett a válasz Magyar Péter önajnározó propagandafilmjére

Érdekes párhuzamra hívta fel a figyelmet Ábrahám Róbert, aki Az érem másik oldala című dokumentumfilmmel reagált Magyar Péter propagandafilmjére. Az újságíró összegyűjtött mindazt, ami a mozikban is vetített másik filmből kimaradt. Egyik fő állítása, hogy a Tisza Párt elnökének stábja „egy az egyben Zelenszkij kampányát másolja a kezdetek óta”. Ábrahám szerint minden körülmény erre utal: a nyilvánosság előtti megjelenése, az influenszerpolitikus-karakter, ahogy körülveszik őt sztárokkal, de az is, ahogy a közösségi médiaplatformok algoritmusai „viselkednek” vele.

Magyar Péter Zelenszkijt másolhatta

Azt is felvetette, hogy Zelenszkij esetében egyszerűbb volt felépíteni a „tökéletes elnök” karaktert, mert nem volt annyira „mocskos” a múltja, mint Magyar Péternek. Utóbbinál nem csupán a nyugatbarát, kormányzóképes vezető képét kellett megalkotni, de el kellett tüntetni a sötét foltokat is.

A szerző felidézi azokat az eseteket, amelyek ellentmondanak Magyar Péter „népmesei hős” karakterének, aki – saját narratívájával szemben – nem maga mondott fel 2024 februárjában a jól fizető állami állásaiból, hanem elbocsátották őt. Ezt követően megpróbálta „visszazsarolni” magát az állásokba, majd amikor nem járt sikerrel, a vamzerek útjára lépett – hangzik el a filmben.

Szó esik Magyar Péter folyamatos hazugságairól, kezdve onnan, hogy nem lesz politikus, azzal folytatva, hogy nem veszi fel az európai parlamenti mandátumot, egészen addig, hogy nem lesznek plakátjai a Tisza Pártnak és most tele van velük az ország. Mindez kimaradt Magyar Péter imázsfilmjéből, miközben a hívei pontosan tudják, hogy egy notórius hazudozó a vezérük, de mindent felülír náluk az Orbán-kormány elleni gyűlölet – hangsúlyozza Ábrahám. Szerinte ezért készíthették el nyugodt szívvel ezt a propagandafilmet, „a magyar nép szolgáját” – utalt az újságíró Zelenszkij ukrán elnöknek még színészi pályafutása idején készült televíziós sorozatára, „A nép szolgájára”.