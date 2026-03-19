Orbán Viktor: Az ukránok oldalán áll Brüsszel

Elszabadult Magyar Péter jelöltje, ízléstelenül viccelődött gyerekek előtt + videó

Szürreális jelenetek zajlottak Magyar Péter hartai fórumán. A Tisza Párt helyi jelöltje felháborító, trágár kitalált történettel próbálta szemléltetni mondandóját. A beszédében még a „sorok végén termesztett vadkenderrel” is viccelődött. A botrányos megszólalások miatt Magyar Péter a maga passzív agresszív stílusában kénytelen volt elhatárolódni saját jelöltjétől.

2026. 03. 19. 8:16
Szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét – írja a Mandiner, amely videót is közzétett a botrányos gyűlésről.

– Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják.

Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják.

Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis …banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány

megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket

– fogalmazott a jelölt. Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

 

Vadkender a sorok végén

Judák Zsolt egyébként a beszéde egy korábbi részében is elejtett egy meghökkentő, viccesnek szánt megjegyzést, amikor úgy fogalmazott:

Péter már említette, hogy tévépaprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, nincs itt a propaganda: a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem.

– Ezt legfeljebb majd kivágjátok – tette hozzá. De nem vágták ki, a videó továbbra is megtekinthető, ahogy Judák Zsolt tényleg ezt mondja.

A tiszás képviselőjelölt beszéde után Magyar Péter következett, aki nehéz helyzetbe került, ugyanis

ő is érezte, hogy saját jelöltjének tanmeséje a „vérfideszesekről” vállalhatatlan volt,

ezért el kell határolódnia tőle valamilyen módon, lehetőleg úgy, hogy ne az jöjjön le, hogy megvonta Judáktól a támogatását.

– Sokan azt mondják, hogy a mi jelöltjeink nem beszélhetnek, és hogy előre átnézik a beszédeiket, szerintem most Zsolt beszéde volt arra a bizonyíték, hogy ez nem történik meg (valójában ez nem bizonyít ilyet, hiszen Judák Zsolt maga vallotta be, hogy eltért az előre megírt beszédétől – a szerk.), de nem biztos, hogy nem kellene megtörténnie – fogalmazott Magyar Péter.

 

Magyar Péter kiakadt, szerinte mindenkit meg lehet győzni

„Természetesen lehet énekelni, meg

lehet viccelni, de van a jó vicc és a rossz

– tette hozzá passzív agresszívan Magyar Péter. Azt sem vette jó néven, hogy a jelöltje őszintén kimondta, hogy sok Fidesz-szavazót nem lehet meggyőzni.

A Tisza Párt elnökét ez a kijelentés különösen bosszanthatta a kampány hajrájában, sietett is hangoztatni, hogy ő ezzel nem ért egyet, és kijelentette, hogy igenis mindenkit meg lehet győzni. Úgy tűnik, Magyar Péter továbbra sincs meggyőződve arról, hogy 20 százalékkal vezet, ahogy azt a Medián állítja, és még mindig minden összekaparható szavazatra szüksége van, még a „vérfideszesekére” is.

Borítókép: Magyar Péter hartai jelöltje (Forrás: Magyar Tisza)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
