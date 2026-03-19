Elszabadult Magyar Péter jelöltje, ízléstelenül viccelődött gyerekek előtt + videó

Szürreális beszédnek lehettek szem- és fültanúi a Bács-Kiskun vármegyei Hartán a tiszások. Magyar Péter országjárásán a Tisza helyi jelöltjét, Judák Zsoltot mutatta be, akinek sikerült letennie a névjegyét – írja a Mandiner, amely videót is közzétett a botrányos gyűlésről.

– Ez nincs a beszédemben, de elmesélek egy saját magam által kreált történetet. Tehát hogy milyen a vérfideszes. Tudom, hogy vannak kiskorúak, de úgy fogom elmondani, hogy ők is hallhatják.

Karmelita hosszú, sötét folyosójának utolsó szobájában Orbán Viktort egy fiatalkorú lánnyal találják.

Ezt lehozza a tévé, és azt fogják felénk mondani, hogy ez a kis …banc (itt a tiszás jelölt szándékosan elharapta a szó első szótagját, biztos az említett gyerekek miatt, akik a közönségben voltak – a szerk.) lány

megerőszakolta a mi szeretett miniszterelnökünket

– fogalmazott a jelölt. Később azt is hozzátette: a „vérfideszeseket” nem kell meggyőzni, mert nem is lehet őket.

Vadkender a sorok végén

Judák Zsolt egyébként a beszéde egy korábbi részében is elejtett egy meghökkentő, viccesnek szánt megjegyzést, amikor úgy fogalmazott:

Péter már említette, hogy tévépaprikát termesztek, csak zárójelben, mert úgy tudom, nincs itt a propaganda: a sorok végén van egy kis vadkender is, mivel valamiből meg kell élnem.

– Ezt legfeljebb majd kivágjátok – tette hozzá. De nem vágták ki, a videó továbbra is megtekinthető, ahogy Judák Zsolt tényleg ezt mondja.

A tiszás képviselőjelölt beszéde után Magyar Péter következett, aki nehéz helyzetbe került, ugyanis

ő is érezte, hogy saját jelöltjének tanmeséje a „vérfideszesekről” vállalhatatlan volt,

ezért el kell határolódnia tőle valamilyen módon, lehetőleg úgy, hogy ne az jöjjön le, hogy megvonta Judáktól a támogatását.

– Sokan azt mondják, hogy a mi jelöltjeink nem beszélhetnek, és hogy előre átnézik a beszédeiket, szerintem most Zsolt beszéde volt arra a bizonyíték, hogy ez nem történik meg (valójában ez nem bizonyít ilyet, hiszen Judák Zsolt maga vallotta be, hogy eltért az előre megírt beszédétől – a szerk.), de nem biztos, hogy nem kellene megtörténnie – fogalmazott Magyar Péter.