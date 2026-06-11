A csapat célja a Magyar Kupában és az NB I-ben is az érem, míg az El-ben a nyolc közé jutás lesz a 2026–27-es évadban.
Itt a válasz, miért lesz kevesebb magyar csapat a Bajnokok Ligájában
A női kézilabda Bajnokok Ligája legutóbbi idényében három magyar csapat szerepelt, a következő évadban viszont legfeljebb kettő lesz. Az NB I-ben bronzérmes DVSC arról számolt be, hogy anyagi és szakmai okai is vannak, hogy a BL helyett az Európa-ligára pályázott a klub.
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