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Itt a válasz, miért lesz kevesebb magyar csapat a Bajnokok Ligájában

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A női kézilabda Bajnokok Ligája legutóbbi idényében három magyar csapat szerepelt, a következő évadban viszont legfeljebb kettő lesz. Az NB I-ben bronzérmes DVSC arról számolt be, hogy anyagi és szakmai okai is vannak, hogy a BL helyett az Európa-ligára pályázott a klub.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 20:53
A debreceni kézilabdázók nem lesznek ott a BL-ben Fotó: Ritzau Scanpix via AFP/Claus Fisker
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A csapat célja a Magyar Kupában és az NB I-ben is az érem, míg az El-ben a nyolc közé jutás lesz a 2026–27-es évadban.

 

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