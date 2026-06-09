Az olimpia miatt is fáj az IHF döntése, de még reménykedhet a magyar válogatott

A magyar férfikézilabda-válogatott még sosem játszott Eb-döntőt: ha ez 2028-ban sem változik, az olimpiai selejtezőtorna-részvételben bízhatunk. Ezeken összesen tizenkét válogatott vehet részt, hat kvóta jut nekik. Jó eséllyel a tizenkét résztvevőből nyolc európai lesz, ugyanakkor azt nem lehet előre megmondani, hogy pontosan hol kell végeznie a 2028-as Eb-n a magyar válogatottnak ahhoz, hogy biztosítsa helyét az olimpiai selejtezőtornán.

Ami biztos: két olyan válogatott lesz, amely az Európa-bajnokságon elért helyezése alapján jut el valamelyik olimpiai selejtezőtornára.

Kiindulási pontként: legutóbb ezt Portugália Eb-7., Ausztria Eb-8. hellyel érte el, az előttük végzett csapatok – köztük akkor Magyarország is – vagy közvetlen olimpiai kvótával rendelkeztek már, vagy legalább a selejtezőtornás részvételt kiharcolták a vb-szereplésükkel.