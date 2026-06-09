olimpia 2028kézilabdamagyar férfikézilabda-válogatott

Az olimpia miatt is fáj az IHF döntése, de még reménykedhet a magyar válogatott

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A Szerbia ellen összesítésben egyetlen góllal elveszített világbajnoki selejtezős párharc után hiába reménykedtünk, a magyar válogatott nem kapott szabadkártyát, így a mieink nélkül zajlik a 2027-es férfikézilabda-vb. A döntés a 2028-as olimpiai kvótaszerzés szempontjából is fájdalmas, ugyanakkor nem végzetes. Ilyés Ferenc MKSZ-elnök célkitűzése, hogy az Európa-bajnokságon keresztül jussunk el az olimpiai selejtezőtornára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 17:29
Szerbia akár már a kézilabda vb-n olimpiai selejtezőtornás helyen zárhat, a magyar válogatott a jó Eb-szereplésben bízhat Fotó: Ladóczki Balázs
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A magyar férfikézilabda-válogatott még sosem játszott Eb-döntőt: ha ez 2028-ban sem változik, az olimpiai selejtezőtorna-részvételben bízhatunk. Ezeken összesen tizenkét válogatott vehet részt, hat kvóta jut nekik. Jó eséllyel a tizenkét résztvevőből nyolc európai lesz, ugyanakkor azt nem lehet előre megmondani, hogy pontosan hol kell végeznie a 2028-as Eb-n a magyar válogatottnak ahhoz, hogy biztosítsa helyét az olimpiai selejtezőtornán.

Ami biztos: két olyan válogatott lesz, amely az Európa-bajnokságon elért helyezése alapján jut el valamelyik olimpiai selejtezőtornára.

Kiindulási pontként: legutóbb ezt Portugália Eb-7., Ausztria Eb-8. hellyel érte el, az előttük végzett csapatok – köztük akkor Magyarország is – vagy közvetlen olimpiai kvótával rendelkeztek már, vagy legalább a selejtezőtornás részvételt kiharcolták a vb-szereplésükkel.

Mi a magyar válogatott következő feladata?

Ahhoz persze, hogy bármiféle számolgatásnak legyen értelme, először ki kell jutnia az Európa-bajnokságra a magyar válogatottnak. A csapat a selejtezőit 2026 novembere és 2027 májusa között vívja, a csoportjában az első kettőben, esetleg minden selejtezőcsoportot figyelembe a négy legjobb csoportharmadik között kell zárnia az Eb-részvétel kiharcolásához.

Magyarország csoportellenfele Feröer-szigetek, Montenegró és Koszovó lesz az Eb-kvalifikáció során.

 

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