Mégis ott lehet a Veszprém Kölnben, nemes bosszú lenne a Füchse Berlin ellen

A Sport1 a felnőtt és az ifjúsági Final Four összes mérkőzését élőben közvetíti. Bartha Zoltán, Fülöp Marcell és Császár Gábor Németországból kommentálja majd mind a nyolc találkozót. Exkluzív helyszíni tartalmakkal is jelentkeznek majd a Sport TV műsoraiban és közvetítéseiben, illetve a socialmedia-felületein.

A Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

szombat

felvezetés: 13.45, Sport1

Magdeburg–Füchse Berlin 14.45, Sport1

Aalborg–Barcelona 17.30, Sport1

vasárnap

felvezetés: 13.45, Sport1

bronzmérkőzés: 14.45, Sport1

döntő: 17.15, Sport1

Final Four, ifjúsági:

szombat:

Barcelona–GOG: 8.45, Sport1

Veszprém Handball Academy–Füchse Berlin: 11.15, Sport1 (élő); kommentátor: Fülöp Marcell

vasárnap: