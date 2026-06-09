Mégis ott lehet a Veszprém Kölnben, nemes bosszú lenne a Füchse Berlin ellen

A Sport1 a felnőtt és az ifjúsági Final Four összes mérkőzését élőben közvetíti. Bartha Zoltán, Fülöp Marcell és Császár Gábor Németországból kommentálja majd mind a nyolc találkozót. Exkluzív helyszíni tartalmakkal is jelentkeznek majd a Sport TV műsoraiban és közvetítéseiben, illetve a socialmedia-felületein.
A Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja
szombat
- felvezetés: 13.45, Sport1
- Magdeburg–Füchse Berlin 14.45, Sport1
- Aalborg–Barcelona 17.30, Sport1
vasárnap
- felvezetés: 13.45, Sport1
- bronzmérkőzés: 14.45, Sport1
- döntő: 17.15, Sport1
Final Four, ifjúsági:
szombat:
- Barcelona–GOG: 8.45, Sport1
- Veszprém Handball Academy–Füchse Berlin: 11.15, Sport1 (élő); kommentátor: Fülöp Marcell
vasárnap:
- bronzmérkőzés: 8.45, Sport1
- döntő: 11.15, Sport1
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