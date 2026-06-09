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Mégis ott lehet a Veszprém Kölnben, nemes bosszú lenne a Füchse Berlin ellen

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A hét végén immár tizenhetedik alkalommal rendezik meg Kölnben a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét. Az egyik ágon a BL-címvédő Magdeburg és a Füchse Berlin játszik egymással, a másik elődöntőben a Barcelona és az Aalborg csap össze. Az európai kézilabdázás csúcseseményén magyar szereplőknek is szurkolhatunk: a Veszprém ificsapata a Füchse Berlinnel játszik az ifjúsági Bajnokok Ligája elődöntőjében. A Sport TV minden mérkőzést élőben közvetít.

Magyar Nemzet
Forrás: Sport TV2026. 06. 09. 16:45
A veszprémi fiatalok Fotó: veszpremhandballacademy.hu
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A Sport1 a felnőtt és az ifjúsági Final Four összes mérkőzését élőben közvetíti. Bartha Zoltán, Fülöp Marcell és Császár Gábor Németországból kommentálja majd mind a nyolc találkozót. Exkluzív helyszíni tartalmakkal is jelentkeznek majd a Sport TV műsoraiban és közvetítéseiben, illetve a socialmedia-felületein.

 A Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja

szombat

  • felvezetés: 13.45, Sport1 
  • Magdeburg–Füchse Berlin 14.45, Sport1
  • Aalborg–Barcelona 17.30, Sport1

vasárnap

  • felvezetés: 13.45, Sport1
  • bronzmérkőzés: 14.45, Sport1
  • döntő: 17.15, Sport1

Final Four, ifjúsági:

szombat:

  • Barcelona–GOG: 8.45, Sport1
  • Veszprém Handball Academy–Füchse Berlin: 11.15, Sport1 (élő); kommentátor: Fülöp Marcell

vasárnap:

  • bronzmérkőzés: 8.45, Sport1
  • döntő: 11.15, Sport1

 

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