Szabadkártyát kért a Ferencváros a Bajnokok Ligájára, de az Európa-ligára is jelentkezett
A bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC értelenszerűen indulhat a női kézilabda Bajnokok Ligája következő idényében, de jó eséllyel nem a győriek lesznek az egyetlen magyar csapat a legrangosabb kupasorozatban. A második helyezett Ferencváros szabadkártyát kért a BL-re.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!