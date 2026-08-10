Újabb pikáns részletek derültek ki Gianni Infantino szeretőjéről

A La Liga elnöke újabb támadást kezdett

Közben Spanyolországban sem nézik tétlenül az Infantino-botrányt. A spanyol labdarúgó bajnokság, a La Liga elnöke, szerint a FIFA-nál véget ért az Infantino korszak, s ez akkor is úgy van, ha az elnök egyelőre erről nem hajlandó tudomást venni. Javier Tebas a francia Le Monde című lapnak adott interjút. Azt mondta, hogy Gianni Infantino jelenlegi helyzete egészen biztosan tarthatatlan.

Javier Tebas, a La Liga elnöke újra támadásba lendült - Fotó: GONGORA / NurPhoto

Tebas szerint a svájci sportvezető minden egyes nap rombolja a futball megítélését, azonnal távoznia kellene. „Számomra Gianni Infantino ideje már rég lejárt” – mondta a spanyol sportvezető, aki hagsúlyozta, hogy mindezt Infantinóval már azelőtt közölte, hogy az óriási botrány kipattant volna. Tebas állítása szerint már a világbajnokság alatt beszélt a svájcival, s a szemére vetette, hogy az a vezetési stílus, amit képvisel, a továbbiakban nem tartható. Így fogalmazott:

Gianni Infantino nem olyan ember, aki hozzájárul a futball fejlődéséhez.

Épp ellenkezőleg, a projektjei a sport lényegét, a nemzeti bajnokságokat rombolják le.”

A franciák különös lépése

A Magyar Nemzet is megírta, hogy az UEFA által kezdeményezett bojkott első próbája a szeptember elején Lengyelországban kezdődő U20-as női világbajnokság lehet. A Francia Labdarúgó-szövetség azonban most mintha kiugrani készülne a bojkottból. Párizsban közölték, hogy a francia U20-as női válogatott mindenképpen elindul ezen a világbajnokságon, miközben a bojkottot azért továbbra is támogatja a francia szövetség. Hogy ezt az ellentmondást a franciák hogyan kezelik, az jó kérdés. Az azonban biztos, hogy Infantino helyzete továbbra is ingatag. A svájci elnök Európán kívül olyan országok támogatását tudhatja maga mögött, mint Marokkó, Egyiptom, Mexikó és a vb-döntős Argentína.