Gianni InfantinoFIFAJavier Tebas

Újabb pikáns részletek derültek ki Gianni Infantino szeretőjéről

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Továbbra sincs nyugalom a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség háza táján, mert a brit sajtó komoly nyomás alatt tartja a szervezet elnökét. Gianni Infantino nehéz napokat él meg, egykori szeretőjét is össztűz alá vették. Már Michel Platini egykori UEFA elnök neve is felbukkan. Közben a spanyol labdarúgóliga elnöke újra megszólalt szerinte vége az Infantino-korszaknak.

Lantos Gábor
2026. 08. 10. 8:21
Gianni Infantino továbbra is mindent tagad, nem hajlandó lemondani Fotó: JAIME SALDARRIAGA Forrás: AFP
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A La Liga elnöke újabb támadást kezdett

Közben Spanyolországban sem nézik tétlenül az Infantino-botrányt. A spanyol labdarúgó bajnokság, a La Liga elnöke, szerint a FIFA-nál véget ért az Infantino korszak, s ez akkor is úgy van, ha az elnök egyelőre erről nem hajlandó tudomást venni. Javier Tebas a francia Le Monde című lapnak adott interjút. Azt mondta, hogy Gianni Infantino jelenlegi helyzete egészen biztosan tarthatatlan.

Javier Tebas, president of La Liga, during the La Liga EA Sports 2025/26 ''El Clasico'' match between FC Barcelona and Real Madrid at Spotify Camp Nou Stadium in May 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto) (Photo by Gongora / NurPhoto via AFP)
Javier Tebas, a La Liga elnöke újra támadásba lendült - Fotó: GONGORA / NurPhoto

Tebas szerint a svájci sportvezető minden egyes nap rombolja a futball megítélését, azonnal távoznia kellene. „Számomra Gianni Infantino ideje már rég lejárt” – mondta a spanyol sportvezető, aki hagsúlyozta, hogy mindezt Infantinóval már azelőtt közölte, hogy az óriási botrány kipattant volna. Tebas állítása szerint már a világbajnokság alatt beszélt a svájcival, s a szemére vetette, hogy az a vezetési stílus, amit képvisel, a továbbiakban nem tartható. Így fogalmazott:

Gianni Infantino nem olyan ember, aki hozzájárul a futball fejlődéséhez.

Épp ellenkezőleg, a projektjei a sport lényegét, a nemzeti bajnokságokat rombolják le.”

A franciák különös lépése

A Magyar Nemzet is megírta, hogy az UEFA által kezdeményezett bojkott első próbája a szeptember elején Lengyelországban kezdődő U20-as női világbajnokság lehet. A Francia Labdarúgó-szövetség azonban most mintha kiugrani készülne a bojkottból. Párizsban közölték, hogy a francia U20-as női válogatott mindenképpen elindul ezen a világbajnokságon, miközben a bojkottot azért továbbra is támogatja a francia szövetség. Hogy ezt az ellentmondást a franciák hogyan kezelik, az jó kérdés. Az azonban biztos, hogy Infantino helyzete továbbra is ingatag. A svájci elnök Európán kívül olyan országok támogatását tudhatja maga mögött, mint Marokkó, Egyiptom, Mexikó és a vb-döntős Argentína.

 

 

 

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