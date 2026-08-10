Öt nap alatt öt kilót fogyott a német futball új csodagyereke, nem tudni, mi lesz vele

2025. augusztus 10-én a Karlsruhe elleni gól nélküli bajnokin 16 évesen és 14 naposan mutatkozott be a 2. Bundesliga valaha volt legfiatalabb játékosaként. Alig több mint egy hónappal később, 16 évesen és 48 naposan a Hannover ellen már kezdő volt, amivel újabb rekordot döntött meg.
Aznap nemcsak emiatt beszéltek róla. A Hannover elleni 3-0-s győzelem során a passzainak 86 százaléka pontos volt, mindössze egyszer veszítette el a labdát, és a párharcainak 55 százalékát megnyerte. Stefan Leitl vezetőedző a mérkőzés legjobbjának nevezte.
Eichhorn nem klasszikus csodagyerek. Nem szélső, nem támadó, nem csatár. Elsősorban hatosként játszik: nem a cseleivel és a góljaival tűnik, hanem azzal, ahogy passzsávokat zár vagy ritmust szab a játéknak.
Ezek alapján látják benne Németországban sokan Toni Kroos utódját. Fiatal kora ellenére a Real Madrid korábbi klasszisához hasonló nyugalmat áraszt, amikor nála van a labda.
Dárdai Márton passza és az első profi gól
Eichhorn első profi gólját Dárdai Márton készítette elő. 2025. december 2-án a Hertha a Német Kupa nyolcaddöntőjében 6-1-re legyőzte az 1. FC Kaiserslauternt. A 31. percben Dárdai laposan, a védelem mögé játszotta a labdát Eichhornnak, aki ballal a kapuba lőtt.
A német ekkor 16 éves és 128 napos volt. A találattal nemcsak az első gólját szerezte meg a felnőttek között, hanem a Német Kupa történetének legfiatalabb gólszerzőjévé is vált. A korábbi rekordot dortmundiként Jude Bellingham tartotta, aki ma már a Real Madrid sztárja.
A következő rekordot 2026. május 10-én állította fel. A Greuther Fürth ellen az 55. percben megszerezte az első másodosztályú gólját, és 16 évesen, 287 naposan a 2. Bundesliga történetének legfiatalabb gólszerzője lett.
A Bayer Leverkusen idén nyáron sajtóhírek szerint kilencmillió euróért vette meg. Kennet Eichhorn a Bundesliga egyik legnagyobb tehetséggyárába került, amely annak idején Michael Ballack és Toni Kroos karrierjében is ugródeszka volt, a közelmúltban pedig Kai Havertz és Florian Wirtz is onnan került a legnagyobb topklubokhoz.
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