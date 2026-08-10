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Öt nap alatt öt kilót fogyott a német futball új csodagyereke, nem tudni, mi lesz vele

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Kennet Eichhorn tizenhat évesen rekordokat döntött a Herthában, Dárdai Márton passzából szerezte meg az első profi gólját, és nemrég a Bayer Leverkusen kilencmillió eurót fizetett érte. Azóta néhány hét alatt a német futball legújabb csodagyerekének pályafutása váratlan fordulatot vett: öt nap alatt öt kilót fogyott, és egy klinikára került. Nem tudni, hogy Eichhorn mikor térhet vissza. Története Mario Götze esetét idézi, ami veszélyes párhuzam.

Szalay Attila
2026. 08. 10. 5:11
Kennet Eichhorn alighogy a Bayer Leverkusenbe igazolt a Hertha Berlintől, jött a baj Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
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2025. augusztus 10-én a Karlsruhe elleni gól nélküli bajnokin 16 évesen és 14 naposan mutatkozott be a 2. Bundesliga valaha volt legfiatalabb játékosaként. Alig több mint egy hónappal később, 16 évesen és 48 naposan a Hannover ellen már kezdő volt, amivel újabb rekordot döntött meg.

Aznap nemcsak emiatt beszéltek róla. A Hannover elleni 3-0-s győzelem során a passzainak 86 százaléka pontos volt, mindössze egyszer veszítette el a labdát, és a párharcainak 55 százalékát megnyerte. Stefan Leitl vezetőedző a mérkőzés legjobbjának nevezte.

Eichhorn nem klasszikus csodagyerek. Nem szélső, nem támadó, nem csatár. Elsősorban hatosként játszik: nem a cseleivel és a góljaival tűnik, hanem azzal, ahogy passzsávokat zár vagy ritmust szab a játéknak.

Ezek alapján látják benne Németországban sokan Toni Kroos utódját. Fiatal kora ellenére a Real Madrid korábbi klasszisához hasonló nyugalmat áraszt, amikor nála van a labda.

Dárdai Márton passza és az első profi gól

Eichhorn első profi gólját Dárdai Márton készítette elő. 2025. december 2-án a Hertha a Német Kupa nyolcaddöntőjében 6-1-re legyőzte az 1. FC Kaiserslauternt. A 31. percben Dárdai laposan, a védelem mögé játszotta a labdát Eichhornnak, aki ballal a kapuba lőtt.

A német ekkor 16 éves és 128 napos volt. A találattal nemcsak az első gólját szerezte meg a felnőttek között, hanem a Német Kupa történetének legfiatalabb gólszerzőjévé is vált. A korábbi rekordot dortmundiként Jude Bellingham tartotta, aki ma már a Real Madrid sztárja.

Eichhorn a Hertha neveltjeként igazolt a Bayer Leverkusenbe, de bizonytalan, mikor térhet vissza a pályára
Eichhorn a Hertha neveltjeként igazolt a Bayer Leverkusenbe, de bizonytalan, mikor térhet vissza a pályára Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A következő rekordot 2026. május 10-én állította fel. A Greuther Fürth ellen az 55. percben megszerezte az első másodosztályú gólját, és 16 évesen, 287 naposan a 2. Bundesliga történetének legfiatalabb gólszerzője lett.

A Bayer Leverkusen idén nyáron sajtóhírek szerint kilencmillió euróért vette meg. Kennet Eichhorn a Bundesliga egyik legnagyobb tehetséggyárába került, amely annak idején Michael Ballack és Toni Kroos karrierjében is ugródeszka volt, a közelmúltban pedig Kai Havertz és Florian Wirtz is onnan került a legnagyobb topklubokhoz.

Ha anyagcserezavar, akkor Mario Götze…

A német futballban az Eichhorn nevével most összemosódott anyagcserezavar kifejezés hallatán szinte automatikusan Mario Götze esetére gondolnak.

A 2014-es világbajnoki döntő hosszabbításában Götze lőtte a német válogatott győztes gólját Argentína ellen. Huszonkét évesen, a Bayern München játékosaként nemzeti hős lett, és mindenki úgy gondolta, hogy a következő tíz év korszakos német klasszisa lehet.

Csakhogy Götze története nem úgy folytatódott, ahogy azon a riói éjszakán sokan megálmodták. 

A vb után a teljesítménye fokozatosan visszaesett, a pályán sokat veszített a korábbi lendületéből. Végül 2016 őszén anyagcsere-betegséget diagnosztizáltak nála, ami választ adott a súlyproblémáira, a fáradságra és a lassulásra. Götze féléves kihagyás és speciális rehabilitáció után térhetett vissza, de soha többé nem tudta hozni azt a magas szintet, ami a 2014-es vb előtt jellemezte őt a Dortmundban és a Bayernben.

Hasonló helyzet, de nem ugyanaz a betegség?

Götze és Eichhorn esetében ugyanaz a tág megnevezés jelent meg a klubközleményekben: anyagcserezavar. Ebből azonban nem következik, hogy azonos betegségről van szó.

Eichhorn pontos diagnózisát nem hozták nyilvánosságra, és az ismert tünetek is mások: Götzénél visszatérő izomproblémák indították el a kivizsgálást, Eichhornnál egy gyomor-bélrendszeri fertőzést követő gyors fogyás és erővesztés.

Götze példája azonban figyelmeztető jel, hogy egy ilyen egészségügyi probléma mennyire visszavethet még egy nagyon ígéretes karriert is. Kennet Eichhorn legfontosabb mérkőzése most nem a pályán zajlik. 

 

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