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Kémiai kasztrációt sürget a francia elnökjelölt a brutális gyermekgyilkosság után + videó

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Hatalmas felháborodást váltott ki Franciaországban, hogy a tizenegy éves Lyhanna meggyilkolásával gyanúsított férfit a hatóságok már korábban is ismerték, ennek ellenére nem emeltek vádat ellene. Az ügy a jövő évi elnökválasztás egyik kiemelt témájává vált. A Brussels Signal beszámolója szerint Bruno Retailleau korábbi belügyminiszter és elnökjelölt kötelező kémiai kasztrációt sürget a legveszélyesebb szexuális bűnelkövetők számára. A politikus emellett szigorítaná az ellenőrzéseket is.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 20:51
Franciaországnak szigorúbb intézkedésekkel kellene megvédenie a gyermekeket Forrás: AFP
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Szerinte a gyermekek védelme mindennél fontosabb
Szerinte a gyermekek védelme mindennél fontosabb Fotó: AFP

A műsorban megszólalt Marine Tondelier, a Zöld Párt vezetője és 2027-es elnökjelöltje is. Kétségbe vonta a kémiai kasztráció hatékonyságát, és azt mondta, a probléma kezeléséhez a mentális egészségügyi kérdésekkel is foglalkozni kell.

Az országban egyre súlyosabb mentális egészségügyi problémákkal szembesülünk, és sok esetben nem tudjuk megfelelően kezelni ezeket

– mondta Tondelier. A 11 éves Lyhanna meggyilkolása után sokan úgy vélték, hogy a hatóságok megelőzhették volna a tragédiát. Az, hogy a gyanúsítottat már ismerték a hatóságok, tovább fokozta a felháborodást.

Nem történt érdemi fellépés

A 11 éves kislány május végén tűnt el a dél-franciaországi Fleurance település közelében, holttestét egy héttel később találták meg egy használaton kívüli gabonasilóban. A nyomozás középpontjába egy 41 éves férfi, Jérome Barella került, aki az egyik osztálytárs apja volt. Barellát korábban több alkalommal is feljelentették kiskorú lányok elleni szexuális erőszak miatt, a hatóságok mégsem hallgatták ki időben.

Egy édesanya már 2025-ben jelezte a rendőrségnek, hogy a férfi megerőszakolhatta tízéves lányát. 

A nő szerint orvosi és pszichológiai szakvélemények is alátámasztották a gyermek vallomását, ennek ellenére hónapokon keresztül nem történt előrelépés az ügyben. Az anya arról beszélt: rendszeresen érdeklődött a nyomozás állásáról, de minden alkalommal azt a választ kapta, hogy az még folyamatban van. Állítása szerint egyszer még azzal is megfenyegették, hogy beperelik, ha tovább „zaklatja” a rendőröket.

A kislány meggyilkolása után tízezrek tüntettek Franciaországban

Lyhanna halála után országszerte tiltakozások kezdődtek. Párizsban és több francia városban tízezrek vonultak utcára, sokan a gyermekek elleni szexuális erőszak túlélőiként követeltek szigorúbb fellépést. Marine Le Pen szerint az ügy rávilágított a francia igazságszolgáltatás működésének súlyos hiányosságaira. A kormány rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és bejelentette, hogy több tízezer gyermekbántalmazási ügyet újra áttekintenek.

Jobb megoldás a kémiai kasztráció?

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Nagy-Britanniában is fontolóra veszik a szexuális bűncselekmények elkövetőinek gyógyszeres kasztrációját, és Lázár János is úgy vélte, hogy az életfogytiglannál jobb megoldás a kémiai kasztrálás.

Borítókép: Tüntetők gyűltek össze a párizsi igazságügyi minisztérium előtt a 11 éves Lyhanna meggyilkolása után (Fotó: AFP)

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