Kémiai kasztrációt sürget a francia elnökjelölt a brutális gyermekgyilkosság után + videó

Nem történt érdemi fellépés

A 11 éves kislány május végén tűnt el a dél-franciaországi Fleurance település közelében, holttestét egy héttel később találták meg egy használaton kívüli gabonasilóban. A nyomozás középpontjába egy 41 éves férfi, Jérome Barella került, aki az egyik osztálytárs apja volt. Barellát korábban több alkalommal is feljelentették kiskorú lányok elleni szexuális erőszak miatt, a hatóságok mégsem hallgatták ki időben.

Egy édesanya már 2025-ben jelezte a rendőrségnek, hogy a férfi megerőszakolhatta tízéves lányát.

A nő szerint orvosi és pszichológiai szakvélemények is alátámasztották a gyermek vallomását, ennek ellenére hónapokon keresztül nem történt előrelépés az ügyben. Az anya arról beszélt: rendszeresen érdeklődött a nyomozás állásáról, de minden alkalommal azt a választ kapta, hogy az még folyamatban van. Állítása szerint egyszer még azzal is megfenyegették, hogy beperelik, ha tovább „zaklatja” a rendőröket.

A kislány meggyilkolása után tízezrek tüntettek Franciaországban

Lyhanna halála után országszerte tiltakozások kezdődtek. Párizsban és több francia városban tízezrek vonultak utcára, sokan a gyermekek elleni szexuális erőszak túlélőiként követeltek szigorúbb fellépést. Marine Le Pen szerint az ügy rávilágított a francia igazságszolgáltatás működésének súlyos hiányosságaira. A kormány rendkívüli vizsgálatot rendelt el, és bejelentette, hogy több tízezer gyermekbántalmazási ügyet újra áttekintenek.

Jobb megoldás a kémiai kasztráció?

Korábban lapunk arról is beszámolt, hogy Nagy-Britanniában is fontolóra veszik a szexuális bűncselekmények elkövetőinek gyógyszeres kasztrációját, és Lázár János is úgy vélte, hogy az életfogytiglannál jobb megoldás a kémiai kasztrálás.