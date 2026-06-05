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Franciaországkislánymulasztásbelügyminisztereltűnt

Botrány Franciaországban az eltűnt kislány ügyében feltárt korábbi hatósági mulasztások miatt

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Komoly társadalmi felháborodás alakult ki Franciaországban, miután nyilvánosságra került: az eltűnt 11 éves kislány ügyének gyanúsítottját korábban több alkalommal is szexuális bűncselekményekkel vádolták, ám az eljárások egy része nem vezetett vádemeléshez. Az ügy miatt a belügyminiszter vizsgálatot rendelt el a hatóságok korábbi intézkedéseinek áttekintésére.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 05. 20:04
Egy rendőrautó parkol a mezőgazdasági siló előtt, ahol a keresőcsapatok megtalálták egy gyermek holttestét Forrás: AFP
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A gyermek múlt pénteken tűnt el, miután utoljára egy férfi autójába látták beszállni. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves, kétgyermekes férfi, akit őrizetbe vettek.

Korábbi vádak és elmaradt eljárások

A francia ügyészség megerősítette, hogy a gyanúsított ellen korábban több feljelentés is érkezett, köztük kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával. A hatóságok szerint egyes eljárásokat bizonyíték hiányában lezártak, más esetek pedig hosszabb ideig elhúzódtak.

A nyilvánosságra került információk szerint a férfi ellen már 2017-ben is érkezett bejelentés, amikor egy család azt állította, hogy kapcsolatban állt a fiatalkorú lányukkal. Egy másik ügyben 2022-ben merült fel kiskorú sérelmére elkövetett bántalmazás gyanúja, amelyet később szintén ejtettek.

Egy harmadik, 2025-ben tett feljelentés már konkrét nemi erőszak gyanúját fogalmazta meg, ám a vizsgálat elhúzódott, és a gyanúsítottat az eltűnés idejéig nem hallgatták ki.

France's Interior Minister Laurent Nunez arrives for a meeting with France's Prime Minister Sebastien Lecornu after a search teams found the body of a child believed to be Lyhanna, an 11-year-old schoolgirl missing since May 29, 2026, at Matignon in Paris, on June 5, 2026. France's Justice Minister Gerald Darmanin has summoned all public prosecutors general to a working meeting at the Chancellery on June 8, 2026 morning, announced the justice ministers entourage today, shortly after he arrived at the prime ministers office to discuss the judicial failings in the Lyhanna case. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Laurent Nunez francia belügyminiszter június 5-én Párizsban (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)

Vizsgálat indul az igazságszolgáltatás működéséről

Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte: átfogó vizsgálatot kezdeményezett annak feltárására, hogyan kezelték a hatóságok a korábbi bejelentéseket. 

A kormány szerint súlyos kérdések merülnek fel az eljárások gyorsaságával és hatékonyságával kapcsolatban.

A kormányszóvivő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ami történt, és alapvető kérdés, hogy a hatóságok megfelelő súllyal kezelték-e az áldozatok vallomásait.

Társadalmi felháborodás és kritikák

A történtek nyomán több civil szervezet is élesen bírálta a francia igazságszolgáltatási rendszert. 

Szerintük szigorúbb szabályozásra lenne szükség a szexuális bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb kivizsgálásához, különösen akkor, ha kiskorúak érintettek.

A nyomozás folytatódik, miközben a hatóságok a megtalált holttest azonosítását végzik, és vizsgálják a gyanúsított korábbi ügyeinek részleteit is.

Borítókép: Egy rendőrautó parkol a mezőgazdasági siló előtt, ahol a keresőcsapatok megtalálták egy gyermek holttestét (Fotó: AFP) 

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