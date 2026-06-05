Botrány Franciaországban az eltűnt kislány ügyében feltárt korábbi hatósági mulasztások miatt

A gyermek múlt pénteken tűnt el, miután utoljára egy férfi autójába látták beszállni. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves, kétgyermekes férfi, akit őrizetbe vettek.
Korábbi vádak és elmaradt eljárások
A francia ügyészség megerősítette, hogy a gyanúsított ellen korábban több feljelentés is érkezett, köztük kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak gyanújával. A hatóságok szerint egyes eljárásokat bizonyíték hiányában lezártak, más esetek pedig hosszabb ideig elhúzódtak.
A nyilvánosságra került információk szerint a férfi ellen már 2017-ben is érkezett bejelentés, amikor egy család azt állította, hogy kapcsolatban állt a fiatalkorú lányukkal. Egy másik ügyben 2022-ben merült fel kiskorú sérelmére elkövetett bántalmazás gyanúja, amelyet később szintén ejtettek.
Egy harmadik, 2025-ben tett feljelentés már konkrét nemi erőszak gyanúját fogalmazta meg, ám a vizsgálat elhúzódott, és a gyanúsítottat az eltűnés idejéig nem hallgatták ki.
Vizsgálat indul az igazságszolgáltatás működéséről
Laurent Nunez francia belügyminiszter közölte: átfogó vizsgálatot kezdeményezett annak feltárására, hogyan kezelték a hatóságok a korábbi bejelentéseket.
A kormány szerint súlyos kérdések merülnek fel az eljárások gyorsaságával és hatékonyságával kapcsolatban.
A kormányszóvivő úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, ami történt, és alapvető kérdés, hogy a hatóságok megfelelő súllyal kezelték-e az áldozatok vallomásait.
Társadalmi felháborodás és kritikák
A történtek nyomán több civil szervezet is élesen bírálta a francia igazságszolgáltatási rendszert.
Szerintük szigorúbb szabályozásra lenne szükség a szexuális bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb kivizsgálásához, különösen akkor, ha kiskorúak érintettek.
A nyomozás folytatódik, miközben a hatóságok a megtalált holttest azonosítását végzik, és vizsgálják a gyanúsított korábbi ügyeinek részleteit is.
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