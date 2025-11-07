Kisbaltával akarta megvédeni a lányát a szexuális ragadozótól a Pest vármegyei férfi

Tavaly augusztus 10-én történt, hogy egy váci férfinak azt állította a kiskorú nevelt lánya, hogy aznap hazafelé tartva egy férfi – a bűnügy sértettje – szexuálisan zaklatta. A vádlott ideges lett, és a lánnyal az utcára ment, ahol a sértett három társával tartózkodott.
A lány rámutatott a korábban őt inzultálóra, mire a sértett a táskájából egy kalapácsot vett elő. A vádlott ekkor a személygépkocsijából magához vett egy sárga kisbaltát. Ezt látva a sértett és három társa elszaladt a helyszínről. A vádlott futva üldözte őket, miközben a kisbaltával egyszer a sértett irányába ütött. A vádlott ezt követően visszament a személygépkocsijához, és az elmenekülő sértett keresésére indult.
Az elkövető a férfit és a társait egy közeli büfé előtt pillantotta meg, így az autójával feléjük vette az irányt. A társaság futásnak eredt, azonban a vádlott utolérte a sértette, és 15 km/óra sebességgel a kocsiját a sértettre húzta, aki emiatt elesett, és alsó testével a jármű alá került. A vádlott kiszállt, a sértett fejét megütötte, a hátán megrúgta, és egy másik baltával több alkalommal is a sértett fejéhez közel, a földre sújtott.
A vádlott ezt követően megpróbált a sértetthez segítséget hívni, azonban a cselekményt észlelők hívására a rendőrök és a mentők már a helyszínre érkeztek. A sértett nyolc napon túli sérülést szenvedett, esetében fennállt az életveszélyes sérülés bekövetkezésének reális lehetősége, ami csak véletlenül nem történt meg.
