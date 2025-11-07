táskavádbüféautólány

Kisbaltával akarta megvédeni a lányát a szexuális ragadozótól a Pest vármegyei férfi

Vádat emelt azzal a férfival szemben a Pest Vármegyei Főügyészség, aki a vád szerint a nevelt lányát zaklató férfit elütötte.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 07. 11:52
Sad,Child,Suffering,From,Depression,Sitting,Alone,In,Corridor,Feeling,abuse
Illusztráció
Tavaly augusztus 10-én történt, hogy egy váci férfinak azt állította a kiskorú nevelt lánya, hogy aznap hazafelé tartva egy férfi – a bűnügy sértettje – szexuálisan zaklatta. A vádlott ideges lett, és a lánnyal az utcára ment, ahol a sértett három társával tartózkodott.

A lány rámutatott a korábban őt inzultálóra, mire a sértett a táskájából egy kalapácsot vett elő. A vádlott ekkor a személygépkocsijából magához vett egy sárga kisbaltát. Ezt látva a sértett és három társa elszaladt a helyszínről. A vádlott futva üldözte őket, miközben a kisbaltával egyszer a sértett irányába ütött. A vádlott ezt követően visszament a személygépkocsijához, és az elmenekülő sértett keresésére indult.

Az elkövető a férfit és a társait egy közeli büfé előtt pillantotta meg, így az autójával feléjük vette az irányt. A társaság futásnak eredt, azonban a vádlott utolérte a sértette, és 15 km/óra sebességgel a kocsiját a sértettre húzta, aki emiatt elesett, és alsó testével a jármű alá került. A vádlott kiszállt, a sértett fejét megütötte, a hátán megrúgta, és egy másik baltával több alkalommal is a sértett fejéhez közel, a földre sújtott.

A vádlott ezt követően megpróbált a sértetthez segítséget hívni, azonban a cselekményt észlelők hívására a rendőrök és a mentők már a helyszínre érkeztek. A sértett nyolc napon túli sérülést szenvedett, esetében fennállt az életveszélyes sérülés bekövetkezésének reális lehetősége, ami csak véletlenül nem történt meg.

 

