Kisbaltával akarta megvédeni a lányát a szexuális ragadozótól a Pest vármegyei férfi

Az elkövető a férfit és a társait egy közeli büfé előtt pillantotta meg, így az autójával feléjük vette az irányt. A társaság futásnak eredt, azonban a vádlott utolérte a sértette, és 15 km/óra sebességgel a kocsiját a sértettre húzta, aki emiatt elesett, és alsó testével a jármű alá került. A vádlott kiszállt, a sértett fejét megütötte, a hátán megrúgta, és egy másik baltával több alkalommal is a sértett fejéhez közel, a földre sújtott.