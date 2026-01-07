főügyészvádterrorizmusEgyesült ÁllamokelnökNicolás Maduro

Terrorizmussal vádolja az Egyesült Államokat a venezuelai főügyész

Tarek William Saab terrorjellegű, illegális fegyveres agressziónak minősítette az Egyesült Államok caracasi katonai akcióját és Nicolás Maduro elnök elhurcolását. A venezuelai főügyész szerint az elnök és felesége őrizetbe vétele emberrablásnak számít.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 23:59
Donald Trump és Nicolás Maduro
Donald Trump és Nicolás Maduro Forrás: AFP
A caracasi amerikai katonai támadás és Nicolás Maduro elnök elhurcolása miatt terrorizmussal vádolta meg kedden az Egyesült Államokat Tarek William Saab venezuelai főügyész. – A hadművelet, amelyet hadüzenet, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül hajtottak végre, egy terrorjellegű, illegális fegyveres agresszió jegyeit viseli magán – mondta a főügyész. Hozzátette, hogy Maduro elnöknek és feleségének, Cilia Floresnek az Egyesült Államok általi őrizetbe vétele és elhurcolása az emberrablás tényállását is kimeríti.

A venezuelai főügyész terrorista jellegű, agressziónak nevezte az Egyesült Államok akcióját.
A venezuelai főügyész terrorjellegű agressziónak nevezte az Egyesült Államok akcióját. Fotó: AFP

A 63 éves venezuelai elnököt, akit feleségével együtt vettek őrizetbe és szállítottak el szombaton Caracasból az Egyesült Államokba, egyebek mellett drogterrorizmussal, kokaincsempészetre való összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják.

Maduro és felesége is ártatlannak vallotta magát a New York-i szövetségi bíróságon hétfőn megtartott első meghallgatásukon. Saab felszólította az illetékes amerikai bírót, hogy állapítsa meg: az Egyesült Államoknak nincs joghatósága Maduro ügyében, és ismerje el elnöki mentességét. Emellett követelte az államfő és hitvese haladéktalan szabadon engedését. A főügyész elmondta, hogy Venezuelában három ügyész fogja vizsgálni az amerikai hadműveletben történt haláleseteket. 

A caracasi vezetéssel szövetséges Kuba kedden közzétette annak a 32 kubai katonának a nevét, aki az amerikai katonai műveletben életét vesztette Caracasban, nem sokkal azután, hogy a venezuelai hadsereg közzétette annak a 23, saját katonájának a nevét, aki szintén meghalt a műveletben.

A Cubadebate kubai hírportál szerint a 32-ből 21-en a belügyminisztérium tagjai voltak, köztük három magas rangú tiszt (két ezredes és egy alezredes), a többi pedig a Forradalmi Fegyveres Erők (a hadsereg) tagja volt. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábbi közlése szerint a katonai művelet néhány óráig tartott, és csaknem 200 katona és 150 repülőeszköz vett benne részt.

Kínai külügyi szóvivő: Venezuela teljes körű szuverenitást élvez 

Venezuela független állam, amely teljes körű szuverenitást élvez saját természeti erőforrásai és minden gazdasági tevékenysége felett

 – közölte Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos sajtótájékoztatóján Pekingben. A kínai szóvivő arra reagált, hogy sajtóértesülések szerint Washington arra kéri Venezuelát, hogy szakítsa meg gazdasági kapcsolatait Kínával, Oroszországgal, Iránnal és Kubával, az olajtermelés területén pedig kizárólag az Egyesült Államokkal működjön együtt.

Kína és más országok törvényes jogait és érdekeit Venezuelában meg kell védeni

 – tette hozzá Mao Ning.

Borítókép: Donald Trump és Nicolás Maduro (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

