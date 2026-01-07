Terrorizmussal vádolja az Egyesült Államokat a venezuelai főügyész

A caracasi vezetéssel szövetséges Kuba kedden közzétette annak a 32 kubai katonának a nevét, aki az amerikai katonai műveletben életét vesztette Caracasban, nem sokkal azután, hogy a venezuelai hadsereg közzétette annak a 23, saját katonájának a nevét, aki szintén meghalt a műveletben.

A Cubadebate kubai hírportál szerint a 32-ből 21-en a belügyminisztérium tagjai voltak, köztük három magas rangú tiszt (két ezredes és egy alezredes), a többi pedig a Forradalmi Fegyveres Erők (a hadsereg) tagja volt. Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter korábbi közlése szerint a katonai művelet néhány óráig tartott, és csaknem 200 katona és 150 repülőeszköz vett benne részt.