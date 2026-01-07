Terrorizmussal vádolja az Egyesült Államokat a venezuelai főügyész

A caracasi amerikai katonai támadás és Nicolás Maduro elnök elhurcolása miatt terrorizmussal vádolta meg kedden az Egyesült Államokat Tarek William Saab venezuelai főügyész. – A hadművelet, amelyet hadüzenet, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata nélkül hajtottak végre, egy terrorjellegű, illegális fegyveres agresszió jegyeit viseli magán – mondta a főügyész. Hozzátette, hogy Maduro elnöknek és feleségének, Cilia Floresnek az Egyesült Államok általi őrizetbe vétele és elhurcolása az emberrablás tényállását is kimeríti.
A 63 éves venezuelai elnököt, akit feleségével együtt vettek őrizetbe és szállítottak el szombaton Caracasból az Egyesült Államokba, egyebek mellett drogterrorizmussal, kokaincsempészetre való összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják.
