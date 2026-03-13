Lavrov Moszkvában tárgyalt Grossival az iráni atomprogramról

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója az iráni nukleáris létesítmények és a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának helyzetéről tárgyalt pénteken Moszkvában – közölte az orosz diplomáciai tárca.

„Különös hangsúlyt fektettek az Egyesült Államok és Izrael által a NAÜ garanciája alá tartozó, békés célú iráni nukleáris létesítmények elleni katonai támadásokra, valamint a zaporizzsjai atomerőmű biztonságának garantálásával kapcsolatos kérdésekre” – áll a közleményben, amelyet a RIA Novosztyi is idézett.

Lavrov a tárgyalásokon fontosnak nevezte, hogy a NAÜ az eredetileg kitűzött feladataira összpontosítson, egyebek között arra, hogy a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés (NPT) minden részes állama számára biztosítsa a békés célú atomenergia-hasznosítást.

Grossi azt mondta: a NAÜ nem tud konkrét bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy Irán nem dolgozott atomfegyver fejlesztésén, mivel az ügynökség szakértőinek korlátozott hozzáférése van az iráni létesítményekhez, és Teherán az urán dúsítását gyakorlatilag fegyverzeti szintre emelte. A tárgyalásokhoz való visszatérést sürgette, hogy ezek keretében a NAÜ szakértői kidolgozhassák a hosszú távú és tervezhető létesítmény-ellenőrzések mechanizmusát és az erről szóló megállapodást, hogy Irán tevékenysége ne terjedhessen ki az atomfegyver-fejlesztésre.