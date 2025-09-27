Atomerőművek építéséről írt alá megállapodást Oroszország és Irán

Megállapodást írt alá Oroszország és Irán arról, hogy Irán déli részén felépítenek négy atomerőművet – jelentette be pénteken az iráni atomenergia-ügynökség. Iránban jelenleg egyetlen atomerőmű működik.

Irán további erőműveket épít

Fotó: MOHAMMAD ALI NAJIB / Middle East Images

A Hormoz iráni energiavállalat és az orosz Roszatom között létrejött megegyezés értelmében a tervezett beruházás 25 milliárd dollár értékű, helyszíne pedig Szirik város lesz a dél–iráni Hormozgán tartományban – idézte a bejelentést az iráni állami média.

Iránban jelenleg Busehr városban működik atomerőmű, ahol 1000 megawatt villamos energiát tudnak előállítani, ami az ország energiaigényének csak töredékét fedezi.