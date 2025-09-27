Atomerőművek építéséről írt alá megállapodást Oroszország és Irán

Megállapodást írt alá Oroszország és Irán arról, hogy Irán déli részén felépítenek négy atomerőművet – jelentette be pénteken az iráni atomenergia-ügynökség. Iránban jelenleg egyetlen atomerőmű működik.
A Hormoz iráni energiavállalat és az orosz Roszatom között létrejött megegyezés értelmében a tervezett beruházás 25 milliárd dollár értékű, helyszíne pedig Szirik város lesz a dél–iráni Hormozgán tartományban – idézte a bejelentést az iráni állami média.
Iránban jelenleg Busehr városban működik atomerőmű, ahol 1000 megawatt villamos energiát tudnak előállítani, ami az ország energiaigényének csak töredékét fedezi.
Az új atomerőművek felépítésének üteméről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.