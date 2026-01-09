Liverpool FCNorwichPécsi ÁrminU21

Pécsi Ármin bravúros visszatérésén mérkőzés közben távozott az ellenfél edzője

A Liverpool U21-es labdarúgócsapata 3-2-es győzelemmel kezdte az évet az angol bajnokságban. A Norwich elleni találkozón a Liverpool kapuját Pécsi Ármin védte, aki hónapok után szerepelt ismét a csapatban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 09. 18:03
Pécsi Ármin hosszú idő után lépett ismét pályára tétmérkőzésen (Fotó: CSM via ZUMA Press Wire/Cody Froggattí)
2025 nyarán Kerkez Milos mellett Pécsi Ármin is magyar játékosként igazolt a Liverpool csapatába, és a Puskás Akadémiától érkezett kapus az idény elején öt bajnokin is védte az U21-es együttes kapuját. Októberben és novemberben aztán Alisson Becker sérülése miatt a húszéves magyar játékos fellépett az első csapathoz, és bár Arne Slot vezetőedző mérkőzéskeretében csupán kétszer szerepelt – mindkétszer a kispadon ült –, az utánpótlásgárdában emiatt nem állt rendelkezésre. Sőt, az angol harmad- és negyedosztályú csapatok mellett az első két felnőttliga tizenhat U21-es együttesét felvonultató EFL Trophy sorozatban sem kapott lehetőséget. Pécsi tehát az elmúlt három hónapban egyszer sem lépett pályára az előző évet november közepén záró klubjában tétmérkőzésen, ez idő alatt a korosztályos magyar válogatott kapujában állt háromszor.

Pécsi Ármin ismét a Liverpool U21-es csapatának kapusa lehetett egy bajnokin
Pécsi Ármin ismét a Liverpool U21-es csapatának kapusa lehetett egy bajnokin (Fotó: IMAGO)

Pécsi Ármin védései is kellettek az U21-es Liverpool bravúrjához

Péntek délután aztán ez a sorozat megszakadt, hiszen a korosztályos angol bajnokság 10. fordulójában, a Norwich otthonában Pécsi Ármin állt a Liverpool kapujában. A középmezőnyben álló csapatok találkozója eredetileg este kezdődött volna, de az akkorra várható rossz időjárás miatt négy órával hamarabbra hozták a kezdést.

Ez sem gátolta meg, hogy eseménydús legyen a bajnoki. Elliot Myles a hazaiaknak szerzett vezetést, de a Vörösök néhány percen belül egyenlítettek. A második félidő elején aztán ismét előnyhöz jutott a Norwich, de a Liverpool mezőnyfölénye a 82. percben góllá érett, majd a 95. percben a győzelmet is megszerezte a vendéggárda. 

Pécsi több védést is bemutatott, a 71. percben másodperceken belül két bravúrjára is szükség volt, hogy ne legyen kétgólos a hazai vezetés – ezután fordított a Liverpool.

A Kanárik nem különösebben foglalkoztak az összecsapással a hivatalos és a közösségi oldalukon, cserébe egy bejelentést tettek közben. Javában tartott a második félidő, amikor a Norwich közleményt adott ki, miszerint a klub akadémiájának edzője, Joe Shulberg távozik az együttestől, és az osztrák Rapid Wiennél folytatja a pályafutását.

Az U21-es bajnokságban tíz mérkőzés után tizenhárom ponttal álló Liverpool legközelebb jövő szombaton lép pályára, akkor az Arsenalt fogadja.

 

