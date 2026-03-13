Péntek 13. az utakon: elesett az M0-s, súlyos baleset történt Nyíregyházán

Az M0-s autóút keleti szektorában, Pécel térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon több személygépjármű összeütközött – közölte pénteken reggel az Útiform.

Illusztráció. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták.

A torlódás több kilométer hosszú.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és a Biatorbágy, a 65-ös és a 20-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt

a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon:

az M3-as autópálya bevezető szakaszán,

a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,

a 11-es főúton, Szentendre térségétől,

az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében.

Az M1-es autópályán, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé meghosszabbították a terelést, így a 61-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső- és a leállósáv használható – közölték.

Baleset volt Nyíregyházán, mentő is érkezett a helyszínre

Összeütközött két személygépkocsi Nyíregyházán, a Belső körút és a 4-es főút kereszteződésénél.

Az autókban összesen négyen utaztak.

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset Nyíregyházán. Fotó: Szon.hu/Bordás Béla

A balesetről a Szon.hu is tudósított, a portál információi szerint a brutális balesetnek két sérültje van, őket a mentők ellátták és a kórházba szállították. Mindkét jármű totálkáros lett, kinyílt a légzsák is. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.