Rendkívüli

Zelenszkijnek ez fájni fog: váratlan lépést tett az Egyesült Államok az orosz olaj ügyében

balesetforgalomm0 - storlódás

Péntek 13. az utakon: elesett az M0-s, súlyos baleset történt Nyíregyházán

Több személygépjármű ütközött össze az M0-s autóúton, a torlódás több kilométer hosszú. Nyíregyházán is súlyos balesettel indult a péntek 13. – számolt be a Szon.hu.

Magyar Nemzet
Forrás: Utinform.hu, Szon.hu2026. 03. 13. 8:59
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az M0-s autóút keleti szektorában, Pécel térségében, az M3-as autópálya felé vezető oldalon több személygépjármű összeütközött – közölte pénteken reggel az Útiform. 

Dunakeszi, 2025. június 16. Rendőrök légalkoholmérés miatt állítank meg járművezetőket Dunakeszin, az M0-ás autóút előtti körforgalomnál 2025. június 16-án. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján június 16. és 22. között tart a rendőrség országos akciót, amelyben a járművezetők ittas és bódult állapotát szűrik ki. MTI/Lakatos Péter
Illusztráció. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 

A torlódás több kilométer hosszú.

Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, a Tatabánya és a Biatorbágy, a 65-ös és a 20-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt 

a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: 

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 11-es főúton, Szentendre térségétől,
  • az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében.

Az M1-es autópályán, a szélesítési munka kapcsán Budapest felé meghosszabbították a terelést, így a 61-es kilométertől a 16-os kilométerig csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Hegyeshalom irányába a külső- és a leállósáv használható – közölték. 

 

Baleset volt Nyíregyházán, mentő is érkezett a helyszínre

Összeütközött két személygépkocsi Nyíregyházán, a Belső körút és a 4-es főút kereszteződésénél. 

Az autókban összesen négyen utaztak.

A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom – közölte a katasztrófavédelem.

Baleset Nyíregyházán. Fotó: Szon.hu/Bordás Béla

A balesetről a Szon.hu is tudósított, a portál információi szerint a brutális balesetnek két sérültje van, őket a mentők ellátták és a kórházba szállították. Mindkét jármű totálkáros lett, kinyílt a légzsák is. A rendőrök vizsgálják a baleset körülményeit.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu